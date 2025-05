StarHeroes (STAR) යනු කුමක්ද

Introducing StarHeroes by STAR Studio, a pioneering web3 gaming experience that transcends conventional space-shooters. With the backing from GameSwift, a Microsoft grant, and top industry leaders from Cyberpunk2077, The Witcher, and Ubisoft, StarHeroes emerges as the first-ever multiplayer space shooter designed for esports.

MEXC වෙතින් StarHeroes ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ StarHeroes ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STAR ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ StarHeroes ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ StarHeroes මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

StarHeroes මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ StarHeroes,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STAR හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ StarHeroesමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

StarHeroes මිල ඉතිහාසය

STARහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STARහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ StarHeroes මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

StarHeroes (STAR) මිලදී ගන්නා ආකාරය

StarHeroes මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් StarHeroes MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STAR දේශීය මුදල් වෙත

1STAR සිට VNDවෙත ₫ 176.769054 1STAR සිට AUDවෙත A$ 0.0106857 1STAR සිට GBPවෙත £ 0.0051705 1STAR සිට EURවෙත € 0.00613566 1STAR සිට USDවෙත $ 0.006894 1STAR සිට MYRවෙත RM 0.02950632 1STAR සිට TRYවෙත ₺ 0.26707356 1STAR සිට JPYවෙත ¥ 1.00507626 1STAR සිට RUBවෙත ₽ 0.5539329 1STAR සිට INRවෙත ₹ 0.58991958 1STAR සිට IDRවෙත Rp 114.89995404 1STAR සිට KRWවෙත ₩ 9.6419484 1STAR සිට PHPවෙත ₱ 0.38461626 1STAR සිට EGPවෙත £E. 0.34587198 1STAR සිට BRLවෙත R$ 0.03881322 1STAR සිට CADවෙත C$ 0.00958266 1STAR සිට BDTවෙත ৳ 0.83603538 1STAR සිට NGNවෙත ₦ 11.0304 1STAR සිට UAHවෙත ₴ 0.28582524 1STAR සිට VESවෙත Bs 0.634248 1STAR සිට PKRවෙත Rs 1.93700718 1STAR සිට KZTවෙත ₸ 3.51911124 1STAR සිට THBවෙත ฿ 0.23019066 1STAR සිට TWDවෙත NT$ 0.20792304 1STAR සිට AEDවෙත د.إ 0.02530098 1STAR සිට CHFවෙත Fr 0.00572202 1STAR සිට HKDවෙත HK$ 0.0537732 1STAR සිට MADවෙත .د.م 0.06432102 1STAR සිට MXNවෙත $ 0.13360572

StarHeroes සම්පත්

StarHeroes පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: StarHeroes පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද StarHeroes (STAR) හි මිල කීයද? StarHeroes (STAR)හි සජීවී මිල 0.006894 USD වේ. StarHeroes (STAR) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? StarHeroes හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 803.99K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STARහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.006894 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. StarHeroes (STAR) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? StarHeroes (STAR) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 116.62M USD වේ. StarHeroes (STAR) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, StarHeroes (STAR) හි ඉහළම මිල 1.3 USD වේ. StarHeroes (STAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? StarHeroes (STAR) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 86.45K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.