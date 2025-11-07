හුවමාරුවDEX+
Flip Fest
සජීවී PrompTale AI සඳහා අද මිල 0.002126 USD කි. TALE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TALE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී PrompTale AI සඳහා අද මිල 0.002126 USD කි. TALE සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TALE මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TALE ගැන වැඩි විස්තර

TALE මිල තොරතුරු

TALE යනු කුමක්ද

TALE ධවල පත්‍රිකාව

TALE නිල වෙබ් අඩවිය

TALE ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TALE මිල පුරෝකථනය

TALE ඉතිහාසය

TALE මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TALE-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TALE තත්කාල ගනුදෙනු

TALE USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

PrompTale AI ලාංඡනය

PrompTale AI මිල(TALE)

1 TALE සිට USD සජීවී මිල:

$0.00212
-11.88%1D
USD
PrompTale AI (TALE) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:21 (UTC+8)

PrompTale AI (TALE) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.001499
පැය 24 පහළ
$ 0.002577
24H ඉහළ

$ 0.001499
$ 0.002577
$ 0.3090272322133998
$ 0.001945925778625755
+0.90%

-11.88%

-35.50%

-35.50%

PrompTale AI (TALE) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.002126. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.001499 ක අවම අගයක් සහ $ 0.002577 ක උපරිම අගයක් අතර TALE වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TALEහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.3090272322133998 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.001945925778625755 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TALE පසුගිය පැය තුල, +0.90% කින්, පැය 24 තුල, -11.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -35.50% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

PrompTale AI (TALE) වෙළඳපල තොරතුරු

No.2798

$ 215.56K
$ 16.81K
$ 1.06M
101.39M
500,000,000
500,000,000
20.27%

BSC

PrompTale AI හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 215.56K සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 16.81K වේ. මුළු සැපයුම 101.39M සමඟින් TALE හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 500000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 1.06M කි.

PrompTale AI (TALE) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා PrompTale AIහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00028581-11.88%
දින 30 යි$ -0.002309-52.07%
දින 60 යි$ -0.003188-60.00%
දින 90 යි$ -0.003286-60.72%
PrompTale AI අද මිල වෙනස

අද, TALE එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00028581 (-11.88%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

PrompTale AI දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.002309 (-52.07%) කින් ඉහළ ගියේය.

PrompTale AI දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TALE එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.003188 (-60.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

PrompTale AI දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.003286 (-60.72%), කින් චලනය විය.

PrompTale AI (TALE) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් PrompTale AI මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

PrompTale AI (TALE) යනු කුමක්ද

A Decentralized, Trustless AI for Content Creators.

MEXC වෙතින් PrompTale AI ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ PrompTale AI ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TALE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ PrompTale AI ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ PrompTale AI මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

PrompTale AI මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ PrompTale AI (TALE) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ PrompTale AI (TALE) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? PrompTale AI සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් PrompTale AI මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

PrompTale AI (TALE) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

PrompTale AITALE හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TALE ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

PrompTale AI (TALE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

PrompTale AI මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් PrompTale AI MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TALE දේශීය මුදල් වෙත

