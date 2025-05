Tokemak (TOKE) යනු කුමක්ද

Tokemak is a novel DeFi primitive designed to generate sustainable liquidity.

MEXC වෙතින් Tokemak ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tokemak ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TOKE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tokemak ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tokemak මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tokemak මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Tokemak,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TOKE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tokemakමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Tokemak මිල ඉතිහාසය

TOKEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TOKEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tokemak මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Tokemak (TOKE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tokemak මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tokemak MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TOKE දේශීය මුදල් වෙත

1TOKE සිට VNDවෙත ₫ 5,374.3536 1TOKE සිට AUDවෙත A$ 0.326976 1TOKE සිට GBPවෙත £ 0.1572 1TOKE සිට EURවෙත € 0.186544 1TOKE සිට USDවෙත $ 0.2096 1TOKE සිට MYRවෙත RM 0.897088 1TOKE සිට TRYවෙත ₺ 8.11152 1TOKE සිට JPYවෙත ¥ 30.5492 1TOKE සිට RUBවෙත ₽ 16.8728 1TOKE සිට INRවෙත ₹ 17.929184 1TOKE සිට IDRවෙත Rp 3,436.065024 1TOKE සිට KRWවෙත ₩ 293.14656 1TOKE සිට PHPවෙත ₱ 11.691488 1TOKE සිට EGPවෙත £E. 10.51144 1TOKE සිට BRLවෙත R$ 1.182144 1TOKE සිට CADවෙත C$ 0.291344 1TOKE සිට BDTවෙත ৳ 25.483168 1TOKE සිට NGNවෙත ₦ 335.36 1TOKE සිට UAHවෙත ₴ 8.6984 1TOKE සිට VESවෙත Bs 19.2832 1TOKE සිට PKRවෙත Rs 59.073664 1TOKE සිට KZTවෙත ₸ 107.101408 1TOKE සිට THBවෙත ฿ 6.962912 1TOKE සිට TWDවෙත NT$ 6.321536 1TOKE සිට AEDවෙත د.إ 0.769232 1TOKE සිට CHFවෙත Fr 0.173968 1TOKE සිට HKDවෙත HK$ 1.63488 1TOKE සිට MADවෙත .د.م 1.947184 1TOKE සිට MXNවෙත $ 4.078816

Tokemak සම්පත්

Tokemak පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tokemak පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Tokemak (TOKE) හි මිල කීයද? Tokemak (TOKE)හි සජීවී මිල 0.2096 USD වේ. Tokemak (TOKE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Tokemak හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 17.33M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TOKEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2096 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Tokemak (TOKE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Tokemak (TOKE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 82.68M USD වේ. Tokemak (TOKE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Tokemak (TOKE) හි ඉහළම මිල 83.91 USD වේ. Tokemak (TOKE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Tokemak (TOKE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 66.27K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

