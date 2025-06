stabble (STB) යනු කුමක්ද

stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging.

MEXC වෙතින් stabble ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ stabble ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STB ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ stabble ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ stabble මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

stabble මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ stabble,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STB හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ stabbleමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

stabble මිල ඉතිහාසය

STBහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STBහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ stabble මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

stabble (STB) මිලදී ගන්නා ආකාරය

stabble මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් stabble MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

1STB සිට VNDවෙත ₫ 360.77865 1STB සිට AUDවෙත A$ 0.0209763 1STB සිට GBPවෙත £ 0.0100083 1STB සිට EURවෙත € 0.0117906 1STB සිට USDවෙත $ 0.01371 1STB සිට MYRවෙත RM 0.0579933 1STB සිට TRYවෙත ₺ 0.5370207 1STB සිට JPYවෙත ¥ 1.9776675 1STB සිට RUBවෙත ₽ 1.0898079 1STB සිට INRවෙත ₹ 1.1717937 1STB සිට IDRවෙත Rp 221.1290013 1STB සිට KRWවෙත ₩ 18.7550058 1STB සිට PHPවෙත ₱ 0.7662519 1STB සිට EGPවෙත £E. 0.678645 1STB සිට BRLවෙත R$ 0.0758163 1STB සිට CADවෙත C$ 0.0186456 1STB සිට BDTවෙත ৳ 1.6759104 1STB සිට NGNවෙත ₦ 21.1247793 1STB සිට UAHවෙත ₴ 0.5692392 1STB සිට VESවෙත Bs 1.35729 1STB සිට PKRවෙත Rs 3.8706072 1STB සිට KZTවෙත ₸ 6.9841482 1STB සිට THBවෙත ฿ 0.4463976 1STB සිට TWDවෙත NT$ 0.4088322 1STB සිට AEDවෙත د.إ 0.0503157 1STB සිට CHFවෙත Fr 0.0111051 1STB සිට HKDවෙත HK$ 0.1074864 1STB සිට MADවෙත .د.م 0.1250352 1STB සිට MXNවෙත $ 0.259119

stabble සම්පත්

stabble පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: stabble පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද stabble (STB) හි මිල කීයද? stabble (STB)හි සජීවී මිල 0.01371 USD වේ. stabble (STB) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? stabble හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STBහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.01371 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. stabble (STB) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? stabble (STB) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. stabble (STB) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, stabble (STB) හි ඉහළම මිල 0.07739 USD වේ. stabble (STB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? stabble (STB) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 116.46K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

