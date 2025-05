Stage (STAGE) යනු කුමක්ද

Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage!

MEXC වෙතින් Stage ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Stage ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට STAGE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Stage ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Stage මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Stage මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Stage,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. STAGE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stageමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Stage මිල ඉතිහාසය

STAGEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් STAGEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Stage මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Stage (STAGE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Stage මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Stage MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

STAGE දේශීය මුදල් වෙත

1STAGE සිට VNDවෙත ₫ 3.6640989 1STAGE සිට AUDවෙත A$ 0.000221495 1STAGE සිට GBPවෙත £ 0.000107175 1STAGE සිට EURවෙත € 0.000127181 1STAGE සිට USDවෙත $ 0.0001429 1STAGE සිට MYRවෙත RM 0.000611612 1STAGE සිට TRYවෙත ₺ 0.005535946 1STAGE සිට JPYවෙත ¥ 0.020833391 1STAGE සිට RUBවෙත ₽ 0.011482015 1STAGE සිට INRවෙත ₹ 0.012227953 1STAGE සිට IDRවෙත Rp 2.381665714 1STAGE සිට KRWවෙත ₩ 0.19985994 1STAGE සිට PHPවෙත ₱ 0.007972391 1STAGE සිට EGPවෙත £E. 0.007169293 1STAGE සිට BRLවෙත R$ 0.000804527 1STAGE සිට CADවෙත C$ 0.000198631 1STAGE සිට BDTවෙත ৳ 0.017329483 1STAGE සිට NGNවෙත ₦ 0.22864 1STAGE සිට UAHවෙත ₴ 0.005924634 1STAGE සිට VESවෙත Bs 0.0131468 1STAGE සිට PKRවෙත Rs 0.040150613 1STAGE සිට KZTවෙත ₸ 0.072944734 1STAGE සිට THBවෙත ฿ 0.004771431 1STAGE සිට TWDවෙත NT$ 0.004309864 1STAGE සිට AEDවෙත د.إ 0.000524443 1STAGE සිට CHFවෙත Fr 0.000118607 1STAGE සිට HKDවෙත HK$ 0.00111462 1STAGE සිට MADවෙත .د.م 0.001333257 1STAGE සිට MXNවෙත $ 0.002769402

Stage සම්පත්

Stage පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Stage පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Stage (STAGE) හි මිල කීයද? Stage (STAGE)හි සජීවී මිල 0.0001429 USD වේ. Stage (STAGE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Stage හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 220.51K USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ STAGEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001429 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Stage (STAGE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Stage (STAGE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.54B USD වේ. Stage (STAGE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Stage (STAGE) හි ඉහළම මිල 0.005644 USD වේ. Stage (STAGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Stage (STAGE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 182.40K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

