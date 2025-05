SYNTHR (SYNTH) යනු කුමක්ද

SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution.

MEXC වෙතින් SYNTHR ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SYNTHR ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SYNTH ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SYNTHR ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SYNTHR මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SYNTHR මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SYNTHR,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SYNTH හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SYNTHRමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SYNTHR මිල ඉතිහාසය

SYNTHහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SYNTHහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SYNTHR මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SYNTHR (SYNTH) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SYNTHR මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SYNTHR MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SYNTH දේශීය මුදල් වෙත

1SYNTH සිට VNDවෙත ₫ 27.8384337 1SYNTH සිට AUDවෙත A$ 0.001682835 1SYNTH සිට GBPවෙත £ 0.000814275 1SYNTH සිට EURවෙත € 0.000966273 1SYNTH සිට USDවෙත $ 0.0010857 1SYNTH සිට MYRවෙත RM 0.004646796 1SYNTH සිට TRYවෙත ₺ 0.042060018 1SYNTH සිට JPYවෙත ¥ 0.158240775 1SYNTH සිට RUBවෙත ₽ 0.087235995 1SYNTH සිට INRවෙත ₹ 0.092870778 1SYNTH සිට IDRවෙත Rp 18.094992762 1SYNTH සිට KRWවෙත ₩ 1.516332048 1SYNTH සිට PHPවෙත ₱ 0.060571203 1SYNTH සිට EGPවෙත £E. 0.054480426 1SYNTH සිට BRLවෙත R$ 0.006112491 1SYNTH සිට CADවෙත C$ 0.001509123 1SYNTH සිට BDTවෙත ৳ 0.131662839 1SYNTH සිට NGNවෙත ₦ 1.73712 1SYNTH සිට UAHවෙත ₴ 0.045013122 1SYNTH සිට VESවෙත Bs 0.0998844 1SYNTH සිට PKRවෙත Rs 0.305049129 1SYNTH සිට KZTවෙත ₸ 0.554206422 1SYNTH සිට THBවෙත ฿ 0.036229809 1SYNTH සිට TWDවෙත NT$ 0.032755569 1SYNTH සිට AEDවෙත د.إ 0.003984519 1SYNTH සිට CHFවෙත Fr 0.000901131 1SYNTH සිට HKDවෙත HK$ 0.00846846 1SYNTH සිට MADවෙත .د.م 0.010129581 1SYNTH සිට MXNවෙත $ 0.021040866

SYNTHR සම්පත්

SYNTHR පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SYNTHR පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SYNTHR (SYNTH) හි මිල කීයද? SYNTHR (SYNTH)හි සජීවී මිල 0.0010857 USD වේ. SYNTHR (SYNTH) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SYNTHR හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 168.92K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SYNTHහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0010857 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SYNTHR (SYNTH) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SYNTHR (SYNTH) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 155.59M USD වේ. SYNTHR (SYNTH) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SYNTHR (SYNTH) හි ඉහළම මිල 0.11247 USD වේ. SYNTHR (SYNTH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SYNTHR (SYNTH) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 61.28K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

