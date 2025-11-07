හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී TCOM Global සඳහා අද මිල 0.06199 USD කි. TCOM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TCOM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී TCOM Global සඳහා අද මිල 0.06199 USD කි. TCOM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TCOM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TCOM ගැන වැඩි විස්තර

TCOM මිල තොරතුරු

TCOM යනු කුමක්ද

TCOM නිල වෙබ් අඩවිය

TCOM ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TCOM මිල පුරෝකථනය

TCOM ඉතිහාසය

TCOM මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TCOM-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TCOM තත්කාල ගනුදෙනු

TCOM USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

TCOM Global ලාංඡනය

TCOM Global මිල(TCOM)

1 TCOM සිට USD සජීවී මිල:

$0.06199
$0.06199$0.06199
+4.29%1D
USD
TCOM Global (TCOM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:43 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.05908
$ 0.05908$ 0.05908
පැය 24 පහළ
$ 0.0623
$ 0.0623$ 0.0623
24H ඉහළ

$ 0.05908
$ 0.05908$ 0.05908

$ 0.0623
$ 0.0623$ 0.0623

--
----

--
----

-0.41%

+4.29%

+28.77%

+28.77%

TCOM Global (TCOM) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.06199. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.05908 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0623 ක උපරිම අගයක් අතර TCOM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TCOMහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TCOM පසුගිය පැය තුල, -0.41% කින්, පැය 24 තුල, +4.29% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ +28.77% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

TCOM Global (TCOM) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 132.67K
$ 132.67K$ 132.67K

$ 61.99M
$ 61.99M$ 61.99M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

TCOM Global හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 132.67K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TCOM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 61.99M කි.

TCOM Global (TCOM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා TCOM Globalහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00255+4.29%
දින 30 යි$ +0.03708+148.85%
දින 60 යි$ +0.04529+271.19%
දින 90 යි$ +0.04199+209.95%
TCOM Global අද මිල වෙනස

අද, TCOM එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00255 (+4.29%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

TCOM Global දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.03708 (+148.85%) කින් ඉහළ ගියේය.

TCOM Global දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TCOM එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.04529 (+271.19%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

TCOM Global දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.04199 (+209.95%), කින් චලනය විය.

TCOM Global (TCOM) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් TCOM Global මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

TCOM Global (TCOM) යනු කුමක්ද

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

MEXC වෙතින් TCOM Global ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TCOM Global ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TCOM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TCOM Global ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TCOM Global මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TCOM Global මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ TCOM Global (TCOM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ TCOM Global (TCOM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? TCOM Global සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් TCOM Global මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

TCOM Global (TCOM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TCOM GlobalTCOM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TCOM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

TCOM Global (TCOM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TCOM Global මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TCOM Global MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TCOM දේශීය මුදල් වෙත

