Syncus DAO (SYNC) යනු කුමක්ද

Welcome to Syncus, a revolutionary treasury-backed DeFi protocol designed to be the cornerstone of a new economic system on zkSync.

MEXC වෙතින් Syncus DAO ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Syncus DAO ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SYNC ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Syncus DAO ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Syncus DAO මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Syncus DAO මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Syncus DAO,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SYNC හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Syncus DAOමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Syncus DAO මිල ඉතිහාසය

SYNCහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SYNCහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Syncus DAO මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Syncus DAO (SYNC) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Syncus DAO මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Syncus DAO MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SYNC දේශීය මුදල් වෙත

1SYNC සිට VNDවෙත ₫ 1.2230757 1SYNC සිට AUDවෙත A$ 0.000074412 1SYNC සිට GBPවෙත £ 0.000035775 1SYNC සිට EURවෙත € 0.000042453 1SYNC සිට USDවෙත $ 0.0000477 1SYNC සිට MYRවෙත RM 0.000204156 1SYNC සිට TRYවෙත ₺ 0.001845513 1SYNC සිට JPYවෙත ¥ 0.006957999 1SYNC සිට RUBවෙත ₽ 0.00383985 1SYNC සිට INRවෙත ₹ 0.004080258 1SYNC සිට IDRවෙත Rp 0.781967088 1SYNC සිට KRWවෙත ₩ 0.066806712 1SYNC සිට PHPවෙත ₱ 0.002660706 1SYNC සිට EGPවෙත £E. 0.002391678 1SYNC සිට BRLවෙත R$ 0.000269028 1SYNC සිට CADවෙත C$ 0.00006678 1SYNC සිට BDTවෙත ৳ 0.005799366 1SYNC සිට NGNවෙත ₦ 0.07632 1SYNC සිට UAHවෙත ₴ 0.00197955 1SYNC සිට VESවෙත Bs 0.0043884 1SYNC සිට PKRවෙත Rs 0.013443768 1SYNC සිට KZTවෙත ₸ 0.024373746 1SYNC සිට THBවෙත ฿ 0.001585071 1SYNC සිට TWDවෙත NT$ 0.001439109 1SYNC සිට AEDවෙත د.إ 0.000175059 1SYNC සිට CHFවෙත Fr 0.000039591 1SYNC සිට HKDවෙත HK$ 0.00037206 1SYNC සිට MADවෙත .د.م 0.000443133 1SYNC සිට MXNවෙත $ 0.000928719

Syncus DAO සම්පත්

Syncus DAO පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Syncus DAO පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Syncus DAO (SYNC) හි මිල කීයද? Syncus DAO (SYNC)හි සජීවී මිල 0.0000477 USD වේ. Syncus DAO (SYNC) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Syncus DAO හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 200.25K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SYNCහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000477 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Syncus DAO (SYNC) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Syncus DAO (SYNC) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 4.20B USD වේ. Syncus DAO (SYNC) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Syncus DAO (SYNC) හි ඉහළම මිල 0.0787 USD වේ. Syncus DAO (SYNC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Syncus DAO (SYNC) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.76K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

