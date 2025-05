ALTAVA (TAVA) යනු කුමක්ද

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

MEXC වෙතින් ALTAVA ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ ALTAVA ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TAVA ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ ALTAVA ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ ALTAVA මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

ALTAVA මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ ALTAVA,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TAVA හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ ALTAVAමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

ALTAVA මිල ඉතිහාසය

TAVAහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TAVAහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ ALTAVA මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

ALTAVA (TAVA) මිලදී ගන්නා ආකාරය

ALTAVA මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් ALTAVA MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TAVA දේශීය මුදල් වෙත

1TAVA සිට VNDවෙත ₫ 335.38428 1TAVA සිට AUDවෙත A$ 0.0204048 1TAVA සිට GBPවෙත £ 0.00981 1TAVA සිට EURවෙත € 0.0116412 1TAVA සිට USDවෙත $ 0.01308 1TAVA සිට MYRවෙත RM 0.0559824 1TAVA සිට TRYවෙත ₺ 0.506196 1TAVA සිට JPYවෙත ¥ 1.9069332 1TAVA සිට RUBවෙත ₽ 1.05294 1TAVA සිට INRවෙත ₹ 1.1188632 1TAVA සිට IDRවෙත Rp 214.4261952 1TAVA සිට KRWවෙත ₩ 18.293688 1TAVA සිට PHPවෙත ₱ 0.7294716 1TAVA සිට EGPවෙත £E. 0.6558312 1TAVA සිට BRLවෙත R$ 0.0737712 1TAVA සිට CADවෙත C$ 0.018312 1TAVA සිට BDTවෙත ৳ 1.5902664 1TAVA සිට NGNවෙත ₦ 20.928 1TAVA සිට UAHවෙත ₴ 0.54282 1TAVA සිට VESවෙත Bs 1.20336 1TAVA සිට PKRවෙත Rs 3.6864672 1TAVA සිට KZTවෙත ₸ 6.6836184 1TAVA සිට THBවෙත ฿ 0.4345176 1TAVA සිට TWDවෙත NT$ 0.3946236 1TAVA සිට AEDවෙත د.إ 0.0480036 1TAVA සිට CHFවෙත Fr 0.0108564 1TAVA සිට HKDවෙත HK$ 0.102024 1TAVA සිට MADවෙත .د.م 0.1215132 1TAVA සිට MXNවෙත $ 0.2546676

ALTAVA සම්පත්

ALTAVA පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: ALTAVA පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද ALTAVA (TAVA) හි මිල කීයද? ALTAVA (TAVA)හි සජීවී මිල 0.01308 USD වේ. ALTAVA (TAVA) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? ALTAVA හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 9.10M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TAVAහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01308 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. ALTAVA (TAVA) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? ALTAVA (TAVA) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 695.88M USD වේ. ALTAVA (TAVA) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, ALTAVA (TAVA) හි ඉහළම මිල 0.01949 USD වේ. ALTAVA (TAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? ALTAVA (TAVA) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 126.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.