සජීවී TOWER Ecosystem සඳහා අද මිල 0.0007396 USD කි. TOWER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TOWER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TOWER ගැන වැඩි විස්තර

TOWER මිල තොරතුරු

TOWER යනු කුමක්ද

TOWER ධවල පත්‍රිකාව

TOWER නිල වෙබ් අඩවිය

TOWER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TOWER මිල පුරෝකථනය

TOWER ඉතිහාසය

TOWER මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TOWER-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TOWER තත්කාල ගනුදෙනු

TOWER Ecosystem ලාංඡනය

TOWER Ecosystem මිල(TOWER)

1 TOWER සිට USD සජීවී මිල:

$0.0007393
$0.0007393$0.0007393
+1.87%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:34:20 (UTC+8)

TOWER Ecosystem (TOWER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0007131
$ 0.0007131$ 0.0007131
පැය 24 පහළ
$ 0.0007492
$ 0.0007492$ 0.0007492
24H ඉහළ

$ 0.0007131
$ 0.0007131$ 0.0007131

$ 0.0007492
$ 0.0007492$ 0.0007492

--
----

--
----

+1.05%

+1.87%

-18.95%

-18.95%

TOWER Ecosystem (TOWER) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0007396. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0007131 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0007492 ක උපරිම අගයක් අතර TOWER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TOWERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TOWER පසුගිය පැය තුල, +1.05% කින්, පැය 24 තුල, +1.87% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.95% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

TOWER Ecosystem (TOWER) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 54.90K
$ 54.90K$ 54.90K

$ 7.40M
$ 7.40M$ 7.40M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

TOWER Ecosystem හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 54.90K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TOWER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 10000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 7.40M කි.

TOWER Ecosystem (TOWER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා TOWER Ecosystemහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.000013571+1.87%
දින 30 යි$ -0.0003455-31.85%
දින 60 යි$ -0.000738-49.95%
දින 90 යි$ -0.000653-46.90%
TOWER Ecosystem අද මිල වෙනස

අද, TOWER එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.000013571 (+1.87%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

TOWER Ecosystem දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0003455 (-31.85%) කින් ඉහළ ගියේය.

TOWER Ecosystem දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TOWER එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.000738 (-49.95%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

TOWER Ecosystem දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.000653 (-46.90%), කින් චලනය විය.

TOWER Ecosystem (TOWER) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් TOWER Ecosystem මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

TOWER Ecosystem (TOWER) යනු කුමක්ද

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

MEXC වෙතින් TOWER Ecosystem ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TOWER Ecosystem ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TOWER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TOWER Ecosystem ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TOWER Ecosystem මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TOWER Ecosystem මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TOWER Ecosystem (TOWER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TOWER Ecosystem (TOWER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TOWER Ecosystem සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් TOWER Ecosystem මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TOWER Ecosystem (TOWER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TOWER EcosystemTOWER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TOWER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

TOWER Ecosystem (TOWER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TOWER Ecosystem මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TOWER Ecosystem MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TOWER දේශීය මුදල් වෙත

1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට VND
19.462574
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට AUD
A$0.001138984
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට GBP
0.000562096
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට EUR
0.000636056
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට USD
$0.0007396
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MYR
RM0.003084132
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TRY
0.031203724
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට JPY
¥0.1131588
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ARS
ARS$1.073433252
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට RUB
0.0600925
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට INR
0.065595124
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට IDR
Rp12.326661736
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට PHP
0.043702964
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට EGP
￡E.0.034975684
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BRL
R$0.003949464
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට CAD
C$0.001042836
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BDT
0.090112864
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට NGN
1.062642488
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට COP
$2.833710836
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ZAR
R.0.012846852
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට UAH
0.031070596
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TZS
T.Sh.1.82167178
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට VES
Bs0.1686288
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට CLP
$0.6974428
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට PKR
Rs0.207687076
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට KZT
0.388645008
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට THB
฿0.023948248
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TWD
NT$0.022912808
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට AED
د.إ0.002714332
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට CHF
Fr0.00059168
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට HKD
HK$0.005746692
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට AMD
֏0.28282304
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MAD
.د.م0.006900468
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MXN
$0.01371958
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SAR
ريال0.0027735
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ETB
Br0.113817044
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට KES
KSh0.095548924
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට JOD
د.أ0.0005243764
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට PLN
0.002721728
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට RON
лв0.00325424
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SEK
kr0.007077972
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BGN
лв0.001249924
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට HUF
Ft0.247766
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට CZK
0.01560556
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට KWD
د.ك0.0002270572
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ILS
0.002411096
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BOB
Bs0.00510324
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට AZN
0.00125732
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TJS
SM0.006819112
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට GEL
0.002004316
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට AOA
Kz0.677909964
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BHD
.د.ب0.0002788292
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BMD
$0.0007396
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට DKK
kr0.004785212
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට HNL
L0.019481064
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MUR
0.03394764
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට NAD
$0.01283206
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට NOK
kr0.00754392
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට NZD
$0.001316488
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට PAB
B/.0.0007396
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට PGK
K0.00310632
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට QAR
ر.ق0.002692144
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට RSD
дин.0.075158152
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට UZS
soʻm8.804760496
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ALL
L0.0619415
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ANG
ƒ0.001323884
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට AWG
ƒ0.00133128
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BBD
$0.0014792
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BAM
KM0.001249924
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BIF
Fr2.1751636
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BND
$0.00096148
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BSD
$0.0007396
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට JMD
$0.11844694
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට KHR
2.9822521
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට KMF
Fr0.310632
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට LAK
16.078260548
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට LKR
රු0.2252082
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MDL
L0.012639764
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MGA
Ar3.3315282
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MOP
P0.005909404
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MVR
0.01138984
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MWK
MK1.27958196
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට MZN
MT0.04729742
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට NPR
रु0.10480132
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට PYG
5.2452432
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට RWF
Fr1.0716804
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SBD
$0.006086908
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SCR
0.010990456
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SRD
$0.0284746
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SVC
$0.006456708
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට SZL
L0.012817268
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TMT
m0.002595996
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TND
د.ت0.00218182
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට TTD
$0.004999696
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට UGX
Sh2.5856416
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට XAF
Fr0.4200928
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට XCD
$0.00199692
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට XOF
Fr0.4200928
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට XPF
Fr0.0761788
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BWP
P0.009932828
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට BZD
$0.0014792
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට CVE
$0.070883264
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට DJF
Fr0.1309092
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට DOP
$0.047563676
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට DZD
د.ج0.096488216
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට FJD
$0.001686288
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට GNF
Fr6.430822
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට GTQ
Q0.005665336
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට GYD
$0.154694736
1 TOWER Ecosystem(TOWER) සිට ISK
kr0.0931896

TOWER Ecosystem සම්පත්

TOWER Ecosystem පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල TOWER Ecosystem වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TOWER Ecosystem පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

TOWER Ecosystem (TOWER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TOWER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0007396 USD වේ.
TOWER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TOWER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0007396 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
TOWER Ecosystem හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TOWER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TOWER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TOWER හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TOWER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TOWER අත්කර ගති.
TOWER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TOWER අත්කර ගති.
TOWER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TOWER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 54.90K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TOWER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TOWER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TOWER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:34:20 (UTC+8)

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TOWER
TOWER
USD
USD

1 TOWER = 0.0007396 USD

TOWER/USDT
$0.0007393
$0.0007393$0.0007393
+1.91%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