1 TCOM Global(TCOM) සිට VND
1,631.26685
1 TCOM Global(TCOM) සිට AUD
A$0.0954646
1 TCOM Global(TCOM) සිට GBP
0.0471124
1 TCOM Global(TCOM) සිට EUR
0.0533114
1 TCOM Global(TCOM) සිට USD
$0.06199
1 TCOM Global(TCOM) සිට MYR
RM0.2584983
1 TCOM Global(TCOM) සිට TRY
2.6153581
1 TCOM Global(TCOM) සිට JPY
¥9.48447
1 TCOM Global(TCOM) සිට ARS
ARS$89.9704263
1 TCOM Global(TCOM) සිට RUB
5.0366875
1 TCOM Global(TCOM) සිට INR
5.4978931
1 TCOM Global(TCOM) සිට IDR
Rp1,033.1662534
1 TCOM Global(TCOM) සිට PHP
3.6629891
1 TCOM Global(TCOM) සිට EGP
￡E.2.9315071
1 TCOM Global(TCOM) සිට BRL
R$0.3310266
1 TCOM Global(TCOM) සිට CAD
C$0.0874059
1 TCOM Global(TCOM) සිට BDT
7.5528616
1 TCOM Global(TCOM) සිට NGN
89.0659922
1 TCOM Global(TCOM) සිට COP
$237.5091059
1 TCOM Global(TCOM) සිට ZAR
R.1.0767663
1 TCOM Global(TCOM) සිට UAH
2.6041999
1 TCOM Global(TCOM) සිට TZS
T.Sh.152.6844695
1 TCOM Global(TCOM) සිට VES
Bs14.13372
1 TCOM Global(TCOM) සිට CLP
$58.45657
1 TCOM Global(TCOM) සිට PKR
Rs17.4074119
1 TCOM Global(TCOM) සිට KZT
32.5745052
1 TCOM Global(TCOM) සිට THB
฿2.0072362
1 TCOM Global(TCOM) සිට TWD
NT$1.9204502
1 TCOM Global(TCOM) සිට AED
د.إ0.2275033
1 TCOM Global(TCOM) සිට CHF
Fr0.049592
1 TCOM Global(TCOM) සිට HKD
HK$0.4816623
1 TCOM Global(TCOM) සිට AMD
֏23.704976
1 TCOM Global(TCOM) සිට MAD
.د.م0.5783667
1 TCOM Global(TCOM) සිට MXN
$1.1499145
1 TCOM Global(TCOM) සිට SAR
ريال0.2324625
1 TCOM Global(TCOM) සිට ETB
Br9.5396411
1 TCOM Global(TCOM) සිට KES
KSh8.0084881
1 TCOM Global(TCOM) සිට JOD
د.أ0.04395091
1 TCOM Global(TCOM) සිට PLN
0.2281232
1 TCOM Global(TCOM) සිට RON
лв0.272756
1 TCOM Global(TCOM) සිට SEK
kr0.5932443
1 TCOM Global(TCOM) සිට BGN
лв0.1047631
1 TCOM Global(TCOM) සිට HUF
Ft20.76665
1 TCOM Global(TCOM) සිට CZK
1.307989
1 TCOM Global(TCOM) සිට KWD
د.ك0.01903093
1 TCOM Global(TCOM) සිට ILS
0.2020874
1 TCOM Global(TCOM) සිට BOB
Bs0.427731
1 TCOM Global(TCOM) සිට AZN
0.105383
1 TCOM Global(TCOM) සිට TJS
SM0.5715478
1 TCOM Global(TCOM) සිට GEL
0.1679929
1 TCOM Global(TCOM) සිට AOA
Kz56.8194141
1 TCOM Global(TCOM) සිට BHD
.د.ب0.02337023
1 TCOM Global(TCOM) සිට BMD
$0.06199
1 TCOM Global(TCOM) සිට DKK
kr0.4010753
1 TCOM Global(TCOM) සිට HNL
L1.6328166
1 TCOM Global(TCOM) සිට MUR
2.845341
1 TCOM Global(TCOM) සිට NAD
$1.0755265
1 TCOM Global(TCOM) සිට NOK
kr0.632298
1 TCOM Global(TCOM) සිට NZD
$0.1103422
1 TCOM Global(TCOM) සිට PAB
B/.0.06199
1 TCOM Global(TCOM) සිට PGK
K0.260358
1 TCOM Global(TCOM) සිට QAR
ر.ق0.2256436
1 TCOM Global(TCOM) සිට RSD
дин.6.2994238
1 TCOM Global(TCOM) සිට UZS
soʻm737.9760724
1 TCOM Global(TCOM) සිට ALL
L5.1916625
1 TCOM Global(TCOM) සිට ANG
ƒ0.1109621
1 TCOM Global(TCOM) සිට AWG
ƒ0.111582
1 TCOM Global(TCOM) සිට BBD
$0.12398
1 TCOM Global(TCOM) සිට BAM
KM0.1047631
1 TCOM Global(TCOM) සිට BIF
Fr182.31259
1 TCOM Global(TCOM) සිට BND
$0.080587
1 TCOM Global(TCOM) සිට BSD
$0.06199
1 TCOM Global(TCOM) සිට JMD
$9.9276985
1 TCOM Global(TCOM) සිට KHR
249.9591775
1 TCOM Global(TCOM) සිට KMF
Fr26.0358
1 TCOM Global(TCOM) සිට LAK
1,347.6086687
1 TCOM Global(TCOM) සිට LKR
රු18.875955
1 TCOM Global(TCOM) සිට MDL
L1.0594091
1 TCOM Global(TCOM) සිට MGA
Ar279.233955
1 TCOM Global(TCOM) සිට MOP
P0.4953001
1 TCOM Global(TCOM) සිට MVR
0.954646
1 TCOM Global(TCOM) සිට MWK
MK107.248899
1 TCOM Global(TCOM) සිට MZN
MT3.9642605
1 TCOM Global(TCOM) සිට NPR
रु8.783983
1 TCOM Global(TCOM) සිට PYG
439.63308
1 TCOM Global(TCOM) සිට RWF
Fr89.82351
1 TCOM Global(TCOM) සිට SBD
$0.5101777
1 TCOM Global(TCOM) සිට SCR
0.9211714
1 TCOM Global(TCOM) සිට SRD
$2.386615
1 TCOM Global(TCOM) සිට SVC
$0.5411727
1 TCOM Global(TCOM) සිට SZL
L1.0742867
1 TCOM Global(TCOM) සිට TMT
m0.2175849
1 TCOM Global(TCOM) සිට TND
د.ت0.1828705
1 TCOM Global(TCOM) සිට TTD
$0.4190524
1 TCOM Global(TCOM) සිට UGX
Sh216.71704
1 TCOM Global(TCOM) සිට XAF
Fr35.21032
1 TCOM Global(TCOM) සිට XCD
$0.167373
1 TCOM Global(TCOM) සිට XOF
Fr35.21032
1 TCOM Global(TCOM) සිට XPF
Fr6.38497
1 TCOM Global(TCOM) සිට BWP
P0.8325257
1 TCOM Global(TCOM) සිට BZD
$0.12398
1 TCOM Global(TCOM) සිට CVE
$5.9411216
1 TCOM Global(TCOM) සිට DJF
Fr10.97223
1 TCOM Global(TCOM) සිට DOP
$3.9865769
1 TCOM Global(TCOM) සිට DZD
د.ج8.0872154
1 TCOM Global(TCOM) සිට FJD
$0.1413372
1 TCOM Global(TCOM) සිට GNF
Fr539.00305
1 TCOM Global(TCOM) සිට GTQ
Q0.4748434
1 TCOM Global(TCOM) සිට GYD
$12.9658284
1 TCOM Global(TCOM) සිට ISK
kr7.81074

