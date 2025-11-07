හුවමාරුවDEX+
සජීවී Taker Protocol සඳහා අද මිල 0.005393 USD කි. TAKER සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි TAKER මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

TAKER ගැන වැඩි විස්තර

TAKER මිල තොරතුරු

TAKER යනු කුමක්ද

TAKER ධවල පත්‍රිකාව

TAKER නිල වෙබ් අඩවිය

TAKER ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

TAKER මිල පුරෝකථනය

TAKER ඉතිහාසය

TAKER මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

TAKER-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

TAKER තත්කාල ගනුදෙනු

TAKER USDT-M අනාගත ගනුදෙනු

Taker Protocol ලාංඡනය

Taker Protocol මිල(TAKER)

1 TAKER සිට USD සජීවී මිල:

$0.005393
-2.05%1D
USD
Taker Protocol (TAKER) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:33:28 (UTC+8)

Taker Protocol (TAKER) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.005353
පැය 24 පහළ
$ 0.005809
24H ඉහළ

$ 0.005353
$ 0.005809
--
--
-0.04%

-2.05%

-0.10%

-0.10%

Taker Protocol (TAKER) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.005393. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.005353 ක අවම අගයක් සහ $ 0.005809 ක උපරිම අගයක් අතර TAKER වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. TAKERහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව TAKER පසුගිය පැය තුල, -0.04% කින්, පැය 24 තුල, -2.05% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -0.10% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Taker Protocol (TAKER) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 488.76K
$ 488.76K$ 488.76K

$ 5.39M
$ 5.39M$ 5.39M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Taker Protocol හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 488.76K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් TAKER හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.39M කි.

Taker Protocol (TAKER) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Taker Protocolහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00011287-2.05%
දින 30 යි$ -0.004341-44.60%
දින 60 යි$ -0.007797-59.12%
දින 90 යි$ -0.011697-68.45%
Taker Protocol අද මිල වෙනස

අද, TAKER එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00011287 (-2.05%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Taker Protocol දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.004341 (-44.60%) කින් ඉහළ ගියේය.

Taker Protocol දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, TAKER එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.007797 (-59.12%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Taker Protocol දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.011697 (-68.45%), කින් චලනය විය.

Taker Protocol (TAKER) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Taker Protocol මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Taker Protocol (TAKER) යනු කුමක්ද

Taker is the first and largest Bitcoin ecosystem incentive protocol, designed to democratize Bitcoin gains for all fractional Bitcoin holders. It serves as the Bitcoin Incentive Layer, leveraging multiple reward frameworks to encourage millions of users to adopt, hold, and utilize Bitcoin and its derivatives.

MEXC වෙතින් Taker Protocol ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Taker Protocol ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට TAKER ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Taker Protocol ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Taker Protocol මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Taker Protocol මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Taker Protocol (TAKER) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Taker Protocol (TAKER) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Taker Protocol සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Taker Protocol මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Taker Protocol (TAKER) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Taker ProtocolTAKER හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් TAKER ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Taker Protocol (TAKER) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Taker Protocol මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Taker Protocol MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

