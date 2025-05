Token Pocket (TPT) යනු කුමක්ද

TokenPocket is the world’s leading multi-chain self-custodial wallet. TokenPocket has provided reliable services for over 10 million users around the world. The number of monthly active users exceeds 3.5 million and the users are located in more than 200 countries and regions around the world. TPT refers to TokenPocket Token, it is the only platform token in the TokenPocket ecosystem and holders of TPT can enjoy ecological governance rights. At the same time, TPT can be circulated in a variety of scenarios, and open up the entire product business line of TokenPocket as the means of payment and proof of membership rights and interests. Among the current use-cases, TPT can be used to pay advertising fee and access some premium features in the TokenPocket app. In the future, it will be used to pay gas fee of chains. The total amount of TPT has been burned from 5.9 billion to 3.46 billion. In 2022, the TPT DAO led by the community was formally established, and launched a proposal to found the DAO vault. TPT DAO has ruled that every month thereafter, TokenPocket Foundation will inject 25% of the income of the multi-chain dex aggregator TransitSwap, as well as the TPT donations by all new Token Logos and new public chains listed on the TokenPocket wallet, to the TPT DAO vault on a monthly basis. The use of TPT DAO's vault funds will be decided by TPT DAO's proposal and voting.

MEXC වෙතින් Token Pocket ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Token Pocket ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TPT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Token Pocket ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Token Pocket මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Token Pocket මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Token Pocket,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TPT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Token Pocketමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Token Pocket මිල ඉතිහාසය

TPTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TPTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Token Pocket මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Token Pocket (TPT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Token Pocket මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Token Pocket MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

Token Pocket සම්පත්

Token Pocket පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Token Pocket පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Token Pocket (TPT) හි මිල කීයද? Token Pocket (TPT)හි සජීවී මිල 0.00666 USD වේ. Token Pocket (TPT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Token Pocket හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 23.09M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TPTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00666 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Token Pocket (TPT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Token Pocket (TPT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 3.47B USD වේ. Token Pocket (TPT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Token Pocket (TPT) හි ඉහළම මිල 0.14943 USD වේ. Token Pocket (TPT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Token Pocket (TPT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 53.61K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

