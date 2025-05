SWGT (SWGT) යනු කුමක්ද

SmartWorld Global Token (SWGT) is your personal key to the blockchain-based products ecosystem. Utility token is developed by SWG Global Ltd and backed by two promising products: for life - by implementing blockchain technology in transportation and logistics complexes and for work – with the world's first zero commission decentralized work marketplace.

MEXC වෙතින් SWGT ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SWGT ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SWGT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SWGT ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SWGT මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SWGT මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SWGT,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SWGT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SWGTමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SWGT මිල ඉතිහාසය

SWGTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SWGTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SWGT මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SWGT (SWGT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SWGT මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SWGT MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SWGT දේශීය මුදල් වෙත

1SWGT සිට VNDවෙත ₫ 2,564.1 1SWGT සිට AUDවෙත A$ 0.155 1SWGT සිට GBPවෙත £ 0.075 1SWGT සිට EURවෙත € 0.089 1SWGT සිට USDවෙත $ 0.1 1SWGT සිට MYRවෙත RM 0.428 1SWGT සිට TRYවෙත ₺ 3.874 1SWGT සිට JPYවෙත ¥ 14.575 1SWGT සිට RUBවෙත ₽ 8.035 1SWGT සිට INRවෙත ₹ 8.554 1SWGT සිට IDRවෙත Rp 1,666.666 1SWGT සිට KRWවෙත ₩ 139.664 1SWGT සිට PHPවෙත ₱ 5.579 1SWGT සිට EGPවෙත £E. 5.018 1SWGT සිට BRLවෙත R$ 0.563 1SWGT සිට CADවෙත C$ 0.139 1SWGT සිට BDTවෙත ৳ 12.127 1SWGT සිට NGNවෙත ₦ 160 1SWGT සිට UAHවෙත ₴ 4.146 1SWGT සිට VESවෙත Bs 9.2 1SWGT සිට PKRවෙත Rs 28.097 1SWGT සිට KZTවෙත ₸ 51.046 1SWGT සිට THBවෙත ฿ 3.337 1SWGT සිට TWDවෙත NT$ 3.017 1SWGT සිට AEDවෙත د.إ 0.367 1SWGT සිට CHFවෙත Fr 0.083 1SWGT සිට HKDවෙත HK$ 0.78 1SWGT සිට MADවෙත .د.م 0.933 1SWGT සිට MXNවෙත $ 1.938

SWGT සම්පත්

SWGT පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SWGT පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SWGT (SWGT) හි මිල කීයද? SWGT (SWGT)හි සජීවී මිල 0.1 USD වේ. SWGT (SWGT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SWGT හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SWGTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.1 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SWGT (SWGT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SWGT (SWGT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SWGT (SWGT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SWGT (SWGT) හි ඉහළම මිල 6.12 USD වේ. SWGT (SWGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SWGT (SWGT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 161.98K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