1 PrompTale AI(TALE) සිට VND
55.94569
1 PrompTale AI(TALE) සිට AUD
A$0.00327404
1 PrompTale AI(TALE) සිට GBP
0.00161576
1 PrompTale AI(TALE) සිට EUR
0.00182836
1 PrompTale AI(TALE) සිට USD
$0.002126
1 PrompTale AI(TALE) සිට MYR
RM0.00886542
1 PrompTale AI(TALE) සිට TRY
0.0897172
1 PrompTale AI(TALE) සිට JPY
¥0.325278
1 PrompTale AI(TALE) සිට ARS
ARS$3.08561262
1 PrompTale AI(TALE) සිට RUB
0.17271624
1 PrompTale AI(TALE) සිට INR
0.1885762
1 PrompTale AI(TALE) සිට IDR
Rp35.43331916
1 PrompTale AI(TALE) සිට PHP
0.12573164
1 PrompTale AI(TALE) සිට EGP
￡E.0.1005598
1 PrompTale AI(TALE) සිට BRL
R$0.0113741
1 PrompTale AI(TALE) සිට CAD
C$0.00299766
1 PrompTale AI(TALE) සිට BDT
0.25903184
1 PrompTale AI(TALE) සිට NGN
3.05459428
1 PrompTale AI(TALE) සිට COP
$8.14557766
1 PrompTale AI(TALE) සිට ZAR
R.0.03694988
1 PrompTale AI(TALE) සිට UAH
0.08931326
1 PrompTale AI(TALE) සිට TZS
T.Sh.5.223582
1 PrompTale AI(TALE) සිට VES
Bs0.484728
1 PrompTale AI(TALE) සිට CLP
$2.004818
1 PrompTale AI(TALE) සිට PKR
Rs0.59700206
1 PrompTale AI(TALE) සිට KZT
1.11717048
1 PrompTale AI(TALE) සිට THB
฿0.06881862
1 PrompTale AI(TALE) සිට TWD
NT$0.06582096
1 PrompTale AI(TALE) සිට AED
د.إ0.00780242
1 PrompTale AI(TALE) සිට CHF
Fr0.0017008
1 PrompTale AI(TALE) සිට HKD
HK$0.01651902
1 PrompTale AI(TALE) සිට AMD
֏0.8129824
1 PrompTale AI(TALE) සිට MAD
.د.م0.01983558
1 PrompTale AI(TALE) සිට MXN
$0.03945856
1 PrompTale AI(TALE) සිට SAR
ريال0.0079725
1 PrompTale AI(TALE) සිට ETB
Br0.32717014
1 PrompTale AI(TALE) සිට KES
KSh0.27465794
1 PrompTale AI(TALE) සිට JOD
د.أ0.001507334
1 PrompTale AI(TALE) සිට PLN
0.00782368
1 PrompTale AI(TALE) සිට RON
лв0.0093544
1 PrompTale AI(TALE) සිට SEK
kr0.02036708
1 PrompTale AI(TALE) සිට BGN
лв0.00359294
1 PrompTale AI(TALE) සිට HUF
Ft0.71197614
1 PrompTale AI(TALE) සිට CZK
0.0448586
1 PrompTale AI(TALE) සිට KWD
د.ك0.000650556
1 PrompTale AI(TALE) සිට ILS
0.00695202
1 PrompTale AI(TALE) සිට BOB
Bs0.0146694
1 PrompTale AI(TALE) සිට AZN
0.0036142
1 PrompTale AI(TALE) සිට TJS
SM0.01960172
1 PrompTale AI(TALE) සිට GEL
0.00576146
1 PrompTale AI(TALE) සිට AOA
Kz1.94867034
1 PrompTale AI(TALE) සිට BHD
.د.ب0.000801502
1 PrompTale AI(TALE) සිට BMD
$0.002126
1 PrompTale AI(TALE) සිට DKK
kr0.01375522
1 PrompTale AI(TALE) සිට HNL
L0.05599884
1 PrompTale AI(TALE) සිට MUR
0.0975834
1 PrompTale AI(TALE) සිට NAD
$0.0368861
1 PrompTale AI(TALE) සිට NOK
kr0.0216852
1 PrompTale AI(TALE) සිට NZD
$0.00376302
1 PrompTale AI(TALE) සිට PAB
B/.0.002126
1 PrompTale AI(TALE) සිට PGK
K0.0089292
1 PrompTale AI(TALE) සිට QAR
ر.ق0.00773864
1 PrompTale AI(TALE) සිට RSD
дин.0.21598034
1 PrompTale AI(TALE) සිට UZS
soʻm25.30951976
1 PrompTale AI(TALE) සිට ALL
L0.1780525
1 PrompTale AI(TALE) සිට ANG
ƒ0.00380554
1 PrompTale AI(TALE) සිට AWG
ƒ0.0038268
1 PrompTale AI(TALE) සිට BBD
$0.004252
1 PrompTale AI(TALE) සිට BAM
KM0.00359294
1 PrompTale AI(TALE) සිට BIF
Fr6.252566
1 PrompTale AI(TALE) සිට BND
$0.0027638
1 PrompTale AI(TALE) සිට BSD
$0.002126
1 PrompTale AI(TALE) සිට JMD
