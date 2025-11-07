හුවමාරුවDEX+
සජීවී SEA WARS සඳහා අද මිල 0.0000000012 USD කි. SWAR සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SWAR මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SWAR ගැන වැඩි විස්තර

SWAR මිල තොරතුරු

SWAR යනු කුමක්ද

SWAR ධවල පත්‍රිකාව

SWAR නිල වෙබ් අඩවිය

SWAR ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SWAR මිල පුරෝකථනය

SWAR ඉතිහාසය

SWAR මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SWAR-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SWAR තත්කාල ගනුදෙනු

SEA WARS ලාංඡනය

SEA WARS මිල(SWAR)

1 SWAR සිට USD සජීවී මිල:

$0.0000000012
0.00%1D
USD
SEA WARS (SWAR) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:00:56 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.000000001
පැය 24 පහළ
$ 0.0000000013
24H ඉහළ

$ 0.000000001
$ 0.0000000013
--
--
0.00%

0.00%

-7.70%

-7.70%

SEA WARS (SWAR) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.0000000012. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.000000001 ක අවම අගයක් සහ $ 0.0000000013 ක උපරිම අගයක් අතර SWAR වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SWARහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SWAR පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, 0.00% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -7.70% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SEA WARS (SWAR) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 570.62
$ 2.41K
--
2,005,000,000,000
ETH

SEA WARS හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 570.62 වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් SWAR හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 2005000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 2.41K කි.

SEA WARS (SWAR) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා SEA WARSහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ 00.00%
දින 30 යි$ -0.0000000012-50.00%
දින 60 යි$ -0.0009999988-100.00%
දින 90 යි$ -0.0009999988-100.00%
SEA WARS අද මිල වෙනස

අද, SWAR එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ 0 (0.00%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

SEA WARS දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.0000000012 (-50.00%) කින් ඉහළ ගියේය.

SEA WARS දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SWAR එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.0009999988 (-100.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

SEA WARS දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.0009999988 (-100.00%), කින් චලනය විය.

SEA WARS (SWAR) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් SEA WARS මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

SEA WARS (SWAR) යනු කුමක්ද

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

MEXC වෙතින් SEA WARS ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SEA WARS ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SWAR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SEA WARS ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SEA WARS මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SEA WARS මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SEA WARS (SWAR) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SEA WARS (SWAR) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SEA WARS සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SEA WARS මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SEA WARS (SWAR) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SEA WARSSWAR හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SWAR ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SEA WARS (SWAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SEA WARS මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SEA WARS MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SWAR දේශීය මුදල් වෙත

1 SEA WARS(SWAR) සිට VND
0.000031578
1 SEA WARS(SWAR) සිට AUD
A$0.000000001848
1 SEA WARS(SWAR) සිට GBP
0.000000000912
1 SEA WARS(SWAR) සිට EUR
0.000000001032
1 SEA WARS(SWAR) සිට USD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) සිට MYR
RM0.000000005004
1 SEA WARS(SWAR) සිට TRY
0.00000005064
1 SEA WARS(SWAR) සිට JPY
¥0.0000001836
1 SEA WARS(SWAR) සිට ARS
ARS$0.000001741644
1 SEA WARS(SWAR) සිට RUB
0.000000097488
1 SEA WARS(SWAR) සිට INR
0.00000010644
1 SEA WARS(SWAR) සිට IDR
Rp0.000019999992
1 SEA WARS(SWAR) සිට PHP
0.000000070968
1 SEA WARS(SWAR) සිට EGP
￡E.0.00000005676
1 SEA WARS(SWAR) සිට BRL
R$0.00000000642
1 SEA WARS(SWAR) සිට CAD
C$0.000000001692
1 SEA WARS(SWAR) සිට BDT
0.000000146208
1 SEA WARS(SWAR) සිට NGN
0.000001724136
1 SEA WARS(SWAR) සිට COP
$0.000004597692
1 SEA WARS(SWAR) සිට ZAR
R.0.000000020856
1 SEA WARS(SWAR) සිට UAH
0.000000050412
1 SEA WARS(SWAR) සිට TZS
T.Sh.0.0000029484
1 SEA WARS(SWAR) සිට VES
Bs0.0000002736
1 SEA WARS(SWAR) සිට CLP
$0.0000011316
1 SEA WARS(SWAR) සිට PKR
Rs0.000000336972
1 SEA WARS(SWAR) සිට KZT
0.000000630576
1 SEA WARS(SWAR) සිට THB
฿0.000000038844
1 SEA WARS(SWAR) සිට TWD
NT$0.000000037152
1 SEA WARS(SWAR) සිට AED
د.إ0.000000004404
1 SEA WARS(SWAR) සිට CHF
Fr0.00000000096
1 SEA WARS(SWAR) සිට HKD
HK$0.000000009324
1 SEA WARS(SWAR) සිට AMD
֏0.00000045888
1 SEA WARS(SWAR) සිට MAD
.د.م0.000000011196
1 SEA WARS(SWAR) සිට MXN
$0.000000022272
1 SEA WARS(SWAR) සිට SAR
ريال0.0000000045
1 SEA WARS(SWAR) සිට ETB
Br0.000000184668
1 SEA WARS(SWAR) සිට KES
KSh0.000000155028
1 SEA WARS(SWAR) සිට JOD
د.أ0.0000000008508
1 SEA WARS(SWAR) සිට PLN
0.000000004416
1 SEA WARS(SWAR) සිට RON
лв0.00000000528
1 SEA WARS(SWAR) සිට SEK
kr0.000000011496
1 SEA WARS(SWAR) සිට BGN
лв0.000000002028
1 SEA WARS(SWAR) සිට HUF
Ft0.000000401868
1 SEA WARS(SWAR) සිට CZK
0.00000002532
1 SEA WARS(SWAR) සිට KWD
د.ك0.0000000003672
1 SEA WARS(SWAR) සිට ILS
0.000000003924
1 SEA WARS(SWAR) සිට BOB
Bs0.00000000828
1 SEA WARS(SWAR) සිට AZN
0.00000000204
1 SEA WARS(SWAR) සිට TJS
SM0.000000011064
1 SEA WARS(SWAR) සිට GEL
0.000000003252
1 SEA WARS(SWAR) සිට AOA
Kz0.000001099908
1 SEA WARS(SWAR) සිට BHD
.د.ب0.0000000004524
1 SEA WARS(SWAR) සිට BMD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) සිට DKK
kr0.000000007764
1 SEA WARS(SWAR) සිට HNL
L0.000000031608
1 SEA WARS(SWAR) සිට MUR
0.00000005508
1 SEA WARS(SWAR) සිට NAD
$0.00000002082
1 SEA WARS(SWAR) සිට NOK
kr0.00000001224
1 SEA WARS(SWAR) සිට NZD
$0.000000002124
1 SEA WARS(SWAR) සිට PAB
B/.0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) සිට PGK
K0.00000000504
1 SEA WARS(SWAR) සිට QAR
ر.ق0.000000004368
1 SEA WARS(SWAR) සිට RSD
дин.0.000000121908
1 SEA WARS(SWAR) සිට UZS
soʻm0.000014285712
1 SEA WARS(SWAR) සිට ALL
L0.0000001005
1 SEA WARS(SWAR) සිට ANG
ƒ0.000000002148
1 SEA WARS(SWAR) සිට AWG
ƒ0.00000000216
1 SEA WARS(SWAR) සිට BBD
$0.0000000024
1 SEA WARS(SWAR) සිට BAM
KM0.000000002028
1 SEA WARS(SWAR) සිට BIF
Fr0.0000035292
1 SEA WARS(SWAR) සිට BND
$0.00000000156
1 SEA WARS(SWAR) සිට BSD
$0.0000000012
1 SEA WARS(SWAR) සිට JMD
$0.00000019218
1 SEA WARS(SWAR) සිට KHR
0.0000048387
1 SEA WARS(SWAR) සිට KMF
Fr0.000000504
1 SEA WARS(SWAR) සිට LAK
0.000026086956
1 SEA WARS(SWAR) සිට LKR
රු0.0000003654
1 SEA WARS(SWAR) සිට MDL
L0.000000020508
1 SEA WARS(SWAR) සිට MGA
Ar0.0000054054
1 SEA WARS(SWAR) සිට MOP
P0.000000009588
1 SEA WARS(SWAR) සිට MVR
0.00000001848
1 SEA WARS(SWAR) සිට MWK
MK0.00000207612
1 SEA WARS(SWAR) සිට MZN
MT0.00000007674
1 SEA WARS(SWAR) සිට NPR
रु0.00000017004
1 SEA WARS(SWAR) සිට PYG
0.0000085104
1 SEA WARS(SWAR) සිට RWF
Fr0.0000017388
1 SEA WARS(SWAR) සිට SBD
$0.000000009876
1 SEA WARS(SWAR) සිට SCR
0.000000017832
1 SEA WARS(SWAR) සිට SRD
$0.0000000462
1 SEA WARS(SWAR) සිට SVC
$0.000000010476
1 SEA WARS(SWAR) සිට SZL
L0.000000020796
1 SEA WARS(SWAR) සිට TMT
m0.000000004212
1 SEA WARS(SWAR) සිට TND
د.ت0.00000000354
1 SEA WARS(SWAR) සිට TTD
$0.000000008112
1 SEA WARS(SWAR) සිට UGX
Sh0.0000041952
1 SEA WARS(SWAR) සිට XAF
Fr0.0000006816
1 SEA WARS(SWAR) සිට XCD
$0.00000000324
1 SEA WARS(SWAR) සිට XOF
Fr0.0000006816
1 SEA WARS(SWAR) සිට XPF
Fr0.0000001236
1 SEA WARS(SWAR) සිට BWP
P0.000000016116
1 SEA WARS(SWAR) සිට BZD
$0.0000000024
1 SEA WARS(SWAR) සිට CVE
$0.000000115008
1 SEA WARS(SWAR) සිට DJF
Fr0.0000002124
1 SEA WARS(SWAR) සිට DOP
$0.000000077172
1 SEA WARS(SWAR) සිට DZD
د.ج0.000000156576
1 SEA WARS(SWAR) සිට FJD
$0.000000002736
1 SEA WARS(SWAR) සිට GNF
Fr0.000010434
1 SEA WARS(SWAR) සිට GTQ
Q0.000000009192
1 SEA WARS(SWAR) සිට GYD
$0.000000250992
1 SEA WARS(SWAR) සිට ISK
kr0.0000001512

SEA WARS සම්පත්

SEA WARS පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල SEA WARS වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SEA WARS පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SEA WARS (SWAR) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SWAR හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.0000000012 USD වේ.
SWAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SWAR සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.0000000012 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SEA WARS හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SWAR සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SWAR හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SWAR හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
SWAR හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් SWAR අත්කර ගති.
SWAR හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් SWAR අත්කර ගති.
SWAR හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SWAR සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 570.62 USD වේ.
මේ වසර තුලදී SWAR වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SWAR මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SWAR මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:00:56 (UTC+8)

October 6, 2025

October 6, 2025

October 5, 2025
වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

SWAR-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

SWAR
SWAR
USD
USD

1 SWAR = 0.0000 USD

SWAR වෙළඳාම

SWAR/USDT
$0.0000000012
$0.0000000012$0.0000000012
0.00%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

