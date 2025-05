STEPN (STEPN) යනු කුමක්ද

STEPN is a Web3 lifestyle app with inbuilt Game-Fi and Social-Fi elements. STEPN is built around an essential daily activity for most people – moving around. We are the first project to effectively bring to life a functioning move&earn concept, finishing 4th out of 500+ projects at the Solana Ignition Hackathon 2021. Users equip themselves with NFTs in the form of Sneakers. By walking, jogging, or running outdoors, users will earn game currency, which can either be used in-game, or cashed out for profit. With Game-Fi, STEPN aims to nudge millions toward a healthier lifestyle, combat climate change and connect the public to Web 3.0, all while simultaneously hinging on it’s Social-Fi aspect to build a long-lasting platform fostering user generated Web 3.0 content.

MEXC වෙතින් STEPN ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ STEPN ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STEPN ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ STEPN ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ STEPN මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

STEPN මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ STEPN,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STEPN හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ STEPNමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

STEPN මිල ඉතිහාසය

STEPNහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STEPNහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ STEPN මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

STEPN (STEPN) මිලදී ගන්නා ආකාරය

STEPN මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් STEPN MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STEPN දේශීය මුදල් වෙත

1STEPN සිට VNDවෙත ₫ 1,506.66516 1STEPN සිට AUDවෙත A$ 0.0916656 1STEPN සිට GBPවෙත £ 0.04407 1STEPN සිට EURවෙත € 0.0522964 1STEPN සිට USDවෙත $ 0.05876 1STEPN සිට MYRවෙත RM 0.2514928 1STEPN සිට TRYවෙත ₺ 2.2734244 1STEPN සිට JPYවෙත ¥ 8.570146 1STEPN සිට RUBවෙත ₽ 4.73018 1STEPN සිට INRවෙත ₹ 5.0251552 1STEPN සිට IDRවෙත Rp 963.2785344 1STEPN සිට KRWවෙත ₩ 82.181736 1STEPN සිට PHPවෙත ₱ 3.2764576 1STEPN සිට EGPවෙත £E. 2.946814 1STEPN සිට BRLවෙත R$ 0.3314064 1STEPN සිට CADවෙත C$ 0.0816764 1STEPN සිට BDTවෙත ৳ 7.1440408 1STEPN සිට NGNවෙත ₦ 94.016 1STEPN සිට UAHවෙත ₴ 2.43854 1STEPN සිට VESවෙත Bs 5.40592 1STEPN සිට PKRවෙත Rs 16.5609184 1STEPN සිට KZTවෙත ₸ 30.0251848 1STEPN සිට THBවෙත ฿ 1.9531824 1STEPN සිට TWDවෙත NT$ 1.7722016 1STEPN සිට AEDවෙත د.إ 0.2156492 1STEPN සිට CHFවෙත Fr 0.0487708 1STEPN සිට HKDවෙත HK$ 0.458328 1STEPN සිට MADවෙත .د.م 0.5458804 1STEPN සිට MXNවෙත $ 1.1440572

STEPN සම්පත්

STEPN පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: STEPN පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද STEPN (STEPN) හි මිල කීයද? STEPN (STEPN)හි සජීවී මිල 0.05876 USD වේ. STEPN (STEPN) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? STEPN හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 169.03M USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STEPNහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.05876 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. STEPN (STEPN) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? STEPN (STEPN) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 2.88B USD වේ. STEPN (STEPN) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, STEPN (STEPN) හි ඉහළම මිල 4.1717 USD වේ. STEPN (STEPN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? STEPN (STEPN) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.09M USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.