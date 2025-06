Love Terminal (TERMINAL) යනු කුමක්ද

Love Terminal is an AI-driven town management game built with Agentic IDE, bringing the cozy charm of Stardew Valley into the Web3 era. It combines immersive gameplay with intelligent AI NPCs to create a dynamic and interactive experience.

MEXC වෙතින් Love Terminal ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Love Terminal ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TERMINAL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Love Terminal ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Love Terminal මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Love Terminal මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Love Terminal,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TERMINAL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Love Terminalමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Love Terminal මිල ඉතිහාසය

TERMINALහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TERMINALහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Love Terminal මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Love Terminal (TERMINAL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Love Terminal මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Love Terminal MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TERMINAL දේශීය මුදල් වෙත

1TERMINAL සිට VNDවෙත ₫ 0.00031499055 1TERMINAL සිට AUDවෙත A$ 0.0000000183141 1TERMINAL සිට GBPවෙත £ 0.0000000087381 1TERMINAL සිට EURවෙත € 0.0000000102942 1TERMINAL සිට USDවෙත $ 0.00000001197 1TERMINAL සිට MYRවෙත RM 0.0000000506331 1TERMINAL සිට TRYවෙත ₺ 0.0000004688649 1TERMINAL සිට JPYවෙත ¥ 0.0000017266725 1TERMINAL සිට RUBවෙත ₽ 0.0000009514953 1TERMINAL සිට INRවෙත ₹ 0.0000010230759 1TERMINAL සිට IDRවෙත Rp 0.0001930644891 1TERMINAL සිට KRWවෙත ₩ 0.0000163747206 1TERMINAL සිට PHPවෙත ₱ 0.0000006690033 1TERMINAL සිට EGPවෙත £E. 0.000000592515 1TERMINAL සිට BRLවෙත R$ 0.0000000661941 1TERMINAL සිට CADවෙත C$ 0.0000000162792 1TERMINAL සිට BDTවෙත ৳ 0.0000014632128 1TERMINAL සිට NGNවෙත ₦ 0.0000184437351 1TERMINAL සිට UAHවෙත ₴ 0.0000004969944 1TERMINAL සිට VESවෙත Bs 0.00000118503 1TERMINAL සිට PKRවෙත Rs 0.0000033793704 1TERMINAL සිට KZTවෙත ₸ 0.0000060977574 1TERMINAL සිට THBවෙත ฿ 0.0000003897432 1TERMINAL සිට TWDවෙත NT$ 0.0000003569454 1TERMINAL සිට AEDවෙත د.إ 0.0000000439299 1TERMINAL සිට CHFවෙත Fr 0.0000000096957 1TERMINAL සිට HKDවෙත HK$ 0.0000000938448 1TERMINAL සිට MADවෙත .د.م 0.0000001091664 1TERMINAL සිට MXNවෙත $ 0.000000226233

Love Terminal සම්පත්

Love Terminal පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Love Terminal පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Love Terminal (TERMINAL) හි මිල කීයද? Love Terminal (TERMINAL)හි සජීවී මිල 0.00000001197 USD වේ. Love Terminal (TERMINAL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Love Terminal හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TERMINALහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00000001197 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Love Terminal (TERMINAL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Love Terminal (TERMINAL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Love Terminal (TERMINAL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, Love Terminal (TERMINAL) හි ඉහළම මිල 1.87 USD වේ. Love Terminal (TERMINAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Love Terminal (TERMINAL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 558.87K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool