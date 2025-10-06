සජීවී SolanaVM සඳහා අද මිල 0.000643 USD කි. SVM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SVM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී SolanaVM සඳහා අද මිල 0.000643 USD කි. SVM සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SVM මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SolanaVM (SVM) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:36:53 (UTC+8)

SolanaVM (SVM) මිල තොරතුරු (USD)

SolanaVM (SVM) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.000643. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.00064 ක අවම අගයක් සහ $ 0.000681 ක උපරිම අගයක් අතර SVM වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SVM පසුගිය පැය තුල, 0.00% කින්, පැය 24 තුල, -2.76% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -8.02% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SolanaVM (SVM) වෙළඳපල තොරතුරු

SolanaVM හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 22.51K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් SVM හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 8000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 5.14M කි.

SolanaVM (SVM) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා SolanaVMහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.00001794-2.76%
දින 30 යි$ -0.002202-77.40%
දින 60 යි$ -0.006727-91.28%
දින 90 යි$ -0.012157-94.98%
SolanaVM අද මිල වෙනස

අද, SVM එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.00001794 (-2.76%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

SolanaVM දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.002202 (-77.40%) කින් ඉහළ ගියේය.

SolanaVM දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SVM එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.006727 (-91.28%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

SolanaVM දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.012157 (-94.98%), කින් චලනය විය.

SolanaVM (SVM) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් SolanaVM මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

SolanaVM (SVM) යනු කුමක්ද

Solana VM is a fully compatible Ethereum environment built on the Solana blockchain. This platform empowers developers to deploy Ethereum dApps seamlessly without the need for significant reconfiguration.

MEXC වෙතින් SolanaVM ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SolanaVM ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SVM ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SolanaVM ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SolanaVM මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SolanaVM මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SolanaVM (SVM) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SolanaVM (SVM) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SolanaVM සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SolanaVM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SolanaVM (SVM) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SolanaVMSVM හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SVM ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SolanaVM (SVM) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SolanaVM මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SolanaVM MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SVM දේශීය මුදල් වෙත