$0.3404789
1 PrompTale AI(TALE) සිට KHR
8.5725635
1 PrompTale AI(TALE) සිට KMF
Fr0.89292
1 PrompTale AI(TALE) සිට LAK
46.21739038
1 PrompTale AI(TALE) සිට LKR
රු0.647367
1 PrompTale AI(TALE) සිට MDL
L0.03633334
1 PrompTale AI(TALE) සිට MGA
Ar9.576567
1 PrompTale AI(TALE) සිට MOP
P0.01698674
1 PrompTale AI(TALE) සිට MVR
0.0327404
1 PrompTale AI(TALE) සිට MWK
MK3.6781926
1 PrompTale AI(TALE) සිට MZN
MT0.1359577
1 PrompTale AI(TALE) සිට NPR
रु0.3012542
1 PrompTale AI(TALE) සිට PYG
15.077592
1 PrompTale AI(TALE) සිට RWF
Fr3.080574
1 PrompTale AI(TALE) සිට SBD
$0.01749698
1 PrompTale AI(TALE) සිට SCR
0.03159236
1 PrompTale AI(TALE) සිට SRD
$0.081851
1 PrompTale AI(TALE) සිට SVC
$0.01855998
1 PrompTale AI(TALE) සිට SZL
L0.03684358
1 PrompTale AI(TALE) සිට TMT
m0.00746226
1 PrompTale AI(TALE) සිට TND
د.ت0.0062717
1 PrompTale AI(TALE) සිට TTD
$0.01437176
1 PrompTale AI(TALE) සිට UGX
Sh7.432496
1 PrompTale AI(TALE) සිට XAF
Fr1.207568
1 PrompTale AI(TALE) සිට XCD
$0.0057402
1 PrompTale AI(TALE) සිට XOF
Fr1.207568
1 PrompTale AI(TALE) සිට XPF
Fr0.218978
1 PrompTale AI(TALE) සිට BWP
P0.02855218
1 PrompTale AI(TALE) සිට BZD
$0.004252
1 PrompTale AI(TALE) සිට CVE
$0.20375584
1 PrompTale AI(TALE) සිට DJF
Fr0.376302
1 PrompTale AI(TALE) සිට DOP
$0.13672306
1 PrompTale AI(TALE) සිට DZD
د.ج0.27740048
1 PrompTale AI(TALE) සිට FJD
$0.00484728
1 PrompTale AI(TALE) සිට GNF
Fr18.48557
1 PrompTale AI(TALE) සිට GTQ
Q0.01628516
1 PrompTale AI(TALE) සිට GYD
$0.44467416
1 PrompTale AI(TALE) සිට ISK
kr0.267876

PrompTale AI සම්පත්

PrompTale AI පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල PrompTale AI වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: PrompTale AI පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

PrompTale AI (TALE) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TALE හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.002126 USD වේ.
TALE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TALE සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.002126 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
PrompTale AI හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TALE සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 215.56K USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TALE හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TALE හි සංසරණ සැපයුම 101.39M USD වේ.
TALE හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.3090272322133998 USD ක ATH මිලක් TALE අත්කර ගති.
TALE හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.001945925778625755 USD ක ATL මිලක් TALE අත්කර ගති.
TALE හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TALE සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 16.81K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TALE වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TALE මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TALE මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 13:43:21 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

