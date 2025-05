Alien Worlds Trilium (TLM) යනු කුමක්ද

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TLM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Alien Worlds Trilium ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Alien Worlds Trilium මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Alien Worlds Trilium මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Alien Worlds Trilium,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TLM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alien Worlds Triliumමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Alien Worlds Trilium මිල ඉතිහාසය

TLMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TLMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Alien Worlds Trilium මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Alien Worlds Trilium (TLM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Alien Worlds Trilium මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Alien Worlds Trilium MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1TLM සිට VNDවෙත ₫ 158.845995 1TLM සිට AUDවෙත A$ 0.00960225 1TLM සිට GBPවෙත £ 0.00464625 1TLM සිට EURවෙත € 0.00551355 1TLM සිට USDවෙත $ 0.006195 1TLM සිට MYRවෙත RM 0.0265146 1TLM සිට TRYවෙත ₺ 0.2399943 1TLM සිට JPYවෙත ¥ 0.90316905 1TLM සිට RUBවෙත ₽ 0.49776825 1TLM සිට INRවෙත ₹ 0.5299203 1TLM සිට IDRවෙත Rp 103.2499587 1TLM සිට KRWවෙත ₩ 8.664327 1TLM සිට PHPවෙත ₱ 0.34561905 1TLM සිට EGPවෙත £E. 0.31067925 1TLM සිට BRLවෙත R$ 0.03487785 1TLM සිට CADවෙත C$ 0.00861105 1TLM සිට BDTවෙත ৳ 0.75126765 1TLM සිට NGNවෙත ₦ 9.912 1TLM සිට UAHවෙත ₴ 0.2568447 1TLM සිට VESවෙත Bs 0.56994 1TLM සිට PKRවෙත Rs 1.74060915 1TLM සිට KZTවෙත ₸ 3.1622997 1TLM සිට THBවෙත ฿ 0.2067891 1TLM සිට TWDවෙත NT$ 0.18690315 1TLM සිට AEDවෙත د.إ 0.02273565 1TLM සිට CHFවෙත Fr 0.00514185 1TLM සිට HKDවෙත HK$ 0.048321 1TLM සිට MADවෙත .د.م 0.05779935 1TLM සිට MXNවෙත $ 0.1200591

Alien Worlds Trilium සම්පත්

Alien Worlds Trilium පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Alien Worlds Trilium පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Alien Worlds Trilium (TLM) හි මිල කීයද? Alien Worlds Trilium (TLM)හි සජීවී මිල 0.006195 USD වේ. Alien Worlds Trilium (TLM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Alien Worlds Trilium හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 35.96M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TLMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.006195 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Alien Worlds Trilium (TLM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Alien Worlds Trilium (TLM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 5.81B USD වේ. Alien Worlds Trilium (TLM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Alien Worlds Trilium (TLM) හි ඉහළම මිල 7.2 USD වේ. Alien Worlds Trilium (TLM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Alien Worlds Trilium (TLM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 742.79K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

