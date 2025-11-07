හුවමාරුවDEX+
සජීවී iShares 20 Year ETF සඳහා අද මිල 90.94 USD කි. TLTON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TLTON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී iShares 20 Year ETF සඳහා අද මිල 90.94 USD කි. TLTON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TLTON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TLTON ගැන වැඩි විස්තර

TLTON මිල තොරතුරු

TLTON යනු කුමක්ද

TLTON නිල වෙබ් අඩවිය

TLTON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TLTON මිල පුරෝකථනය

TLTON ඉතිහාසය

TLTON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TLTON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TLTON තත්කාල ගනුදෙනු

iShares 20 Year ETF ලාංඡනය

iShares 20 Year ETF මිල(TLTON)

1 TLTON සිට USD සජීවී මිල:

$91.02
$91.02$91.02
+0.13%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:29 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 90.16
$ 90.16$ 90.16
පැය 24 පහළ
$ 91.08
$ 91.08$ 91.08
24H ඉහළ

$ 90.16
$ 90.16$ 90.16

$ 91.08
$ 91.08$ 91.08

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

+0.08%

+0.13%

-0.38%

-0.38%

iShares 20 Year ETF (TLTON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 90.94. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 90.16 ක අවම අගයක් සහ $ 91.08 ක උපරිම අගයක් අතර TLTON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TLTONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 95.25413241837782 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 86.39533703543214 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TLTON පසුගිය පැය තුල, +0.08% කින්, පැය 24 තුල, +0.13% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.38% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

iShares 20 Year ETF (TLTON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.786

$ 20.54M
$ 20.54M$ 20.54M

$ 57.87K
$ 57.87K$ 57.87K

$ 20.54M
$ 20.54M$ 20.54M

225.82K
225.82K 225.82K

225,815.14154108
225,815.14154108 225,815.14154108

ETH

iShares 20 Year ETF හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 20.54M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 57.87K වේ. මුළු සැපයුම 225.82K සමඟින් TLTON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 225815.14154108 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 20.54M කි.

iShares 20 Year ETF (TLTON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා iShares 20 Year ETFහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.1182+0.13%
දින 30 යි$ +0.8+0.88%
දින 60 යි$ +30.94+51.56%
දින 90 යි$ +30.94+51.56%
iShares 20 Year ETF අද මිල වෙනස

අද, TLTON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.1182 (+0.13%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

iShares 20 Year ETF දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.8 (+0.88%) කින් ඉහළ ගියේය.

iShares 20 Year ETF දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TLTON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +30.94 (+51.56%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

iShares 20 Year ETF දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +30.94 (+51.56%), කින් චලනය විය.

iShares 20 Year ETF (TLTON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් iShares 20 Year ETF මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

iShares 20 Year ETF (TLTON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් iShares 20 Year ETF ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ iShares 20 Year ETF ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TLTON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ iShares 20 Year ETF ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ iShares 20 Year ETF මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

iShares 20 Year ETF මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ iShares 20 Year ETF (TLTON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ iShares 20 Year ETF (TLTON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? iShares 20 Year ETF සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් iShares 20 Year ETF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

iShares 20 Year ETF (TLTON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

iShares 20 Year ETFTLTON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TLTON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

iShares 20 Year ETF (TLTON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

iShares 20 Year ETF මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් iShares 20 Year ETF MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TLTON දේශීය මුදල් වෙත

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට VND
2,393,086.1
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට AUD
A$140.0476
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට GBP
69.1144
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට EUR
78.2084
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට USD
$90.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MYR
RM379.2198
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TRY
3,837.668
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට JPY
¥13,913.82
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ARS
ARS$131,987.5878
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට RUB
7,387.9656
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට INR
8,066.378
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට IDR
Rp1,515,666.0604
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට PHP
5,378.1916
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට EGP
￡E.4,301.462
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BRL
R$486.529
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට CAD
C$128.2254
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BDT
11,080.1296
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට NGN
130,660.7732
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට COP
$348,428.4254
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ZAR
R.1,580.5372
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට UAH
3,820.3894
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TZS
T.Sh.223,439.58
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට VES
Bs20,734.32
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට CLP
$85,756.42
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට PKR
Rs25,536.8614
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට KZT
47,787.1512
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට THB
฿2,943.7278
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TWD
NT$2,815.5024
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට AED
د.إ333.7498
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට CHF
Fr72.752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට HKD
HK$706.6038
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට AMD
֏34,775.456
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MAD
.د.م848.4702
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MXN
$1,687.8464
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SAR
ريال341.025
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ETB
Br13,994.7566
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට KES
KSh11,748.5386
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට JOD
د.أ64.47646
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට PLN
334.6592
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට RON
лв400.136
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SEK
kr871.2052
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BGN
лв153.6886
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට HUF
Ft30,454.8966
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට CZK
1,918.834
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට KWD
د.ك27.82764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ILS
297.3738
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BOB
Bs627.486
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට AZN
154.598
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TJS
SM838.4668
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට GEL
246.4474
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට AOA
Kz83,354.6946
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BHD
.د.ب34.28438
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BMD
$90.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට DKK
kr588.3818
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට HNL
L2,395.3596
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MUR
4,174.146
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට NAD
$1,577.809
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට NOK
kr927.588
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට NZD
$160.9638
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට PAB
B/.90.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට PGK
K381.948
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට QAR
ر.ق331.0216
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට RSD
дин.9,238.5946
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට UZS
soʻm1,082,618.8744
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ALL
L7,616.225
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ANG
ƒ162.7826
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට AWG
ƒ163.692
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BBD
$181.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BAM
KM153.6886
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BIF
Fr267,454.54
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BND
$118.222
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BSD
$90.94
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට JMD
$14,564.041
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට KHR
366,692.815
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට KMF
Fr38,194.8
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට LAK
1,976,956.4822
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට LKR
රු27,691.23
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MDL
L1,554.1646
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MGA
Ar409,639.23
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MOP
P726.6106
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MVR
1,400.476
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MWK
MK157,335.294
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට MZN
MT5,815.613
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට NPR
रु12,886.198
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට PYG
644,946.48
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට RWF
Fr131,772.06
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SBD
$748.4362
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SCR
1,351.3684
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SRD
$3,501.19
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SVC
$793.9062
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට SZL
L1,575.9902
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TMT
m319.1994
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TND
د.ت268.273
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට TTD
$614.7544
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට UGX
Sh317,926.24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට XAF
Fr51,653.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට XCD
$245.538
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට XOF
Fr51,653.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට XPF
Fr9,366.82
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BWP
P1,221.3242
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට BZD
$181.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට CVE
$8,715.6896
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට DJF
Fr16,096.38
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට DOP
$5,848.3514
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට DZD
د.ج11,865.8512
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට FJD
$207.3432
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට GNF
Fr790,723.3
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට GTQ
Q696.6004
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට GYD
$19,021.0104
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) සිට ISK
kr11,458.44

iShares 20 Year ETF සම්පත්

iShares 20 Year ETF පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල iShares 20 Year ETF වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: iShares 20 Year ETF පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

iShares 20 Year ETF (TLTON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TLTON හි සජීවී මිල, USD වලින් 90.94 USD වේ.
TLTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TLTON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 90.94 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
iShares 20 Year ETF හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TLTON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 20.54M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TLTON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TLTON හි සංසරණ සැපයුම 225.82K USD වේ.
TLTON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
95.25413241837782 USD ක ATH මිලක් TLTON අත්කර ගති.
TLTON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
86.39533703543214 USD ක ATL මිලක් TLTON අත්කර ගති.
TLTON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TLTON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 57.87K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TLTON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TLTON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TLTON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:29 (UTC+8)

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?
October 6, 2025

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය
October 6, 2025

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ
October 5, 2025

October 5, 2025
තවත් බලන්න

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 90.94 USD

TLTON/USDT
$91.02
$91.02$91.02
+0.10%