TAKER දේශීය මුදල් වෙත

1 Taker Protocol(TAKER) සිට VND
141.916795
1 Taker Protocol(TAKER) සිට AUD
A$0.00830522
1 Taker Protocol(TAKER) සිට GBP
0.00409868
1 Taker Protocol(TAKER) සිට EUR
0.00463798
1 Taker Protocol(TAKER) සිට USD
$0.005393
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MYR
RM0.02248881
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TRY
0.22753067
1 Taker Protocol(TAKER) සිට JPY
¥0.825129
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ARS
ARS$7.82723841
1 Taker Protocol(TAKER) සිට RUB
0.43818125
1 Taker Protocol(TAKER) සිට INR
0.47830517
1 Taker Protocol(TAKER) සිට IDR
Rp89.88329738
1 Taker Protocol(TAKER) සිට PHP
0.31867237
1 Taker Protocol(TAKER) සිට EGP
￡E.0.25503497
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BRL
R$0.02879862
1 Taker Protocol(TAKER) සිට CAD
C$0.00760413
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BDT
0.65708312
1 Taker Protocol(TAKER) සිට NGN
7.74855454
1 Taker Protocol(TAKER) සිට COP
$20.66279413
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ZAR
R.0.09367641
1 Taker Protocol(TAKER) සිට UAH
0.22655993
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TZS
T.Sh.13.28322865
1 Taker Protocol(TAKER) සිට VES
Bs1.229604
1 Taker Protocol(TAKER) සිට CLP
$5.085599
1 Taker Protocol(TAKER) සිට PKR
Rs1.51440833
1 Taker Protocol(TAKER) සිට KZT
2.83391364
1 Taker Protocol(TAKER) සිට THB
฿0.17462534
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TWD
NT$0.16707514
1 Taker Protocol(TAKER) සිට AED
د.إ0.01979231
1 Taker Protocol(TAKER) සිට CHF
Fr0.0043144
1 Taker Protocol(TAKER) සිට HKD
HK$0.04190361
1 Taker Protocol(TAKER) සිට AMD
֏2.0622832
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MAD
.د.م0.05031669
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MXN
$0.10004015
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SAR
ريال0.02022375
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ETB
Br0.82992877
1 Taker Protocol(TAKER) සිට KES
KSh0.69672167
1 Taker Protocol(TAKER) සිට JOD
د.أ0.003823637
1 Taker Protocol(TAKER) සිට PLN
0.01984624
1 Taker Protocol(TAKER) සිට RON
лв0.0237292
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SEK
kr0.05161101
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BGN
лв0.00911417
1 Taker Protocol(TAKER) සිට HUF
Ft1.806655
1 Taker Protocol(TAKER) සිට CZK
0.1137923
1 Taker Protocol(TAKER) සිට KWD
د.ك0.001655651
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ILS
0.01758118
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BOB
Bs0.0372117
1 Taker Protocol(TAKER) සිට AZN
0.0091681
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TJS
SM0.04972346
1 Taker Protocol(TAKER) සිට GEL
0.01461503
1 Taker Protocol(TAKER) සිට AOA
Kz4.94316987
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BHD
.د.ب0.002033161
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BMD
$0.005393
1 Taker Protocol(TAKER) සිට DKK
kr0.03489271
1 Taker Protocol(TAKER) සිට HNL
L0.14205162
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MUR
0.2475387
1 Taker Protocol(TAKER) සිට NAD
$0.09356855
1 Taker Protocol(TAKER) සිට NOK
kr0.0550086
1 Taker Protocol(TAKER) සිට NZD
$0.00959954
1 Taker Protocol(TAKER) සිට PAB
B/.0.005393
1 Taker Protocol(TAKER) සිට PGK
K0.0226506
1 Taker Protocol(TAKER) සිට QAR
ر.ق0.01963052
1 Taker Protocol(TAKER) සිට RSD
дин.0.54803666
1 Taker Protocol(TAKER) සිට UZS
soʻm64.20237068
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ALL
L0.45166375
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ANG
ƒ0.00965347
1 Taker Protocol(TAKER) සිට AWG
ƒ0.0097074
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BBD
$0.010786
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BAM
KM0.00911417
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BIF
Fr15.860813
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BND
$0.0070109
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BSD
$0.005393
1 Taker Protocol(TAKER) සිට JMD
$0.86368895
1 Taker Protocol(TAKER) සිට KHR
21.74592425
1 Taker Protocol(TAKER) සිට KMF
Fr2.26506
1 Taker Protocol(TAKER) සිට LAK
117.23912809
1 Taker Protocol(TAKER) සිට LKR
රු1.6421685
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MDL
L0.09216637
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MGA
Ar24.2927685
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MOP
P0.04309007
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MVR
0.0830522
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MWK
MK9.3304293
1 Taker Protocol(TAKER) සිට MZN
MT0.34488235
1 Taker Protocol(TAKER) සිට NPR
रु0.7641881
1 Taker Protocol(TAKER) සිට PYG
38.247156
1 Taker Protocol(TAKER) සිට RWF
Fr7.814457
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SBD
$0.04438439
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SCR
0.08013998
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SRD
$0.2076305
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SVC
$0.04708089
1 Taker Protocol(TAKER) සිට SZL
L0.09346069
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TMT
m0.01892943
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TND
د.ت0.01590935
1 Taker Protocol(TAKER) සිට TTD
$0.03645668
1 Taker Protocol(TAKER) සිට UGX
Sh18.853928
1 Taker Protocol(TAKER) සිට XAF
Fr3.063224
1 Taker Protocol(TAKER) සිට XCD
$0.0145611
1 Taker Protocol(TAKER) සිට XOF
Fr3.063224
1 Taker Protocol(TAKER) සිට XPF
Fr0.555479
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BWP
P0.07242799
1 Taker Protocol(TAKER) සිට BZD
$0.010786
1 Taker Protocol(TAKER) සිට CVE
$0.51686512
1 Taker Protocol(TAKER) සිට DJF
Fr0.954561
1 Taker Protocol(TAKER) සිට DOP
$0.34682383
1 Taker Protocol(TAKER) සිට DZD
د.ج0.70357078
1 Taker Protocol(TAKER) සිට FJD
$0.01229604
1 Taker Protocol(TAKER) සිට GNF
Fr46.892135
1 Taker Protocol(TAKER) සිට GTQ
Q0.04131038
1 Taker Protocol(TAKER) සිට GYD
$1.12799988
1 Taker Protocol(TAKER) සිට ISK
kr0.679518

Taker Protocol සම්පත්

Taker Protocol පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල Taker Protocol වෙබ් අඩවිය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Taker Protocol පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Taker Protocol (TAKER) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද TAKER හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.005393 USD වේ.
TAKER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
TAKER සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.005393 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Taker Protocol හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
TAKER සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
TAKER හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
TAKER හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
TAKER හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් TAKER අත්කර ගති.
TAKER හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් TAKER අත්කර ගති.
TAKER හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
TAKER සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 488.76K USD වේ.
මේ වසර තුලදී TAKER වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව TAKER මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා TAKER මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
Taker Protocol (TAKER) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

