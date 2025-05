SubQuery Network (SQT) යනු කුමක්ද

SubQuery Network is innovating web3 infrastructure with tools that empower builders to decentralize the future. SubQuery is a blockchain data indexer that provides fast, flexible, reliable, and decentralized APIs to power and build leading Web-3 apps to over 160 chains.

MEXC වෙතින් SubQuery Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SubQuery Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SQT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SubQuery Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SubQuery Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SubQuery Network මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SubQuery Network,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SQT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SubQuery Networkමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SubQuery Network මිල ඉතිහාසය

SQTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SQTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SubQuery Network මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SubQuery Network (SQT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SubQuery Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SubQuery Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SQT දේශීය මුදල් වෙත

1SQT සිට VNDවෙත ₫ 36.897399 1SQT සිට AUDවෙත A$ 0.00223045 1SQT සිට GBPවෙත £ 0.00107925 1SQT සිට EURවෙත € 0.00128071 1SQT සිට USDවෙත $ 0.001439 1SQT සිට MYRවෙත RM 0.00615892 1SQT සිට TRYවෙත ₺ 0.05574686 1SQT සිට JPYවෙත ¥ 0.20979181 1SQT සිට RUBවෙත ₽ 0.11562365 1SQT සිට INRවෙත ₹ 0.12316401 1SQT සිට IDRවෙත Rp 23.98332374 1SQT සිට KRWවෙත ₩ 2.0125854 1SQT සිට PHPවෙත ₱ 0.08026742 1SQT සිට EGPවෙත £E. 0.0722378 1SQT සිට BRLවෙත R$ 0.00810157 1SQT සිට CADවෙත C$ 0.00200021 1SQT සිට BDTවෙත ৳ 0.17450753 1SQT සිට NGNවෙත ₦ 2.3024 1SQT සිට UAHවෙත ₴ 0.05966094 1SQT සිට VESවෙත Bs 0.132388 1SQT සිට PKRවෙත Rs 0.40431583 1SQT සිට KZTවෙත ₸ 0.73455194 1SQT සිට THBවෙත ฿ 0.04804821 1SQT සිට TWDවෙත NT$ 0.04340024 1SQT සිට AEDවෙත د.إ 0.00528113 1SQT සිට CHFවෙත Fr 0.00119437 1SQT සිට HKDවෙත HK$ 0.0112242 1SQT සිට MADවෙත .د.م 0.01342587 1SQT සිට MXNවෙත $ 0.02788782

SubQuery Network සම්පත්

SubQuery Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SubQuery Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SubQuery Network (SQT) හි මිල කීයද? SubQuery Network (SQT)හි සජීවී මිල 0.001439 USD වේ. SubQuery Network (SQT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SubQuery Network හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SQTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001439 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SubQuery Network (SQT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SubQuery Network (SQT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SubQuery Network (SQT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SubQuery Network (SQT) හි ඉහළම මිල 0.011456 USD වේ. SubQuery Network (SQT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SubQuery Network (SQT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 59.09K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.

MEXC Referral Program vs KuCoin Referral Program: Which Offers Better Benefits? ලිපිය කොටසක් වන සාවද්‍ය මුල් ණය යතිමින් ගනුදෙනු කර පුළුල් කිරීම සහ ඉදිරියට පෙරළීම් වෙනුවෙන් පරිශීලකයන් මුල් ටික්කරුවෝ වන පුළුවන් බොහෝ උපදෙස් ලබා දී ඇත. ලිපිය තුළ පිළිබඳව මුලු කෙටි ඇමතුම් බැලීම් බව පවතින අතර, නැවත පණිවුඩ විවෘතකර ගැනීම නමුත් නිවැරදි එක එකය කෙසේද පිළිබඳව පරීක්ෂා කර ඇති අතර මාරු කිරීමේ අගය නැවත විචාර කරයි.