1 SolanaVM(SVM) සිට VND
16.920545
1 SolanaVM(SVM) සිට AUD
A$0.00097093
1 SolanaVM(SVM) සිට GBP
0.00047582
1 SolanaVM(SVM) සිට EUR
0.00054655
1 SolanaVM(SVM) සිට USD
$0.000643
1 SolanaVM(SVM) සිට MYR
RM0.0027006
1 SolanaVM(SVM) සිට TRY
0.02680667
1 SolanaVM(SVM) සිට JPY
¥0.095807
1 SolanaVM(SVM) සිට ARS
ARS$0.91725879
1 SolanaVM(SVM) සිට RUB
0.05293819
1 SolanaVM(SVM) සිට INR
0.05705339
1 SolanaVM(SVM) සිට IDR
Rp10.71666238
1 SolanaVM(SVM) සිට KRW
0.90563335
1 SolanaVM(SVM) සිට PHP
0.0372297
1 SolanaVM(SVM) සිට EGP
￡E.0.03072897
1 SolanaVM(SVM) සිට BRL
R$0.00342719
1 SolanaVM(SVM) සිට CAD
C$0.00089377
1 SolanaVM(SVM) සිට BDT
0.07822095
1 SolanaVM(SVM) සිට NGN
0.94142916
1 SolanaVM(SVM) සිට COP
$2.50194515
1 SolanaVM(SVM) සිට ZAR
R.0.01107889
1 SolanaVM(SVM) සිට UAH
0.02651732
1 SolanaVM(SVM) සිට TZS
T.Sh.1.579851
1 SolanaVM(SVM) සිට VES
Bs0.118955
1 SolanaVM(SVM) සිට CLP
$0.616637
1 SolanaVM(SVM) සිට PKR
Rs0.18086947
1 SolanaVM(SVM) සිට KZT
0.35193962
1 SolanaVM(SVM) සිට THB
฿0.02083963
1 SolanaVM(SVM) සිට TWD
NT$0.01957292
1 SolanaVM(SVM) සිට AED
د.إ0.00235981
1 SolanaVM(SVM) සිට CHF
Fr0.00050797
1 SolanaVM(SVM) සිට HKD
HK$0.00500254
1 SolanaVM(SVM) සිට AMD
֏0.24635902
1 SolanaVM(SVM) සිට MAD
.د.م0.00584487
1 SolanaVM(SVM) සිට MXN
$0.01181191
1 SolanaVM(SVM) සිට SAR
ريال0.00240482
1 SolanaVM(SVM) සිට ETB
Br0.09329287
1 SolanaVM(SVM) සිට KES
KSh0.08303702
1 SolanaVM(SVM) සිට JOD
د.أ0.000455887
1 SolanaVM(SVM) සිට PLN
0.00232766
1 SolanaVM(SVM) සිට RON
лв0.00278419
1 SolanaVM(SVM) සිට SEK
kr0.00603134
1 SolanaVM(SVM) සිට BGN
лв0.00106738
1 SolanaVM(SVM) සිට HUF
Ft0.21291016
1 SolanaVM(SVM) සිට CZK
0.01330367
1 SolanaVM(SVM) සිට KWD
د.ك0.000196758
1 SolanaVM(SVM) සිට ILS
0.0021219
1 SolanaVM(SVM) සිට BOB
Bs0.0044367
1 SolanaVM(SVM) සිට AZN
0.0010931
1 SolanaVM(SVM) සිට TJS
SM0.00598633
1 SolanaVM(SVM) සිට GEL
0.00174896
1 SolanaVM(SVM) සිට AOA
Kz0.58936737
1 SolanaVM(SVM) සිට BHD
.د.ب0.000241768
1 SolanaVM(SVM) සිට BMD
$0.000643
1 SolanaVM(SVM) සිට DKK
kr0.00408948
1 SolanaVM(SVM) සිට HNL
L0.01681445
1 SolanaVM(SVM) සිට MUR
0.02913433
1 SolanaVM(SVM) සිට NAD
$0.01107889
1 SolanaVM(SVM) සිට NOK
kr0.00641714
1 SolanaVM(SVM) සිට NZD
$0.00109953
1 SolanaVM(SVM) සිට PAB
B/.0.000643
1 SolanaVM(SVM) සිට PGK
K0.00273275
1 SolanaVM(SVM) සිට QAR
ر.ق0.00234052
1 SolanaVM(SVM) සිට RSD
дин.0.0641714
1 SolanaVM(SVM) සිට UZS
soʻm7.74698617
1 SolanaVM(SVM) සිට ALL
L0.05297677
1 SolanaVM(SVM) සිට ANG
ƒ0.00115097
1 SolanaVM(SVM) සිට AWG
ƒ0.0011574
1 SolanaVM(SVM) සිට BBD
$0.001286
1 SolanaVM(SVM) සිට BAM
KM0.00106738
1 SolanaVM(SVM) සිට BIF
Fr1.891063
1 SolanaVM(SVM) සිට BND
$0.00082304
1 SolanaVM(SVM) සිට BSD
$0.000643
1 SolanaVM(SVM) සිට JMD
$0.10324008
1 SolanaVM(SVM) සිට KHR
2.58232658
1 SolanaVM(SVM) සිට KMF
Fr0.269417
1 SolanaVM(SVM) සිට LAK
13.97826059
1 SolanaVM(SVM) සිට LKR
Rs0.19443034
1 SolanaVM(SVM) සිට MDL
L0.01076382
1 SolanaVM(SVM) සිට MGA
Ar2.87053204
1 SolanaVM(SVM) සිට MOP
P0.00515043
1 SolanaVM(SVM) සිට MVR
0.0098379
1 SolanaVM(SVM) සිට MWK
MK1.11631873
1 SolanaVM(SVM) සිට MZN
MT0.0410877
1 SolanaVM(SVM) සිට NPR
Rs0.0914346
1 SolanaVM(SVM) සිට PYG
4.528006
1 SolanaVM(SVM) සිට RWF
Fr0.930421
1 SolanaVM(SVM) සිට SBD
$0.00529189
1 SolanaVM(SVM) සිට SCR
0.00940066
1 SolanaVM(SVM) සිට SRD
$0.0244983
1 SolanaVM(SVM) සිට SVC
$0.00561982
1 SolanaVM(SVM) සිට SZL
L0.01107246
1 SolanaVM(SVM) සිට TMT
m0.0022505
1 SolanaVM(SVM) සිට TND
د.ت0.001872416
1 SolanaVM(SVM) සිට TTD
$0.00435311
1 SolanaVM(SVM) සිට UGX
Sh2.22478
1 SolanaVM(SVM) සිට XAF
Fr0.359437
1 SolanaVM(SVM) සිට XCD
$0.0017361
1 SolanaVM(SVM) සිට XOF
Fr0.359437
1 SolanaVM(SVM) සිට XPF
Fr0.064943
1 SolanaVM(SVM) සිට BWP
P0.00853904
1 SolanaVM(SVM) සිට BZD
$0.00129243
1 SolanaVM(SVM) සිට CVE
$0.06038413
1 SolanaVM(SVM) සිට DJF
Fr0.114454
1 SolanaVM(SVM) සිට DOP
$0.0402518
1 SolanaVM(SVM) සිට DZD
د.ج0.08325564
1 SolanaVM(SVM) සිට FJD
$0.00144675
1 SolanaVM(SVM) සිට GNF
Fr5.590885
1 SolanaVM(SVM) සිට GTQ
Q0.00492538
1 SolanaVM(SVM) සිට GYD
$0.13445773
1 SolanaVM(SVM) සිට ISK
kr0.077803

SolanaVM සම්පත්

SolanaVM පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

සුදු කඩදාසි
නිල SolanaVM වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SolanaVM පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SolanaVM (SVM) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SVM හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.000643 USD වේ.
SVM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SVM සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.000643 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SolanaVM හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SVM සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SVM හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SVM හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
SVM හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් SVM අත්කර ගති.
SVM හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් SVM අත්කර ගති.
SVM හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SVM සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 22.51K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SVM වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SVM මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SVM මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-10-06 04:36:53 (UTC+8)

