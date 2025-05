Swan Chain (SWAN) යනු කුමක්ද

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

MEXC වෙතින් Swan Chain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Swan Chain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SWAN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Swan Chain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Swan Chain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Swan Chain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Swan Chain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SWAN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swan Chainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Swan Chain මිල ඉතිහාසය

SWANහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SWANහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Swan Chain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Swan Chain (SWAN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Swan Chain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Swan Chain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SWAN දේශීය මුදල් වෙත

1SWAN සිට VNDවෙත ₫ 465.12774 1SWAN සිට AUDවෙත A$ 0.028117 1SWAN සිට GBPවෙත £ 0.013605 1SWAN සිට EURවෙත € 0.0161446 1SWAN සිට USDවෙත $ 0.01814 1SWAN සිට MYRවෙත RM 0.0776392 1SWAN සිට TRYවෙත ₺ 0.7027436 1SWAN සිට JPYවෙත ¥ 2.643905 1SWAN සිට RUBවෙත ₽ 1.457549 1SWAN සිට INRවෙත ₹ 1.5516956 1SWAN සිට IDRවෙත Rp 302.3332124 1SWAN සිට KRWවෙත ₩ 25.3350496 1SWAN සිට PHPවෙත ₱ 1.0120306 1SWAN සිට EGPවෙත £E. 0.9102652 1SWAN සිට BRLවෙත R$ 0.1021282 1SWAN සිට CADවෙත C$ 0.0252146 1SWAN සිට BDTවෙත ৳ 2.1998378 1SWAN සිට NGNවෙත ₦ 29.024 1SWAN සිට UAHවෙත ₴ 0.7520844 1SWAN සිට VESවෙත Bs 1.66888 1SWAN සිට PKRවෙත Rs 5.0967958 1SWAN සිට KZTවෙත ₸ 9.2597444 1SWAN සිට THBවෙත ฿ 0.6053318 1SWAN සිට TWDවෙත NT$ 0.5472838 1SWAN සිට AEDවෙත د.إ 0.0665738 1SWAN සිට CHFවෙත Fr 0.0150562 1SWAN සිට HKDවෙත HK$ 0.141492 1SWAN සිට MADවෙත .د.م 0.1692462 1SWAN සිට MXNවෙත $ 0.3515532

Swan Chain සම්පත්

Swan Chain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Swan Chain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Swan Chain (SWAN) හි මිල කීයද? Swan Chain (SWAN)හි සජීවී මිල 0.01814 USD වේ. Swan Chain (SWAN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Swan Chain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SWANහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01814 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Swan Chain (SWAN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Swan Chain (SWAN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. Swan Chain (SWAN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Swan Chain (SWAN) හි ඉහළම මිල 0.5 USD වේ. Swan Chain (SWAN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Swan Chain (SWAN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 102.17K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

