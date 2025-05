TRAVA.FINANCE (TRAVA) යනු කුමක්ද

TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending.

TRAVA.FINANCE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TRAVA.FINANCE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TRAVA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TRAVA.FINANCEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TRAVA.FINANCE මිල ඉතිහාසය

TRAVAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TRAVAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TRAVA.FINANCE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TRAVA.FINANCE (TRAVA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TRAVA.FINANCE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TRAVA.FINANCE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1TRAVA සිට VNDවෙත ₫ 3.384612 1TRAVA සිට AUDවෙත A$ 0.0002046 1TRAVA සිට GBPවෙත £ 0.000099 1TRAVA සිට EURවෙත € 0.00011748 1TRAVA සිට USDවෙත $ 0.000132 1TRAVA සිට MYRවෙත RM 0.00056496 1TRAVA සිට TRYවෙත ₺ 0.00511368 1TRAVA සිට JPYවෙත ¥ 0.01924692 1TRAVA සිට RUBවෙත ₽ 0.0106062 1TRAVA සිට INRවෙත ₹ 0.01129128 1TRAVA සිට IDRවෙත Rp 2.19999912 1TRAVA සිට KRWවෙත ₩ 0.1846152 1TRAVA සිට PHPවෙත ₱ 0.00736428 1TRAVA සිට EGPවෙත £E. 0.0066198 1TRAVA සිට BRLවෙත R$ 0.00074316 1TRAVA සිට CADවෙත C$ 0.00018348 1TRAVA සිට BDTවෙත ৳ 0.01600764 1TRAVA සිට NGNවෙත ₦ 0.2112 1TRAVA සිට UAHවෙත ₴ 0.00547272 1TRAVA සිට VESවෙත Bs 0.012144 1TRAVA සිට PKRවෙත Rs 0.03708804 1TRAVA සිට KZTවෙත ₸ 0.06738072 1TRAVA සිට THBවෙත ฿ 0.00440616 1TRAVA සිට TWDවෙත NT$ 0.00398244 1TRAVA සිට AEDවෙත د.إ 0.00048444 1TRAVA සිට CHFවෙත Fr 0.00010956 1TRAVA සිට HKDවෙත HK$ 0.0010296 1TRAVA සිට MADවෙත .د.م 0.00123156 1TRAVA සිට MXNවෙත $ 0.00255816

TRAVA.FINANCE සම්පත්

TRAVA.FINANCE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TRAVA.FINANCE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි මිල කීයද? TRAVA.FINANCE (TRAVA)හි සජීවී මිල 0.000132 USD වේ. TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TRAVA.FINANCE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 527.94K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TRAVAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000132 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.00B USD වේ. TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි ඉහළම මිල 0.03379 USD වේ. TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TRAVA.FINANCE (TRAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 21.65K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

