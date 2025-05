Term Finance (TERM) යනු කුමක්ද

Term Finance is a fixed rate lending protocol using onchain auctions to originate loans at institutional scale.

MEXC වෙතින් Term Finance ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Term Finance ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TERM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Term Finance ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Term Finance මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Term Finance මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Term Finance,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TERM හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Term Financeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Term Finance මිල ඉතිහාසය

TERMහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TERMහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Term Finance මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Term Finance (TERM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Term Finance මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Term Finance MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TERM දේශීය මුදල් වෙත

1TERM සිට VNDවෙත ₫ 9,923.067 1TERM සිට AUDවෙත A$ 0.59985 1TERM සිට GBPවෙත £ 0.29025 1TERM සිට EURවෙත € 0.34443 1TERM සිට USDවෙත $ 0.387 1TERM සිට MYRවෙත RM 1.65636 1TERM සිට TRYවෙත ₺ 14.99238 1TERM සිට JPYවෙත ¥ 56.42073 1TERM සිට RUBවෙත ₽ 31.09545 1TERM සිට INRවෙත ₹ 33.10398 1TERM සිට IDRවෙත Rp 6,449.99742 1TERM සිට KRWවෙත ₩ 540.49968 1TERM සිට PHPවෙත ₱ 21.59073 1TERM සිට EGPවෙත £E. 19.40805 1TERM සිට BRLවෙත R$ 2.17881 1TERM සිට CADවෙත C$ 0.53793 1TERM සිට BDTවෙත ৳ 46.93149 1TERM සිට NGNවෙත ₦ 619.2 1TERM සිට UAHවෙත ₴ 16.04502 1TERM සිට VESවෙත Bs 35.604 1TERM සිට PKRවෙත Rs 108.73539 1TERM සිට KZTවෙත ₸ 197.54802 1TERM සිට THBවෙත ฿ 12.91806 1TERM සිට TWDවෙත NT$ 11.67579 1TERM සිට AEDවෙත د.إ 1.42029 1TERM සිට CHFවෙත Fr 0.32121 1TERM සිට HKDවෙත HK$ 3.0186 1TERM සිට MADවෙත .د.م 3.61071 1TERM සිට MXNවෙත $ 7.50006

Term Finance සම්පත්

Term Finance පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Term Finance පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Term Finance (TERM) හි මිල කීයද? Term Finance (TERM)හි සජීවී මිල 0.387 USD වේ. Term Finance (TERM) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Term Finance හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TERMහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.387 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Term Finance (TERM) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Term Finance (TERM) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Term Finance (TERM) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Term Finance (TERM) හි ඉහළම මිල 2.2 USD වේ. Term Finance (TERM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Term Finance (TERM) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 549.52 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

