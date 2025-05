Telos (TLOS) යනු කුමක්ද

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

MEXC වෙතින් Telos ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Telos ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TLOS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Telos ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Telos මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Telos මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Telos,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TLOS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Telosමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Telos මිල ඉතිහාසය

TLOSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TLOSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Telos මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Telos (TLOS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Telos මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Telos MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TLOS දේශීය මුදල් වෙත

1TLOS සිට VNDවෙත ₫ 2,324.35665 1TLOS සිට AUDවෙත A$ 0.1405075 1TLOS සිට GBPවෙත £ 0.0679875 1TLOS සිට EURවෙත € 0.0806785 1TLOS සිට USDවෙත $ 0.09065 1TLOS සිට MYRවෙත RM 0.387982 1TLOS සිට TRYවෙත ₺ 3.511781 1TLOS සිට JPYවෙත ¥ 13.2158635 1TLOS සිට RUBවෙත ₽ 7.2837275 1TLOS සිට INRවෙත ₹ 7.754201 1TLOS සිට IDRවෙත Rp 1,510.832729 1TLOS සිට KRWවෙත ₩ 126.78309 1TLOS සිට PHPවෙත ₱ 5.0573635 1TLOS සිට EGPවෙත £E. 4.5460975 1TLOS සිට BRLවෙත R$ 0.5103595 1TLOS සිට CADවෙත C$ 0.1260035 1TLOS සිට BDTවෙත ৳ 10.9931255 1TLOS සිට NGNවෙත ₦ 145.04 1TLOS සිට UAHවෙත ₴ 3.758349 1TLOS සිට VESවෙත Bs 8.3398 1TLOS සිට PKRවෙත Rs 25.4699305 1TLOS සිට KZTවෙත ₸ 46.273199 1TLOS සිට THBවෙත ฿ 3.025897 1TLOS සිට TWDවෙත NT$ 2.7349105 1TLOS සිට AEDවෙත د.إ 0.3326855 1TLOS සිට CHFවෙත Fr 0.0752395 1TLOS සිට HKDවෙත HK$ 0.70707 1TLOS සිට MADවෙත .د.م 0.8457645 1TLOS සිට MXNවෙත $ 1.756797

Telos සම්පත්

Telos පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Telos පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Telos (TLOS) හි මිල කීයද? Telos (TLOS)හි සජීවී මිල 0.09065 USD වේ. Telos (TLOS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Telos හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 40.29M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TLOSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.09065 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Telos (TLOS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Telos (TLOS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 444.41M USD වේ. Telos (TLOS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Telos (TLOS) හි ඉහළම මිල 1.42786 USD වේ. Telos (TLOS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Telos (TLOS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 78.85K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.