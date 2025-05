SatsRush (SR30) යනු කුමක්ද

Welcome to SatsRush, the premier Gamified Community Growth Engine platform for ordinal, BRC20, Runes, and Bitcoin layer 2 networks. Our innovative Gamified-as-a-Service (GaaS) model is set to redefine community engagement.Experience the thrill of building, engaging, playing, and earning with our Mobile-First adrenaline Rush shooter game. Unlock special rewards, accelerate growth, and discover unique strategies and mechanisms designed to propel you to success.

MEXC වෙතින් SatsRush ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SatsRush ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SR30 ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SatsRush ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SatsRush මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SatsRush මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SatsRush,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SR30 හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SatsRushමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SatsRush මිල ඉතිහාසය

SR30හි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SR30හි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SatsRush මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SatsRush (SR30) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SatsRush මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SatsRush MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SR30 දේශීය මුදල් වෙත

1SR30 සිට VNDවෙත ₫ 2,743587 1SR30 සිට AUDවෙත A$ 0,00016585 1SR30 සිට GBPවෙත £ 0,00008025 1SR30 සිට EURවෙත € 0,00009523 1SR30 සිට USDවෙත $ 0,000107 1SR30 සිට MYRවෙත RM 0,00045796 1SR30 සිට TRYවෙත ₺ 0,00414518 1SR30 සිට JPYවෙත ¥ 0,01559953 1SR30 සිට RUBවෙත ₽ 0,00859745 1SR30 සිට INRවෙත ₹ 0,00915813 1SR30 සිට IDRවෙත Rp 1,78333262 1SR30 සිට KRWවෙත ₩ 0,1496502 1SR30 සිට PHPවෙත ₱ 0,00596846 1SR30 සිට EGPවෙත £E. 0,00536819 1SR30 සිට BRLවෙත R$ 0,00060241 1SR30 සිට CADවෙත C$ 0,00014873 1SR30 සිට BDTවෙත ৳ 0,01297589 1SR30 සිට NGNවෙත ₦ 0,1712 1SR30 සිට UAHවෙත ₴ 0,00443622 1SR30 සිට VESවෙත Bs 0,009844 1SR30 සිට PKRවෙත Rs 0,03006379 1SR30 සිට KZTවෙත ₸ 0,05461922 1SR30 සිට THBවෙත ฿ 0,00357273 1SR30 සිට TWDවෙත NT$ 0,00322712 1SR30 සිට AEDවෙත د.إ 0,00039269 1SR30 සිට CHFවෙත Fr 0,00008881 1SR30 සිට HKDවෙත HK$ 0,0008346 1SR30 සිට MADවෙත .د.م 0,00099831 1SR30 සිට MXNවෙත $ 0,00207366

SatsRush සම්පත්

SatsRush පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SatsRush පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SatsRush (SR30) හි මිල කීයද? SatsRush (SR30)හි සජීවී මිල 0,000107 USD වේ. SatsRush (SR30) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SatsRush හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0,00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SR30හි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0,000107 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SatsRush (SR30) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SatsRush (SR30) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0,00 USD වේ. SatsRush (SR30) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SatsRush (SR30) හි ඉහළම මිල 0,013 USD වේ. SatsRush (SR30) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SatsRush (SR30) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 11,60 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

