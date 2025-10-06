සජීවී Tren Finance සඳහා අද මිල 0.00007421 USD කි. TREN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TREN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Tren Finance සඳහා අද මිල 0.00007421 USD කි. TREN සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TREN මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TREN ගැන වැඩි විස්තර

TREN මිල තොරතුරු

TREN ධවල පත්‍රිකාව

TREN නිල වෙබ් අඩවිය

TREN ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TREN මිල පුරෝකථනය

TREN ඉතිහාසය

TREN මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TREN-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TREN තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Tren Finance ලාංඡනය

Tren Finance මිල(TREN)

1 TREN සිට USD සජීවී මිල:

$0.00007412
$0.00007412$0.00007412
+0.46%1D
USD
Tren Finance (TREN) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:37:16 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297
පැය 24 පහළ
$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542
24H ඉහළ

$ 0.00007297
$ 0.00007297$ 0.00007297

$ 0.00007542
$ 0.00007542$ 0.00007542

--
----

--
----

-0.02%

+0.46%

-15.52%

-15.52%

Tren Finance (TREN) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00007421. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00007297 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00007542 ක උපරිම අගයක් අතර TREN වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TRENහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TREN පසුගිය පැය තුල, -0.02% කින්, පැය 24 තුල, +0.46% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -15.52% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Tren Finance (TREN) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

$ 74.21K
$ 74.21K$ 74.21K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Tren Finance හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.11K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TREN හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 74.21K කි.

Tren Finance (TREN) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Tren Financeහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.0000003394+0.46%
දින 30 යි$ -0.00007559-50.47%
දින 60 යි$ -0.00018409-71.27%
දින 90 යි$ -0.00492579-98.52%
Tren Finance අද මිල වෙනස

අද, TREN එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.0000003394 (+0.46%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Tren Finance දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00007559 (-50.47%) කින් ඉහළ ගියේය.

Tren Finance දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TREN එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00018409 (-71.27%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Tren Finance දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.00492579 (-98.52%), කින් චලනය විය.

Tren Finance (TREN) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Tren Finance මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Tren Finance (TREN) යනු කුමක්ද

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

MEXC වෙතින් Tren Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tren Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TREN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tren Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tren Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tren Finance මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Tren Finance (TREN) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Tren Finance (TREN) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Tren Finance සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Tren Finance මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Tren Finance (TREN) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Tren FinanceTREN හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TREN ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Tren Finance (TREN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tren Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tren Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TREN දේශීය මුදල් වෙත

