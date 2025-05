TAO Cat (TAOCAT) යනු කුමක්ද

Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team. Don't let her cuteness fool you – this cat's got claws. Whether she's serving up premium roasts or dropping TAO alpha, TAO Cat shows what's possible with Bittensor's premium decentralized AI infrastructure.

MEXC වෙතින් TAO Cat ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ TAO Cat ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TAOCAT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ TAO Cat ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ TAO Cat මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

TAO Cat මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ TAO Cat,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. TAOCAT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ TAO Catමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

TAO Cat මිල ඉතිහාසය

TAOCATහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් TAOCATහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ TAO Cat මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

TAO Cat (TAOCAT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

TAO Cat මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් TAO Cat MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TAOCAT දේශීය මුදල් වෙත

1TAOCAT සිට VNDවෙත ₫ 99.179388 1TAOCAT සිට AUDවෙත A$ 0.00603408 1TAOCAT සිට GBPවෙත £ 0.002901 1TAOCAT සිට EURවෙත € 0.00344252 1TAOCAT සිට USDවෙත $ 0.003868 1TAOCAT සිට MYRවෙත RM 0.01655504 1TAOCAT සිට TRYවෙත ₺ 0.1496916 1TAOCAT සිට JPYවෙත ¥ 0.56391572 1TAOCAT සිට RUBවෙත ₽ 0.311374 1TAOCAT සිට INRවෙත ₹ 0.33086872 1TAOCAT සිට IDRවෙත Rp 63.40982592 1TAOCAT සිට KRWවෙත ₩ 5.4097848 1TAOCAT සිට PHPවෙත ₱ 0.21571836 1TAOCAT සිට EGPවෙත £E. 0.19394152 1TAOCAT සිට BRLවෙත R$ 0.02181552 1TAOCAT සිට CADවෙත C$ 0.0054152 1TAOCAT සිට BDTවෙත ৳ 0.47027144 1TAOCAT සිට NGNවෙත ₦ 6.1888 1TAOCAT සිට UAHවෙත ₴ 0.160522 1TAOCAT සිට VESවෙත Bs 0.355856 1TAOCAT සිට PKRවෙත Rs 1.09015712 1TAOCAT සිට KZTවෙත ₸ 1.97647064 1TAOCAT සිට THBවෙත ฿ 0.12849496 1TAOCAT සිට TWDවෙත NT$ 0.11669756 1TAOCAT සිට AEDවෙත د.إ 0.01419556 1TAOCAT සිට CHFවෙත Fr 0.00321044 1TAOCAT සිට HKDවෙත HK$ 0.0301704 1TAOCAT සිට MADවෙත .د.م 0.03593372 1TAOCAT සිට MXNවෙත $ 0.07530996

TAO Cat සම්පත්

TAO Cat පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: TAO Cat පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද TAO Cat (TAOCAT) හි මිල කීයද? TAO Cat (TAOCAT)හි සජීවී මිල 0.003868 USD වේ. TAO Cat (TAOCAT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? TAO Cat හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 3.87M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ TAOCATහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.003868 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. TAO Cat (TAOCAT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? TAO Cat (TAOCAT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.00B USD වේ. TAO Cat (TAOCAT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, TAO Cat (TAOCAT) හි ඉහළම මිල 0.0854 USD වේ. TAO Cat (TAOCAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? TAO Cat (TAOCAT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 31.14K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.