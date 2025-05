TCG Verse (TCGC) යනු කුමක්ද

$TCGC is a governance token of TCG Verse and is issued by BOBG PTE. LTD. It allows governance of TCG Verse, governance in games on TCG Verse such as CryptoSpells, and use in games such as NFTWars.

MEXC වෙතින් TCG Verse ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TCG Verse ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TCGC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TCG Verse ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TCG Verse මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TCG Verse මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TCG Verse,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TCGC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TCG Verseමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TCG Verse මිල ඉතිහාසය

TCGCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TCGCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TCG Verse මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TCG Verse (TCGC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TCG Verse මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TCG Verse MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1TCGC සිට VNDවෙත ₫ 618.71733 1TCGC සිට AUDවෙත A$ 0.0376428 1TCGC සිට GBPවෙත £ 0.0180975 1TCGC සිට EURවෙත € 0.0214757 1TCGC සිට USDවෙත $ 0.02413 1TCGC සිට MYRවෙත RM 0.1032764 1TCGC සිට TRYවෙත ₺ 0.933831 1TCGC සිට JPYවෙත ¥ 3.5179127 1TCGC සිට RUBවෙත ₽ 1.9422237 1TCGC සිට INRවෙත ₹ 2.0640802 1TCGC සිට IDRවෙත Rp 395.5737072 1TCGC සිට KRWවෙත ₩ 33.748218 1TCGC සිට PHPවෙත ₱ 1.3457301 1TCGC සිට EGPවෙත £E. 1.2098782 1TCGC සිට BRLවෙත R$ 0.1360932 1TCGC සිට CADවෙත C$ 0.033782 1TCGC සිට BDTවෙත ৳ 2.9337254 1TCGC සිට NGNවෙත ₦ 38.608 1TCGC සිට UAHවෙත ₴ 1.001395 1TCGC සිට VESවෙත Bs 2.21996 1TCGC සිට PKRවෙත Rs 6.8007992 1TCGC සිට KZTවෙත ₸ 12.3299474 1TCGC සිට THBවෙත ฿ 0.8015986 1TCGC සිට TWDවෙත NT$ 0.7280021 1TCGC සිට AEDවෙත د.إ 0.0885571 1TCGC සිට CHFවෙත Fr 0.0200279 1TCGC සිට HKDවෙත HK$ 0.188214 1TCGC සිට MADවෙත .د.م 0.2241677 1TCGC සිට MXNවෙත $ 0.4698111

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TCG Verse පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TCG Verse (TCGC) හි මිල කීයද? TCG Verse (TCGC)හි සජීවී මිල 0.02413 USD වේ. TCG Verse (TCGC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TCG Verse හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TCGCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.02413 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TCG Verse (TCGC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TCG Verse (TCGC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. TCG Verse (TCGC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TCG Verse (TCGC) හි ඉහළම මිල 0.13287 USD වේ. TCG Verse (TCGC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TCG Verse (TCGC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 0.00 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

