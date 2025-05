Telemon (TELEMON) යනු කුමක්ද

Telemon is an innovative blockchain game built on the TON network, offering a captivating card-opening experience inspired by traditional collectible card games.

Telemon ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TELEMON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Telemon ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Telemon මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Telemon මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Telemon,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TELEMON හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Telemonමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Telemon මිල ඉතිහාසය

TELEMONහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TELEMONහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Telemon මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Telemon (TELEMON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Telemon මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Telemon MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TELEMON දේශීය මුදල් වෙත

1TELEMON සිට VNDවෙත ₫ 25.641 1TELEMON සිට AUDවෙත A$ 0.00156 1TELEMON සිට GBPවෙත £ 0.00075 1TELEMON සිට EURවෙත € 0.00089 1TELEMON සිට USDවෙත $ 0.001 1TELEMON සිට MYRවෙත RM 0.00428 1TELEMON සිට TRYවෙත ₺ 0.0387 1TELEMON සිට JPYවෙත ¥ 0.14579 1TELEMON සිට RUBවෙත ₽ 0.08049 1TELEMON සිට INRවෙත ₹ 0.08554 1TELEMON සිට IDRවෙත Rp 16.39344 1TELEMON සිට KRWවෙත ₩ 1.3986 1TELEMON සිට PHPවෙත ₱ 0.05578 1TELEMON සිට EGPවෙත £E. 0.05014 1TELEMON සිට BRLවෙත R$ 0.00564 1TELEMON සිට CADවෙත C$ 0.00139 1TELEMON සිට BDTවෙත ৳ 0.12158 1TELEMON සිට NGNවෙත ₦ 1.6 1TELEMON සිට UAHවෙත ₴ 0.0415 1TELEMON සිට VESවෙත Bs 0.092 1TELEMON සිට PKRවෙත Rs 0.28184 1TELEMON සිට KZTවෙත ₸ 0.51098 1TELEMON සිට THBවෙත ฿ 0.03323 1TELEMON සිට TWDවෙත NT$ 0.03017 1TELEMON සිට AEDවෙත د.إ 0.00367 1TELEMON සිට CHFවෙත Fr 0.00083 1TELEMON සිට HKDවෙත HK$ 0.0078 1TELEMON සිට MADවෙත .د.م 0.00929 1TELEMON සිට MXNවෙත $ 0.01947

Telemon සම්පත්

Telemon පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Telemon පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Telemon (TELEMON) හි මිල කීයද? Telemon (TELEMON)හි සජීවී මිල 0.001 USD වේ. Telemon (TELEMON) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Telemon හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TELEMONහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Telemon (TELEMON) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Telemon (TELEMON) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Telemon (TELEMON) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Telemon (TELEMON) හි ඉහළම මිල 6.548 USD වේ. Telemon (TELEMON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Telemon (TELEMON) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 768.51 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

