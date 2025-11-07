හුවමාරුවDEX+
සජීවී Syndicate සඳහා අද මිල 0.1454 USD කි. SYND සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SYND මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Syndicate ලාංඡනය

Syndicate මිල(SYND)

1 SYND සිට USD සජීවී මිල:

$0.1455
$0.1455$0.1455
-5.88%1D
USD
Syndicate (SYND) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:04 (UTC+8)

Syndicate (SYND) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.1416
$ 0.1416$ 0.1416
පැය 24 පහළ
$ 0.1688
$ 0.1688$ 0.1688
24H ඉහළ

$ 0.1416
$ 0.1416$ 0.1416

$ 0.1688
$ 0.1688$ 0.1688

--
----

--
----

-0.21%

-5.88%

-9.64%

-9.64%

Syndicate (SYND) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.1454. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.1416 ක අවම අගයක් සහ $ 0.1688 ක උපරිම අගයක් අතර SYND වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SYNDහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SYND පසුගිය පැය තුල, -0.21% කින්, පැය 24 තුල, -5.88% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -9.64% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Syndicate (SYND) වෙළඳපල තොරතුරු

--
----

$ 79.47K
$ 79.47K$ 79.47K

$ 145.40M
$ 145.40M$ 145.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Syndicate හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 79.47K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් SYND හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 145.40M කි.

Syndicate (SYND) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Syndicateහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00909-5.88%
දින 30 යි$ -0.3061-67.80%
දින 60 යි$ -0.1146-44.08%
දින 90 යි$ -0.1146-44.08%
Syndicate අද මිල වෙනස

අද, SYND එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00909 (-5.88%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Syndicate දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.3061 (-67.80%) කින් ඉහළ ගියේය.

Syndicate දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SYND එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.1146 (-44.08%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Syndicate දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.1146 (-44.08%), කින් චලනය විය.

Syndicate (SYND) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Syndicate මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Syndicate (SYND) යනු කුමක්ද

Syndicate empowers developers to create programmable, atomically composable appchains with complete control over the network, sequencer, and economy.

MEXC වෙතින් Syndicate ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Syndicate ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SYND ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Syndicate ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Syndicate මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Syndicate මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Syndicate (SYND) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Syndicate (SYND) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Syndicate සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Syndicate මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Syndicate (SYND) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SyndicateSYND හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SYND ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Syndicate (SYND) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Syndicate මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Syndicate MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SYND දේශීය මුදල් වෙත

1 Syndicate(SYND) සිට VND
3,826.201
1 Syndicate(SYND) සිට AUD
A$0.223916
1 Syndicate(SYND) සිට GBP
0.110504
1 Syndicate(SYND) සිට EUR
0.125044
1 Syndicate(SYND) සිට USD
$0.1454
1 Syndicate(SYND) සිට MYR
RM0.606318
1 Syndicate(SYND) සිට TRY
6.13588
1 Syndicate(SYND) සිට JPY
¥22.2462
1 Syndicate(SYND) සිට ARS
ARS$211.029198
1 Syndicate(SYND) සිට RUB
11.812296
1 Syndicate(SYND) සිට INR
12.89698
1 Syndicate(SYND) සිට IDR
Rp2,423.332364
1 Syndicate(SYND) සිට PHP
8.598956
1 Syndicate(SYND) සිට EGP
￡E.6.87742
1 Syndicate(SYND) සිට BRL
R$0.77789
1 Syndicate(SYND) සිට CAD
C$0.205014
1 Syndicate(SYND) සිට BDT
17.715536
1 Syndicate(SYND) සිට NGN
208.907812
1 Syndicate(SYND) සිට COP
$557.087014
1 Syndicate(SYND) සිට ZAR
R.2.527052
1 Syndicate(SYND) සිට UAH
6.108254
1 Syndicate(SYND) සිට TZS
T.Sh.357.2478
1 Syndicate(SYND) සිට VES
Bs33.1512
1 Syndicate(SYND) සිට CLP
$137.1122
1 Syndicate(SYND) සිට PKR
Rs40.829774
1 Syndicate(SYND) සිට KZT
76.404792
1 Syndicate(SYND) සිට THB
฿4.706598
1 Syndicate(SYND) සිට TWD
NT$4.501584
1 Syndicate(SYND) සිට AED
د.إ0.533618
1 Syndicate(SYND) සිට CHF
Fr0.11632
1 Syndicate(SYND) සිට HKD
HK$1.129758
1 Syndicate(SYND) සිට AMD
֏55.60096
1 Syndicate(SYND) සිට MAD
.د.م1.356582
1 Syndicate(SYND) සිට MXN
$2.698624
1 Syndicate(SYND) සිට SAR
ريال0.54525
1 Syndicate(SYND) සිට ETB
Br22.375606
1 Syndicate(SYND) සිට KES
KSh18.784226
1 Syndicate(SYND) සිට JOD
د.أ0.1030886
1 Syndicate(SYND) සිට PLN
0.535072
1 Syndicate(SYND) සිට RON
лв0.63976
1 Syndicate(SYND) සිට SEK
kr1.392932
1 Syndicate(SYND) සිට BGN
лв0.245726
1 Syndicate(SYND) සිට HUF
Ft48.693006
1 Syndicate(SYND) සිට CZK
3.06794
1 Syndicate(SYND) සිට KWD
د.ك0.0444924
1 Syndicate(SYND) සිට ILS
0.475458
1 Syndicate(SYND) සිට BOB
Bs1.00326
1 Syndicate(SYND) සිට AZN
0.24718
1 Syndicate(SYND) සිට TJS
SM1.340588
1 Syndicate(SYND) සිට GEL
0.394034
1 Syndicate(SYND) සිට AOA
Kz133.272186
1 Syndicate(SYND) සිට BHD
.د.ب0.0548158
1 Syndicate(SYND) සිට BMD
$0.1454
1 Syndicate(SYND) සිට DKK
kr0.940738
1 Syndicate(SYND) සිට HNL
L3.829836
1 Syndicate(SYND) සිට MUR
6.67386
1 Syndicate(SYND) සිට NAD
$2.52269
1 Syndicate(SYND) සිට NOK
kr1.48308
1 Syndicate(SYND) සිට NZD
$0.257358
1 Syndicate(SYND) සිට PAB
B/.0.1454
1 Syndicate(SYND) සිට PGK
K0.61068
1 Syndicate(SYND) සිට QAR
ر.ق0.529256
1 Syndicate(SYND) සිට RSD
дин.14.771186
1 Syndicate(SYND) සිට UZS
soʻm1,730.952104
1 Syndicate(SYND) සිට ALL
L12.17725
1 Syndicate(SYND) සිට ANG
ƒ0.260266
1 Syndicate(SYND) සිට AWG
ƒ0.26172
1 Syndicate(SYND) සිට BBD
$0.2908
1 Syndicate(SYND) සිට BAM
KM0.245726
1 Syndicate(SYND) සිට BIF
Fr427.6214
1 Syndicate(SYND) සිට BND
$0.18902
1 Syndicate(SYND) සිට BSD
$0.1454
1 Syndicate(SYND) සිට JMD
$23.28581
1 Syndicate(SYND) සිට KHR
586.28915
1 Syndicate(SYND) සිට KMF
Fr61.068
1 Syndicate(SYND) සිට LAK
3,160.869502
1 Syndicate(SYND) සිට LKR
රු44.2743
1 Syndicate(SYND) සිට MDL
L2.484886
1 Syndicate(SYND) සිට MGA
Ar654.9543
1 Syndicate(SYND) සිට MOP
P1.161746
1 Syndicate(SYND) සිට MVR
2.23916
1 Syndicate(SYND) සිට MWK
MK251.55654
1 Syndicate(SYND) සිට MZN
MT9.29833
1 Syndicate(SYND) සිට NPR
रु20.60318
1 Syndicate(SYND) සිට PYG
1,031.1768
1 Syndicate(SYND) සිට RWF
Fr210.6846
1 Syndicate(SYND) සිට SBD
$1.196642
1 Syndicate(SYND) සිට SCR
2.160644
1 Syndicate(SYND) සිට SRD
$5.5979
1 Syndicate(SYND) සිට SVC
$1.269342
1 Syndicate(SYND) සිට SZL
L2.519782
1 Syndicate(SYND) සිට TMT
m0.510354
1 Syndicate(SYND) සිට TND
د.ت0.42893
1 Syndicate(SYND) සිට TTD
$0.982904
1 Syndicate(SYND) සිට UGX
Sh508.3184
1 Syndicate(SYND) සිට XAF
Fr82.5872
1 Syndicate(SYND) සිට XCD
$0.39258
1 Syndicate(SYND) සිට XOF
Fr82.5872
1 Syndicate(SYND) සිට XPF
Fr14.9762
1 Syndicate(SYND) සිට BWP
P1.952722
1 Syndicate(SYND) සිට BZD
$0.2908
1 Syndicate(SYND) සිට CVE
$13.935136
1 Syndicate(SYND) සිට DJF
Fr25.7358
1 Syndicate(SYND) සිට DOP
$9.350674
1 Syndicate(SYND) සිට DZD
د.ج18.971792
1 Syndicate(SYND) සිට FJD
$0.331512
1 Syndicate(SYND) සිට GNF
Fr1,264.253
1 Syndicate(SYND) සිට GTQ
Q1.113764
1 Syndicate(SYND) සිට GYD
$30.411864
1 Syndicate(SYND) සිට ISK
kr18.3204

Syndicate සම්පත්

Syndicate පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Syndicate වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Syndicate පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Syndicate (SYND) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SYND හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.1454 USD වේ.
SYND සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SYND සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.1454 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Syndicate හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SYND සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SYND හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SYND හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
SYND හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් SYND අත්කර ගති.
SYND හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් SYND අත්කර ගති.
SYND හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SYND සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 79.47K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SYND වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SYND මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SYND මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:01:04 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

