TENEX.FINANCE (TENEX) යනු කුමක්ද

Tenex represents the future of central marketplaces, customized specifically for trading and serving as a premier liquidity hub. Our next-generation Automated Market Maker (AMM) merges the robust, time-tested security of Uniswap with an advanced incentive mechanism, an intricate governance framework, and a refined, user-friendly interface to ensure a superior trading experience.

MEXC වෙතින් TENEX.FINANCE ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TENEX.FINANCE ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TENEX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TENEX.FINANCE ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TENEX.FINANCE මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TENEX.FINANCE මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TENEX.FINANCE,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TENEX හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TENEX.FINANCEමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TENEX.FINANCE මිල ඉතිහාසය

TENEXහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TENEXහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TENEX.FINANCE මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TENEX.FINANCE (TENEX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TENEX.FINANCE මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TENEX.FINANCE MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TENEX දේශීය මුදල් වෙත

1TENEX සිට VNDවෙත ₫ 549.4572 1TENEX සිට AUDවෙත A$ 0.0319464 1TENEX සිට GBPවෙත £ 0.0152424 1TENEX සිට EURවෙත € 0.0179568 1TENEX සිට USDවෙත $ 0.02088 1TENEX සිට MYRවෙත RM 0.0883224 1TENEX සිට TRYවෙත ₺ 0.8178696 1TENEX සිට JPYවෙත ¥ 3.0115224 1TENEX සිට RUBවෙත ₽ 1.65996 1TENEX සිට INRවෙත ₹ 1.7846136 1TENEX සිට IDRවෙත Rp 336.7741464 1TENEX සිට KRWවෙත ₩ 28.5634224 1TENEX සිට PHPවෙත ₱ 1.1669832 1TENEX සිට EGPවෙත £E. 1.03356 1TENEX සිට BRLවෙත R$ 0.1154664 1TENEX සිට CADවෙත C$ 0.0283968 1TENEX සිට BDTවෙත ৳ 2.5523712 1TENEX සිට NGNවෙත ₦ 32.1725304 1TENEX සිට UAHවෙත ₴ 0.8669376 1TENEX සිට VESවෙත Bs 2.06712 1TENEX සිට PKRවෙත Rs 5.8948416 1TENEX සිට KZTවෙත ₸ 10.6366896 1TENEX සිට THBවෙත ฿ 0.6798528 1TENEX සිට TWDවෙත NT$ 0.6226416 1TENEX සිට AEDවෙත د.إ 0.0766296 1TENEX සිට CHFවෙත Fr 0.0169128 1TENEX සිට HKDවෙත HK$ 0.1636992 1TENEX සිට MADවෙත .د.م 0.1904256 1TENEX සිට MXNවෙත $ 0.394632

TENEX.FINANCE සම්පත්

TENEX.FINANCE පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TENEX.FINANCE පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TENEX.FINANCE (TENEX) හි මිල කීයද? TENEX.FINANCE (TENEX)හි සජීවී මිල 0.02088 USD වේ. TENEX.FINANCE (TENEX) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TENEX.FINANCE හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TENEXහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02088 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TENEX.FINANCE (TENEX) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TENEX.FINANCE (TENEX) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. TENEX.FINANCE (TENEX) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, TENEX.FINANCE (TENEX) හි ඉහළම මිල 0.12499 USD වේ. TENEX.FINANCE (TENEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TENEX.FINANCE (TENEX) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 54.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