1 Tren Finance(TREN) සිට VND
1.95283615
1 Tren Finance(TREN) සිට AUD
A$0.0001120571
1 Tren Finance(TREN) සිට GBP
0.0000549154
1 Tren Finance(TREN) සිට EUR
0.0000630785
1 Tren Finance(TREN) සිට USD
$0.00007421
1 Tren Finance(TREN) සිට MYR
RM0.000311682
1 Tren Finance(TREN) සිට TRY
0.0030938149
1 Tren Finance(TREN) සිට JPY
¥0.01105729
1 Tren Finance(TREN) සිට ARS
ARS$0.1058627913
1 Tren Finance(TREN) සිට RUB
0.0061097093
1 Tren Finance(TREN) සිට INR
0.0065846533
1 Tren Finance(TREN) සිට IDR
Rp1.2368328386
1 Tren Finance(TREN) සිට KRW
0.1045210745
1 Tren Finance(TREN) සිට PHP
0.004296759
1 Tren Finance(TREN) සිට EGP
￡E.0.0035464959
1 Tren Finance(TREN) සිට BRL
R$0.0003955393
1 Tren Finance(TREN) සිට CAD
C$0.0001031519
1 Tren Finance(TREN) සිට BDT
0.0090276465
1 Tren Finance(TREN) සිට NGN
0.1086523452
1 Tren Finance(TREN) සිට COP
$0.2887548205
1 Tren Finance(TREN) සිට ZAR
R.0.0012786383
1 Tren Finance(TREN) සිට UAH
0.0030604204
1 Tren Finance(TREN) සිට TZS
T.Sh.0.18233397
1 Tren Finance(TREN) සිට VES
Bs0.01372885
1 Tren Finance(TREN) සිට CLP
$0.07116739
1 Tren Finance(TREN) සිට PKR
Rs0.0208745309
1 Tren Finance(TREN) සිට KZT
0.0406181014
1 Tren Finance(TREN) සිට THB
฿0.0024051461
1 Tren Finance(TREN) සිට TWD
NT$0.0022589524
1 Tren Finance(TREN) සිට AED
د.إ0.0002723507
1 Tren Finance(TREN) සිට CHF
Fr0.0000586259
1 Tren Finance(TREN) සිට HKD
HK$0.0005773538
1 Tren Finance(TREN) සිට AMD
֏0.0284328194
1 Tren Finance(TREN) සිට MAD
.د.م0.0006745689
1 Tren Finance(TREN) සිට MXN
$0.0013632377
1 Tren Finance(TREN) සිට SAR
ريال0.0002775454
1 Tren Finance(TREN) සිට ETB
Br0.0107671289
1 Tren Finance(TREN) සිට KES
KSh0.0095834794
1 Tren Finance(TREN) සිට JOD
د.أ0.00005261489
1 Tren Finance(TREN) සිට PLN
0.0002686402
1 Tren Finance(TREN) සිට RON
лв0.0003213293
1 Tren Finance(TREN) සිට SEK
kr0.0006960898
1 Tren Finance(TREN) සිට BGN
лв0.0001231886
1 Tren Finance(TREN) සිට HUF
Ft0.0245724152
1 Tren Finance(TREN) සිට CZK
0.0015354049
1 Tren Finance(TREN) සිට KWD
د.ك0.00002270826
1 Tren Finance(TREN) සිට ILS
0.000244893
1 Tren Finance(TREN) සිට BOB
Bs0.000512049
1 Tren Finance(TREN) සිට AZN
0.000126157
1 Tren Finance(TREN) සිට TJS
SM0.0006908951
1 Tren Finance(TREN) සිට GEL
0.0002018512
1 Tren Finance(TREN) සිට AOA
Kz0.0680201439
1 Tren Finance(TREN) සිට BHD
.د.ب0.00002790296
1 Tren Finance(TREN) සිට BMD
$0.00007421
1 Tren Finance(TREN) සිට DKK
kr0.0004719756
1 Tren Finance(TREN) සිට HNL
L0.0019405915
1 Tren Finance(TREN) සිට MUR
0.0033624551
1 Tren Finance(TREN) සිට NAD
$0.0012786383
1 Tren Finance(TREN) සිට NOK
kr0.0007406158
1 Tren Finance(TREN) සිට NZD
$0.0001268991
1 Tren Finance(TREN) සිට PAB
B/.0.00007421
1 Tren Finance(TREN) සිට PGK
K0.0003153925
1 Tren Finance(TREN) සිට QAR
ر.ق0.0002701244
1 Tren Finance(TREN) සිට RSD
дин.0.007406158
1 Tren Finance(TREN) සිට UZS
soʻm0.8940961799
1 Tren Finance(TREN) සිට ALL
L0.0061141619
1 Tren Finance(TREN) සිට ANG
ƒ0.0001328359
1 Tren Finance(TREN) සිට AWG
ƒ0.000133578
1 Tren Finance(TREN) සිට BBD
$0.00014842
1 Tren Finance(TREN) සිට BAM
KM0.0001231886
1 Tren Finance(TREN) සිට BIF
Fr0.21825161
1 Tren Finance(TREN) සිට BND
$0.0000949888
1 Tren Finance(TREN) සිට BSD
$0.00007421
1 Tren Finance(TREN) සිට JMD
$0.0119151576
1 Tren Finance(TREN) සිට KHR
0.2980318126
1 Tren Finance(TREN) සිට KMF
Fr0.03109399
1 Tren Finance(TREN) සිට LAK
1.6132608373
1 Tren Finance(TREN) සිට LKR
Rs0.0224396198
1 Tren Finance(TREN) සිට MDL