TCOM Global සම්පත්

TCOM Global පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල TCOM Global වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TCOM Global පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

TCOM Global (TCOM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TCOM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.06199 USD වේ.
TCOM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TCOM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.06199 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
TCOM Global හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TCOM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TCOM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TCOM හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TCOM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TCOM අත්කර ගති.
TCOM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TCOM අත්කර ගති.
TCOM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TCOM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 132.67K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TCOM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TCOM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TCOM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:43 (UTC+8)

TCOM Global (TCOM) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

TCOM-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.06199 USD

TCOM වෙළඳාම

TCOM/USDT
$0.06199
$0.06199$0.06199
+4.23%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,137.45
$102,137.45$102,137.45

+0.12%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,355.18
$3,355.18$3,355.18

+1.67%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2449
$1.2449$1.2449

+45.09%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.46
$157.46$157.46

+0.98%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,137.45
$102,137.45$102,137.45

+0.12%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,355.18
$3,355.18$3,355.18

+1.67%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.46
$157.46$157.46

+0.98%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2291
$2.2291$2.2291

-0.24%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011123
$0.011123$0.011123

+178.07%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$29.86
$29.86$29.86

+99.06%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.008000
$0.008000$0.008000

+700.00%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.461
$4.461$4.461

+346.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007730
$0.007730$0.007730

+262.23%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1128
$0.1128$0.1128

+125.60%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002159
$0.00002159$0.00002159

+100.46%