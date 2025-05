Stride (STRD) යනු කුමක්ද

Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems.

MEXC වෙතින් Stride ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Stride ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STRD ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Stride ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Stride මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Stride මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Stride,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STRD හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Strideමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Stride මිල ඉතිහාසය

STRDහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STRDහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stride මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Stride (STRD) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Stride මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Stride MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STRD දේශීය මුදල් වෙත

1STRD සිට VNDවෙත ₫ 7,341.0183 1STRD සිට AUDවෙත A$ 0.446628 1STRD සිට GBPවෙත £ 0.214725 1STRD සිට EURවෙත € 0.254807 1STRD සිට USDවෙත $ 0.2863 1STRD සිට MYRවෙත RM 1.225364 1STRD සිට TRYවෙත ₺ 11.076947 1STRD සිට JPYවෙත ¥ 41.756855 1STRD සිට RUBවෙත ₽ 23.044287 1STRD සිට INRවෙත ₹ 24.484376 1STRD සිට IDRවෙත Rp 4,693.441872 1STRD සිට KRWවෙත ₩ 400.41918 1STRD සිට PHPවෙත ₱ 15.964088 1STRD සිට EGPවෙත £E. 14.357945 1STRD සිට BRLවෙත R$ 1.614732 1STRD සිට CADවෙත C$ 0.397957 1STRD සිට BDTවෙත ৳ 34.808354 1STRD සිට NGNවෙත ₦ 458.08 1STRD සිට UAHවෙත ₴ 11.88145 1STRD සිට VESවෙත Bs 26.3396 1STRD සිට PKRවෙත Rs 80.690792 1STRD සිට KZTවෙත ₸ 146.293574 1STRD සිට THBවෙත ฿ 9.516612 1STRD සිට TWDවෙත NT$ 8.634808 1STRD සිට AEDවෙත د.إ 1.050721 1STRD සිට CHFවෙත Fr 0.237629 1STRD සිට HKDවෙත HK$ 2.23314 1STRD සිට MADවෙත .د.م 2.659727 1STRD සිට MXNවෙත $ 5.574261

Stride සම්පත්

Stride පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stride පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Stride (STRD) හි මිල කීයද? Stride (STRD)හි සජීවී මිල 0.2863 USD වේ. Stride (STRD) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Stride හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 25.14M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STRDහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.2863 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Stride (STRD) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Stride (STRD) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 87.83M USD වේ. Stride (STRD) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Stride (STRD) හි ඉහළම මිල 2.431 USD වේ. Stride (STRD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Stride (STRD) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 12.26K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.