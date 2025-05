Tevaera (TEVA) යනු කුමක්ද

Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack.

MEXC වෙතින් Tevaera ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Tevaera ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TEVA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Tevaera ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Tevaera මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Tevaera මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Tevaera,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TEVA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tevaeraමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Tevaera මිල ඉතිහාසය

TEVAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TEVAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Tevaera මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Tevaera (TEVA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Tevaera මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Tevaera MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TEVA දේශීය මුදල් වෙත

1TEVA සිට VNDවෙත ₫ 231.358743 1TEVA සිට AUDවෙත A$ 0.01398565 1TEVA සිට GBPවෙත £ 0.00676725 1TEVA සිට EURවෙත € 0.00803047 1TEVA සිට USDවෙත $ 0.009023 1TEVA සිට MYRවෙත RM 0.03861844 1TEVA සිට TRYවෙත ₺ 0.34955102 1TEVA සිට JPYවෙත ¥ 1.31546317 1TEVA සිට RUBවෙත ₽ 0.72499805 1TEVA සිට INRවෙත ₹ 0.77182742 1TEVA සිට IDRවෙත Rp 150.38327318 1TEVA සිට KRWවෙත ₩ 12.6195678 1TEVA සිට PHPවෙත ₱ 0.50339317 1TEVA සිට EGPවෙත £E. 0.45250345 1TEVA සිට BRLවෙත R$ 0.05079949 1TEVA සිට CADවෙත C$ 0.01254197 1TEVA සිට BDTවෙත ৳ 1.09421921 1TEVA සිට NGNවෙත ₦ 14.4368 1TEVA සිට UAHවෙත ₴ 0.37409358 1TEVA සිට VESවෙත Bs 0.830116 1TEVA සිට PKRවෙත Rs 2.53519231 1TEVA සිට KZTවෙත ₸ 4.60588058 1TEVA සිට THBවෙත ฿ 0.30118774 1TEVA සිට TWDවෙත NT$ 0.27222391 1TEVA සිට AEDවෙත د.إ 0.03311441 1TEVA සිට CHFවෙත Fr 0.00748909 1TEVA සිට HKDවෙත HK$ 0.0703794 1TEVA සිට MADවෙත .د.م 0.08418459 1TEVA සිට MXNවෙත $ 0.17486574

Tevaera සම්පත්

Tevaera පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Tevaera පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Tevaera (TEVA) හි මිල කීයද? Tevaera (TEVA)හි සජීවී මිල 0.009023 USD වේ. Tevaera (TEVA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Tevaera හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TEVAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.009023 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Tevaera (TEVA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Tevaera (TEVA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Tevaera (TEVA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Tevaera (TEVA) හි ඉහළම මිල 0.06835 USD වේ. Tevaera (TEVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Tevaera (TEVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 95.11K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

