Stargaze (STARS) යනු කුමක්ද

Stargaze, the top NFT marketplace in the Cosmos ecosystem, is home to Bad Kids, Celestine Sloths, and Mad Scientists. Its platform, known for high transaction volumes, combines community engagement with tech innovation, offering features like a permissionless NFT Launchpad, gas-free onchain marketplace, interchain NFT transfers, and onchain auctions, addressing creators' and collectors' needs. Governed by $STARS tokens, it champions transparent governance and carbon-neutral operations, with innovations like shuffled minting for fair NFT distribution.

MEXC වෙතින් Stargaze ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Stargaze ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STARS ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Stargaze ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Stargaze මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Stargaze මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Stargaze,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STARS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stargazeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Stargaze මිල ඉතිහාසය

STARSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STARSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stargaze මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Stargaze (STARS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Stargaze මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Stargaze MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STARS දේශීය මුදල් වෙත

1STARS සිට VNDවෙත ₫ 32.538429 1STARS සිට AUDවෙත A$ 0.00196695 1STARS සිට GBPවෙත £ 0.00095175 1STARS සිට EURවෙත € 0.00112941 1STARS සිට USDවෙත $ 0.001269 1STARS සිට MYRවෙත RM 0.00543132 1STARS සිට TRYවෙත ₺ 0.04916106 1STARS සිට JPYවෙත ¥ 0.18500751 1STARS සිට RUBවෙත ₽ 0.10196415 1STARS සිට INRවෙත ₹ 0.10858833 1STARS සිට IDRවෙත Rp 21.14999154 1STARS සිට KRWවෙත ₩ 1.77233616 1STARS සිට PHPවෙත ₱ 0.07079751 1STARS සිට EGPවෙත £E. 0.06366573 1STARS සිට BRLවෙත R$ 0.00714447 1STARS සිට CADවෙත C$ 0.00176391 1STARS සිට BDTවෙත ৳ 0.15389163 1STARS සිට NGNවෙත ₦ 2.0304 1STARS සිට UAHවෙත ₴ 0.05261274 1STARS සිට VESවෙත Bs 0.116748 1STARS සිට PKRවෙත Rs 0.35655093 1STARS සිට KZTවෙත ₸ 0.64777374 1STARS සිට THBවෙත ฿ 0.04237191 1STARS සිට TWDවෙත NT$ 0.03827304 1STARS සිට AEDවෙත د.إ 0.00465723 1STARS සිට CHFවෙත Fr 0.00105327 1STARS සිට HKDවෙත HK$ 0.0098982 1STARS සිට MADවෙත .د.م 0.01183977 1STARS සිට MXNවෙත $ 0.02459322

Stargaze සම්පත්

Stargaze පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stargaze පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Stargaze (STARS) හි මිල කීයද? Stargaze (STARS)හි සජීවී මිල 0.001269 USD වේ. Stargaze (STARS) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Stargaze හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STARSහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001269 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Stargaze (STARS) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Stargaze (STARS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Stargaze (STARS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Stargaze (STARS) හි ඉහළම මිල 0.010069 USD වේ. Stargaze (STARS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Stargaze (STARS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 2.92K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

