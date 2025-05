TRIBE (TRIBE) යනු කුමක්ද

The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol.

TRIBE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TRIBE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TRIBE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TRIBEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TRIBE මිල ඉතිහාසය

TRIBEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TRIBEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TRIBE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TRIBE (TRIBE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TRIBE දේශීය මුදල් වෙත

1TRIBE සිට VNDවෙත ₫ 9,828.1953 1TRIBE සිට AUDවෙත A$ 0.597948 1TRIBE සිට GBPවෙත £ 0.287475 1TRIBE සිට EURවෙත € 0.341137 1TRIBE සිට USDවෙත $ 0.3833 1TRIBE සිට MYRවෙත RM 1.640524 1TRIBE සිට TRYවෙත ₺ 14.83371 1TRIBE සිට JPYවෙත ¥ 55.873641 1TRIBE සිට RUBවෙත ₽ 30.85565 1TRIBE සිට INRවෙත ₹ 32.779816 1TRIBE සිට IDRවෙත Rp 6,283.605552 1TRIBE සිට KRWවෙත ₩ 536.08338 1TRIBE සිට PHPවෙත ₱ 21.384307 1TRIBE සිට EGPවෙත £E. 19.222495 1TRIBE සිට BRLවෙත R$ 2.161812 1TRIBE සිට CADවෙත C$ 0.532787 1TRIBE සිට BDTවෙත ৳ 46.601614 1TRIBE සිට NGNවෙත ₦ 613.28 1TRIBE සිට UAHවෙත ₴ 15.90695 1TRIBE සිට VESවෙත Bs 35.2636 1TRIBE සිට PKRවෙත Rs 108.029272 1TRIBE සිට KZTවෙත ₸ 195.858634 1TRIBE සිට THBවෙත ฿ 12.733226 1TRIBE සිට TWDවෙත NT$ 11.560328 1TRIBE සිට AEDවෙත د.إ 1.406711 1TRIBE සිට CHFවෙත Fr 0.318139 1TRIBE සිට HKDවෙත HK$ 2.98974 1TRIBE සිට MADවෙත .د.م 3.560857 1TRIBE සිට MXNවෙත $ 7.462851

TRIBE සම්පත්

TRIBE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TRIBE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TRIBE (TRIBE) හි මිල කීයද? TRIBE (TRIBE)හි සජීවී මිල 0.3833 USD වේ. TRIBE (TRIBE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TRIBE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TRIBEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.3833 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TRIBE (TRIBE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TRIBE (TRIBE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. TRIBE (TRIBE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TRIBE (TRIBE) හි ඉහළම මිල 2.4699 USD වේ. TRIBE (TRIBE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TRIBE (TRIBE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.89K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