L0.0012422754
1 Tren Finance(TREN) සිට MGA
Ar0.3312942188
1 Tren Finance(TREN) සිට MOP
P0.0005944221
1 Tren Finance(TREN) සිට MVR
0.001135413
1 Tren Finance(TREN) සිට MWK
MK0.1288367231
1 Tren Finance(TREN) සිට MZN
MT0.004742019
1 Tren Finance(TREN) සිට NPR
Rs0.010552662
1 Tren Finance(TREN) සිට PYG
0.52258682
1 Tren Finance(TREN) සිට RWF
Fr0.10738187
1 Tren Finance(TREN) සිට SBD
$0.0006107483
1 Tren Finance(TREN) සිට SCR
0.0010849502
1 Tren Finance(TREN) සිට SRD
$0.002827401
1 Tren Finance(TREN) සිට SVC
$0.0006485954
1 Tren Finance(TREN) සිට SZL
L0.0012778962
1 Tren Finance(TREN) සිට TMT
m0.000259735
1 Tren Finance(TREN) සිට TND
د.ت0.00021609952
1 Tren Finance(TREN) සිට TTD
$0.0005024017
1 Tren Finance(TREN) සිට UGX
Sh0.2567666
1 Tren Finance(TREN) සිට XAF
Fr0.04148339
1 Tren Finance(TREN) සිට XCD
$0.000200367
1 Tren Finance(TREN) සිට XOF
Fr0.04148339
1 Tren Finance(TREN) සිට XPF
Fr0.00749521
1 Tren Finance(TREN) සිට BWP
P0.0009855088
1 Tren Finance(TREN) සිට BZD
$0.0001491621
1 Tren Finance(TREN) සිට CVE
$0.0069690611
1 Tren Finance(TREN) සිට DJF
Fr0.01320938
1 Tren Finance(TREN) සිට DOP
$0.004645546
1 Tren Finance(TREN) සිට DZD
د.ج0.0096087108
1 Tren Finance(TREN) සිට FJD
$0.0001669725
1 Tren Finance(TREN) සිට GNF
Fr0.64525595
1 Tren Finance(TREN) සිට GTQ
Q0.0005684486
1 Tren Finance(TREN) සිට GYD
$0.0155180531
1 Tren Finance(TREN) සිට ISK
kr0.00897941

Tren Finance සම්පත්

Tren Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Tren Finance වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tren Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Tren Finance (TREN) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TREN හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00007421 USD වේ.
TREN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TREN සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00007421 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Tren Finance හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TREN සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TREN හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TREN හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TREN හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TREN අත්කර ගති.
TREN හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TREN අත්කර ගති.
TREN හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TREN සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.11K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TREN වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TREN මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TREN මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:37:16 (UTC+8)

Tren Finance (TREN) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
10-05 21:29:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16දාම-මත දත්ත
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

උණුසුම් පුවත්

SEC vs නවෝත්පාදනය: නවතම සාධනය

October 5, 2025

MEXC හි මාර්ජින් භීචර්ස් අතිරේක: වාසිය හා චැලෙන්ජ් ගණනාවක්කින් දෙකක උපයාම් කළමනාකරණය

October 3, 2025

ඊතර් $4000 කින් පහත දැමිමෙන් පසුව ප්‍රතිසංයෝජනය වේ

October 2, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TREN-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

TREN
TREN
USD
USD

1 TREN = 0.00007421 USD

TREN වෙළඳාම

TREN/USDT
$0.00007412
$0.00007412$0.00007412
+0.50%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව