Terraport (TERRA) යනු කුමක්ද

Terraport is an autonomous DeFi platform using smart contracts on the Terra Classic blockchain and based on a circular economy model capable of infinite self-sustaining. The entire ecosystem is powered by a native deflationary token called $TERRA, which will be used to access various features of the platform.

Terraport මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Terraport,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TERRA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Terraportමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Terraport මිල ඉතිහාසය

TERRAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TERRAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Terraport මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Terraport (TERRA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TERRA දේශීය මුදල් වෙත

1TERRA සිට VNDවෙත ₫ 72.30762 1TERRA සිට AUDවෙත A$ 0.004371 1TERRA සිට GBPවෙත £ 0.002115 1TERRA සිට EURවෙත € 0.0025098 1TERRA සිට USDවෙත $ 0.00282 1TERRA සිට MYRවෙත RM 0.0120696 1TERRA සිට TRYවෙත ₺ 0.1092468 1TERRA සිට JPYවෙත ¥ 0.4111278 1TERRA සිට RUBවෙත ₽ 0.226587 1TERRA සිට INRවෙත ₹ 0.2412228 1TERRA සිට IDRවෙත Rp 46.9999812 1TERRA සිට KRWවෙත ₩ 3.9385248 1TERRA සිට PHPවෙත ₱ 0.1573278 1TERRA සිට EGPවෙත £E. 0.141423 1TERRA සිට BRLවෙත R$ 0.0158766 1TERRA සිට CADවෙත C$ 0.0039198 1TERRA සිට BDTවෙත ৳ 0.3419814 1TERRA සිට NGNවෙත ₦ 4.512 1TERRA සිට UAHවෙත ₴ 0.1169172 1TERRA සිට VESවෙත Bs 0.25944 1TERRA සිට PKRවෙත Rs 0.7923354 1TERRA සිට KZTවෙත ₸ 1.4394972 1TERRA සිට THBවෙත ฿ 0.0941316 1TERRA සිට TWDවෙත NT$ 0.0850794 1TERRA සිට AEDවෙත د.إ 0.0103494 1TERRA සිට CHFවෙත Fr 0.0023406 1TERRA සිට HKDවෙත HK$ 0.021996 1TERRA සිට MADවෙත .د.م 0.0263106 1TERRA සිට MXNවෙත $ 0.0546516

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Terraport පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Terraport (TERRA) හි මිල කීයද? Terraport (TERRA)හි සජීවී මිල 0.00282 USD වේ. Terraport (TERRA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Terraport හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TERRAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00282 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Terraport (TERRA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Terraport (TERRA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Terraport (TERRA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Terraport (TERRA) හි ඉහළම මිල 0.12538 USD වේ. Terraport (TERRA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Terraport (TERRA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 69.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

