TapSwap (TAPS) යනු කුමක්ද

TapSwap is a Telegram mini-app gaming ecosystem designed for seamless Web3 onboarding, which evolves in the second phase into a Web3 skill-gaming platform where players compete based on skill, and winners earn rewards.

MEXC වෙතින් TapSwap ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TapSwap ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TAPS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TapSwap ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TapSwap මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TapSwap මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TapSwap,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TAPS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TapSwapමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TapSwap මිල ඉතිහාසය

TAPSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TAPSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TapSwap මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TapSwap (TAPS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TapSwap මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TapSwap MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TAPS දේශීය මුදල් වෙත

1TAPS සිට VNDවෙත ₫ 81.79479 1TAPS සිට AUDවෙත A$ 0.0049764 1TAPS සිට GBPවෙත £ 0.0023925 1TAPS සිට EURවෙත € 0.0028391 1TAPS සිට USDවෙත $ 0.00319 1TAPS සිට MYRවෙත RM 0.0136532 1TAPS සිට TRYවෙත ₺ 0.123453 1TAPS සිට JPYවෙත ¥ 0.4650701 1TAPS සිට RUBවෙත ₽ 0.256795 1TAPS සිට INRවෙත ₹ 0.2728726 1TAPS සිට IDRවෙත Rp 52.2950736 1TAPS සිට KRWවෙත ₩ 4.461534 1TAPS සිට PHPවෙත ₱ 0.1779063 1TAPS සිට EGPවෙත £E. 0.1599466 1TAPS සිට BRLවෙත R$ 0.0179916 1TAPS සිට CADවෙත C$ 0.004466 1TAPS සිට BDTවෙත ৳ 0.3878402 1TAPS සිට NGNවෙත ₦ 5.104 1TAPS සිට UAHවෙත ₴ 0.132385 1TAPS සිට VESවෙත Bs 0.29348 1TAPS සිට PKRවෙත Rs 0.8990696 1TAPS සිට KZTවෙත ₸ 1.6300262 1TAPS සිට THBවෙත ฿ 0.1059718 1TAPS සිට TWDවෙත NT$ 0.0962423 1TAPS සිට AEDවෙත د.إ 0.0117073 1TAPS සිට CHFවෙත Fr 0.0026477 1TAPS සිට HKDවෙත HK$ 0.024882 1TAPS සිට MADවෙත .د.م 0.0296351 1TAPS සිට MXNවෙත $ 0.0621093

TapSwap සම්පත්

TapSwap පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TapSwap පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TapSwap (TAPS) හි මිල කීයද? TapSwap (TAPS)හි සජීවී මිල 0.00319 USD වේ. TapSwap (TAPS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TapSwap හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TAPSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00319 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TapSwap (TAPS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TapSwap (TAPS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. TapSwap (TAPS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TapSwap (TAPS) හි ඉහළම මිල 0.15 USD වේ. TapSwap (TAPS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TapSwap (TAPS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 76.95K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.