Turingbitchain (TBC) යනු කුමක්ද

TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM.

MEXC වෙතින් Turingbitchain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Turingbitchain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TBC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Turingbitchain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Turingbitchain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Turingbitchain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Turingbitchain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TBC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Turingbitchainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Turingbitchain මිල ඉතිහාසය

TBCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TBCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Turingbitchain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Turingbitchain (TBC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Turingbitchain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Turingbitchain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TBC දේශීය මුදල් වෙත

1TBC සිට VNDවෙත ₫ 27,897.408 1TBC සිට AUDවෙත A$ 1.6864 1TBC සිට GBPවෙත £ 0.816 1TBC සිට EURවෙත € 0.96832 1TBC සිට USDවෙත $ 1.088 1TBC සිට MYRවෙත RM 4.65664 1TBC සිට TRYවෙත ₺ 42.14912 1TBC සිට JPYවෙත ¥ 158.61952 1TBC සිට RUBවෙත ₽ 87.4208 1TBC සිට INRවෙත ₹ 93.06752 1TBC සිට IDRවෙත Rp 18,133.32608 1TBC සිට KRWවෙත ₩ 1,519.54432 1TBC සිට PHPවෙත ₱ 60.69952 1TBC සිට EGPවෙත £E. 54.5632 1TBC සිට BRLවෙත R$ 6.12544 1TBC සිට CADවෙත C$ 1.51232 1TBC සිට BDTවෙත ৳ 131.94176 1TBC සිට NGNවෙත ₦ 1,740.8 1TBC සිට UAHවෙත ₴ 45.10848 1TBC සිට VESවෙත Bs 100.096 1TBC සිට PKRවෙත Rs 305.69536 1TBC සිට KZTවෙත ₸ 555.38048 1TBC සිට THBවෙත ฿ 36.30656 1TBC සිට TWDවෙත NT$ 32.82496 1TBC සිට AEDවෙත د.إ 3.99296 1TBC සිට CHFවෙත Fr 0.90304 1TBC සිට HKDවෙත HK$ 8.4864 1TBC සිට MADවෙත .د.م 10.15104 1TBC සිට MXNවෙත $ 21.08544

Turingbitchain සම්පත්

Turingbitchain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Turingbitchain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Turingbitchain (TBC) හි මිල කීයද? Turingbitchain (TBC)හි සජීවී මිල 1.088 USD වේ. Turingbitchain (TBC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Turingbitchain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 11.57M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TBCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 1.088 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Turingbitchain (TBC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Turingbitchain (TBC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 10.63M USD වේ. Turingbitchain (TBC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Turingbitchain (TBC) හි ඉහළම මිල 2.511 USD වේ. Turingbitchain (TBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Turingbitchain (TBC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 26.64K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.