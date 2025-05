Swingby (SWINGBY) යනු කුමක්ද

Swingby’s bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 ‘multi-party computing’ technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Swingby මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Swingby,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SWINGBY හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swingbyමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Swingby මිල ඉතිහාසය

SWINGBYහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SWINGBYහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swingby මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SWINGBY දේශීය මුදල් වෙත

1SWINGBY සිට VNDවෙත ₫ 2.59307433 1SWINGBY සිට AUDවෙත A$ 0.0001577628 1SWINGBY සිට GBPවෙත £ 0.0000758475 1SWINGBY සිට EURවෙත € 0.0000900057 1SWINGBY සිට USDවෙත $ 0.00010113 1SWINGBY සිට MYRවෙත RM 0.0004328364 1SWINGBY සිට TRYවෙත ₺ 0.0039127197 1SWINGBY සිට JPYවෙත ¥ 0.0147518331 1SWINGBY සිට RUBවෙත ₽ 0.008140965 1SWINGBY සිට INRවෙත ₹ 0.0086506602 1SWINGBY සිට IDRවෙත Rp 1.6578685872 1SWINGBY සිට KRWවෙත ₩ 0.1416386328 1SWINGBY සිට PHPවෙත ₱ 0.0056410314 1SWINGBY සිට EGPවෙත £E. 0.0050706582 1SWINGBY සිට BRLවෙත R$ 0.0005703732 1SWINGBY සිට CADවෙත C$ 0.000141582 1SWINGBY සිට BDTවෙත ৳ 0.0122953854 1SWINGBY සිට NGNවෙත ₦ 0.161808 1SWINGBY සිට UAHවෙත ₴ 0.004196895 1SWINGBY සිට VESවෙත Bs 0.00930396 1SWINGBY සිට PKRවෙත Rs 0.0285024792 1SWINGBY සිට KZTවෙත ₸ 0.0516754074 1SWINGBY සිට THBවෙත ฿ 0.0033605499 1SWINGBY සිට TWDවෙත NT$ 0.0030510921 1SWINGBY සිට AEDවෙත د.إ 0.0003711471 1SWINGBY සිට CHFවෙත Fr 0.0000839379 1SWINGBY සිට HKDවෙත HK$ 0.000788814 1SWINGBY සිට MADවෙත .د.م 0.0009394977 1SWINGBY සිට MXNවෙත $ 0.0019690011

Swingby සම්පත්

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Swingby පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Swingby (SWINGBY) හි මිල කීයද? Swingby (SWINGBY)හි සජීවී මිල 0.00010113 USD වේ. Swingby (SWINGBY) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Swingby හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 89.98K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SWINGBYහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.00010113 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Swingby (SWINGBY) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Swingby (SWINGBY) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 889.79M USD වේ. Swingby (SWINGBY) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Swingby (SWINGBY) හි ඉහළම මිල 0.00415 USD වේ. Swingby (SWINGBY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Swingby (SWINGBY) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 4.18 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

