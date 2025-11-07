හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී THINK Token සඳහා අද මිල 0.00501 USD කි. THINK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි THINK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී THINK Token සඳහා අද මිල 0.00501 USD කි. THINK සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි THINK මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

THINK ගැන වැඩි විස්තර

THINK මිල තොරතුරු

THINK යනු කුමක්ද

THINK ධවල පත්‍රිකාව

THINK නිල වෙබ් අඩවිය

THINK ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

THINK මිල පුරෝකථනය

THINK ඉතිහාසය

THINK මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

THINK-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

THINK තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

THINK Token ලාංඡනය

THINK Token මිල(THINK)

1 THINK සිට USD සජීවී මිල:

$0.00501
$0.00501$0.00501
-7.90%1D
USD
THINK Token (THINK) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:50 (UTC+8)

THINK Token (THINK) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.00501
$ 0.00501$ 0.00501
පැය 24 පහළ
$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588
24H ඉහළ

$ 0.00501
$ 0.00501$ 0.00501

$ 0.00588
$ 0.00588$ 0.00588

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-4.21%

-7.90%

-23.87%

-23.87%

THINK Token (THINK) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00501. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00501 ක අවම අගයක් සහ $ 0.00588 ක උපරිම අගයක් අතර THINK වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. THINKහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.09159672574773454 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.004525510452854356 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව THINK පසුගිය පැය තුල, -4.21% කින්, පැය 24 තුල, -7.90% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -23.87% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

THINK Token (THINK) වෙළඳපල තොරතුරු

No.3929

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 47.13K
$ 47.13K$ 47.13K

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

THINK Token හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 47.13K වේ. මුළු සැපයුම 0.00 සමඟින් THINK හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.01M කි.

THINK Token (THINK) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා THINK Tokenහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0004297-7.90%
දින 30 යි$ -0.00195-28.02%
දින 60 යි$ -0.00737-59.54%
දින 90 යි$ -0.01874-78.91%
THINK Token අද මිල වෙනස

අද, THINK එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0004297 (-7.90%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

THINK Token දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.00195 (-28.02%) කින් ඉහළ ගියේය.

THINK Token දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, THINK එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.00737 (-59.54%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

THINK Token දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.01874 (-78.91%), කින් චලනය විය.

THINK Token (THINK) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් THINK Token මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

THINK Token (THINK) යනු කුමක්ද

MEXC වෙතින් THINK Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ THINK Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට THINK ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ THINK Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ THINK Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

THINK Token මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ THINK Token (THINK) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ THINK Token (THINK) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? THINK Token සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් THINK Token මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

THINK Token (THINK) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

THINK TokenTHINK හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් THINK ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

THINK Token (THINK) මිලදී ගන්නා ආකාරය

THINK Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් THINK Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

THINK දේශීය මුදල් වෙත

1 THINK Token(THINK) සිට VND
131.83815
1 THINK Token(THINK) සිට AUD
A$0.0077154
1 THINK Token(THINK) සිට GBP
0.0038076
1 THINK Token(THINK) සිට EUR
0.0043086
1 THINK Token(THINK) සිට USD
$0.00501
1 THINK Token(THINK) සිට MYR
RM0.0208917
1 THINK Token(THINK) සිට TRY
0.2113719
1 THINK Token(THINK) සිට JPY
¥0.76653
1 THINK Token(THINK) සිට ARS
ARS$7.2713637
1 THINK Token(THINK) සිට RUB
0.4070625
1 THINK Token(THINK) සිට INR
0.4443369
1 THINK Token(THINK) සිට IDR
Rp83.4999666
1 THINK Token(THINK) සිට PHP
0.2960409
1 THINK Token(THINK) සිට EGP
￡E.0.2369229
1 THINK Token(THINK) සිට BRL
R$0.0267534
1 THINK Token(THINK) සිට CAD
C$0.0070641
1 THINK Token(THINK) සිට BDT
0.6104184
1 THINK Token(THINK) සිට NGN
7.1982678
1 THINK Token(THINK) සිට COP
$19.1953641
1 THINK Token(THINK) සිට ZAR
R.0.0870237
1 THINK Token(THINK) සිට UAH
0.2104701
1 THINK Token(THINK) සිට TZS
T.Sh.12.3398805
1 THINK Token(THINK) සිට VES
Bs1.14228
1 THINK Token(THINK) සිට CLP
$4.72443
1 THINK Token(THINK) සිට PKR
Rs1.4068581
1 THINK Token(THINK) සිට KZT
2.6326548
1 THINK Token(THINK) සිට THB
฿0.1622238
1 THINK Token(THINK) සිට TWD
NT$0.1552098
1 THINK Token(THINK) සිට AED
د.إ0.0183867
1 THINK Token(THINK) සිට CHF
Fr0.004008
1 THINK Token(THINK) සිට HKD
HK$0.0389277
1 THINK Token(THINK) සිට AMD
֏1.915824
1 THINK Token(THINK) සිට MAD
.د.م0.0467433
1 THINK Token(THINK) සිට MXN
$0.0929355
1 THINK Token(THINK) සිට SAR
ريال0.0187875
1 THINK Token(THINK) සිට ETB
Br0.7709889
1 THINK Token(THINK) සිට KES
KSh0.6472419
1 THINK Token(THINK) සිට JOD
د.أ0.00355209
1 THINK Token(THINK) සිට PLN
0.0184368
1 THINK Token(THINK) සිට RON
лв0.022044
1 THINK Token(THINK) සිට SEK
kr0.0479457
1 THINK Token(THINK) සිට BGN
лв0.0084669
1 THINK Token(THINK) සිට HUF
Ft1.67835
1 THINK Token(THINK) සිට CZK
0.105711
1 THINK Token(THINK) සිට KWD
د.ك0.00153807
1 THINK Token(THINK) සිට ILS
0.0163326
1 THINK Token(THINK) සිට BOB
Bs0.034569
1 THINK Token(THINK) සිට AZN
0.008517
1 THINK Token(THINK) සිට TJS
SM0.0461922
1 THINK Token(THINK) සිට GEL
0.0135771
1 THINK Token(THINK) සිට AOA
Kz4.5921159
1 THINK Token(THINK) සිට BHD
.د.ب0.00188877
1 THINK Token(THINK) සිට BMD
$0.00501
1 THINK Token(THINK) සිට DKK
kr0.0324147
1 THINK Token(THINK) සිට HNL
L0.1319634
1 THINK Token(THINK) සිට MUR
0.229959
1 THINK Token(THINK) සිට NAD
$0.0869235
1 THINK Token(THINK) සිට NOK
kr0.051102
1 THINK Token(THINK) සිට NZD
$0.0089178
1 THINK Token(THINK) සිට PAB
B/.0.00501
1 THINK Token(THINK) සිට PGK
K0.021042
1 THINK Token(THINK) සිට QAR
ر.ق0.0182364
1 THINK Token(THINK) සිට RSD
дин.0.5091162
1 THINK Token(THINK) සිට UZS
soʻm59.6428476
1 THINK Token(THINK) සිට ALL
L0.4195875
1 THINK Token(THINK) සිට ANG
ƒ0.0089679
1 THINK Token(THINK) සිට AWG
ƒ0.009018
1 THINK Token(THINK) සිට BBD
$0.01002
1 THINK Token(THINK) සිට BAM
KM0.0084669
1 THINK Token(THINK) සිට BIF
Fr14.73441
1 THINK Token(THINK) සිට BND
$0.006513
1 THINK Token(THINK) සිට BSD
$0.00501
1 THINK Token(THINK) සිට JMD
$0.8023515
1 THINK Token(THINK) සිට KHR
20.2015725
1 THINK Token(THINK) සිට KMF
Fr2.1042
1 THINK Token(THINK) සිට LAK
108.9130413
1 THINK Token(THINK) සිට LKR
රු1.525545
1 THINK Token(THINK) සිට MDL
L0.0856209
1 THINK Token(THINK) සිට MGA
Ar22.567545
1 THINK Token(THINK) සිට MOP
P0.0400299
1 THINK Token(THINK) සිට MVR
0.077154
1 THINK Token(THINK) සිට MWK
MK8.667801
1 THINK Token(THINK) සිට MZN
MT0.3203895
1 THINK Token(THINK) සිට NPR
रु0.709917
1 THINK Token(THINK) සිට PYG
35.53092
1 THINK Token(THINK) සිට RWF
Fr7.25949
1 THINK Token(THINK) සිට SBD
$0.0412323
1 THINK Token(THINK) සිට SCR
0.0744486
1 THINK Token(THINK) සිට SRD
$0.192885
1 THINK Token(THINK) සිට SVC
$0.0437373
1 THINK Token(THINK) සිට SZL
L0.0868233
1 THINK Token(THINK) සිට TMT
m0.0175851
1 THINK Token(THINK) සිට TND
د.ت0.0147795
1 THINK Token(THINK) සිට TTD
$0.0338676
1 THINK Token(THINK) සිට UGX
Sh17.51496
1 THINK Token(THINK) සිට XAF
Fr2.84568
1 THINK Token(THINK) සිට XCD
$0.013527
1 THINK Token(THINK) සිට XOF
Fr2.84568
1 THINK Token(THINK) සිට XPF
Fr0.51603
1 THINK Token(THINK) සිට BWP
P0.0672843
1 THINK Token(THINK) සිට BZD
$0.01002
1 THINK Token(THINK) සිට CVE
$0.4801584
1 THINK Token(THINK) සිට DJF
Fr0.88677
1 THINK Token(THINK) සිට DOP
$0.3221931
1 THINK Token(THINK) සිට DZD
د.ج0.6536046
1 THINK Token(THINK) සිට FJD
$0.0114228
1 THINK Token(THINK) සිට GNF
Fr43.56195
1 THINK Token(THINK) සිට GTQ
Q0.0383766
1 THINK Token(THINK) සිට GYD
$1.0478916
1 THINK Token(THINK) සිට ISK
kr0.63126

THINK Token සම්පත්

THINK Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල THINK Token වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: THINK Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

THINK Token (THINK) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද THINK හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00501 USD වේ.
THINK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
THINK සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00501 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
THINK Token හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
THINK සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 0.00 USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
THINK හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
THINK හි සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ.
THINK හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.09159672574773454 USD ක ATH මිලක් THINK අත්කර ගති.
THINK හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.004525510452854356 USD ක ATL මිලක් THINK අත්කර ගති.
THINK හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
THINK සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 47.13K USD වේ.
මේ වසර තුලදී THINK වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව THINK මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා THINK මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:50 (UTC+8)

THINK Token (THINK) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

THINK-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.005 USD

THINK වෙළඳාම

THINK/USDT
$0.00501
$0.00501$0.00501
-7.90%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,121.78
$102,121.78$102,121.78

+0.11%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,353.74
$3,353.74$3,353.74

+1.63%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2474
$1.2474$1.2474

+45.38%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.45
$157.45$157.45

+0.98%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,121.78
$102,121.78$102,121.78

+0.11%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,353.74
$3,353.74$3,353.74

+1.63%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.45
$157.45$157.45

+0.98%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2289
$2.2289$2.2289

-0.25%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011425
$0.011425$0.011425

+185.62%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$29.86
$29.86$29.86

+99.06%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008000
$0.008000$0.008000

+700.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.461
$4.461$4.461

+346.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007719
$0.007719$0.007719

+261.71%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002168
$0.00002168$0.00002168

+101.29%