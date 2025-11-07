හුවමාරුවDEX+
සජීවී SP500 xStock සඳහා අද මිල 673.23 USD කි. SPYX සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SPYX මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SPYX ගැන වැඩි විස්තර

SPYX මිල තොරතුරු

SPYX යනු කුමක්ද

SPYX නිල වෙබ් අඩවිය

SPYX ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SPYX මිල පුරෝකථනය

SPYX ඉතිහාසය

SPYX මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SPYX-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SPYX තත්කාල ගනුදෙනු

SP500 xStock ලාංඡනය

SP500 xStock මිල(SPYX)

1 SPYX සිට USD සජීවී මිල:

$673.23
$673.23$673.23
-0.43%1D
USD
SP500 xStock (SPYX) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:31:57 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 667.57
$ 667.57$ 667.57
පැය 24 පහළ
$ 679.57
$ 679.57$ 679.57
24H ඉහළ

$ 667.57
$ 667.57$ 667.57

$ 679.57
$ 679.57$ 679.57

$ 692.479563624506
$ 692.479563624506$ 692.479563624506

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

+0.73%

-0.43%

-1.65%

-1.65%

SP500 xStock (SPYX) තත්‍ය කාලීන මිල $ 673.23. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 667.57 ක අවම අගයක් සහ $ 679.57 ක උපරිම අගයක් අතර SPYX වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPYXහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 692.479563624506 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 594.884270877716 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPYX පසුගිය පැය තුල, +0.73% කින්, පැය 24 තුල, -0.43% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.65% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SP500 xStock (SPYX) වෙළඳපල තොරතුරු

No.896

$ 16.26M
$ 16.26M$ 16.26M

$ 53.51K
$ 53.51K$ 53.51K

$ 16.26M
$ 16.26M$ 16.26M

24.15K
24.15K 24.15K

--
----

24,149.14300517
24,149.14300517 24,149.14300517

SOL

SP500 xStock හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 16.26M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 53.51K වේ. මුළු සැපයුම 24.15K සමඟින් SPYX හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 24149.14300517 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 16.26M කි.

SP500 xStock (SPYX) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා SP500 xStockහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -2.9074-0.43%
දින 30 යි$ +2.12+0.31%
දින 60 යි$ +19.64+3.00%
දින 90 යි$ +43.54+6.91%
SP500 xStock අද මිල වෙනස

අද, SPYX එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -2.9074 (-0.43%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

SP500 xStock දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +2.12 (+0.31%) කින් ඉහළ ගියේය.

SP500 xStock දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SPYX එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +19.64 (+3.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

SP500 xStock දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +43.54 (+6.91%), කින් චලනය විය.

SP500 xStock (SPYX) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් SP500 xStock මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

SP500 xStock (SPYX) යනු කුමක්ද

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

MEXC වෙතින් SP500 xStock ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SP500 xStock ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPYX ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SP500 xStock ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SP500 xStock මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SP500 xStock මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SP500 xStock (SPYX) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SP500 xStock (SPYX) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SP500 xStock සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SP500 xStock මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SP500 xStock (SPYX) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SP500 xStockSPYX හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SPYX ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SP500 xStock (SPYX) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SP500 xStock මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SP500 xStock MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPYX දේශීය මුදල් වෙත

1 SP500 xStock(SPYX) සිට VND
17,716,047.45
1 SP500 xStock(SPYX) සිට AUD
A$1,036.7742
1 SP500 xStock(SPYX) සිට GBP
511.6548
1 SP500 xStock(SPYX) සිට EUR
578.9778
1 SP500 xStock(SPYX) සිට USD
$673.23
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MYR
RM2,807.3691
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TRY
28,403.5737
1 SP500 xStock(SPYX) සිට JPY
¥103,004.19
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ARS
ARS$977,105.8251
1 SP500 xStock(SPYX) සිට RUB
54,699.9375
1 SP500 xStock(SPYX) සිට INR
59,708.7687
1 SP500 xStock(SPYX) සිට IDR
Rp11,220,495.5118
1 SP500 xStock(SPYX) සිට PHP
39,781.1607
1 SP500 xStock(SPYX) සිට EGP
￡E.31,837.0467
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BRL
R$3,595.0482
1 SP500 xStock(SPYX) සිට CAD
C$949.2543
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BDT
82,026.3432
1 SP500 xStock(SPYX) සිට NGN
967,283.3994
1 SP500 xStock(SPYX) සිට COP
$2,579,420.1543
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ZAR
R.11,694.0051
1 SP500 xStock(SPYX) සිට UAH
28,282.3923
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TZS
T.Sh.1,658,199.1515
1 SP500 xStock(SPYX) සිට VES
Bs153,496.44
1 SP500 xStock(SPYX) සිට CLP
$634,855.89
1 SP500 xStock(SPYX) සිට PKR
Rs189,049.7163
1 SP500 xStock(SPYX) සිට KZT
353,768.9004
1 SP500 xStock(SPYX) සිට THB
฿21,799.1874
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TWD
NT$20,856.6654
1 SP500 xStock(SPYX) සිට AED
د.إ2,470.7541
1 SP500 xStock(SPYX) සිට CHF
Fr538.584
1 SP500 xStock(SPYX) සිට HKD
HK$5,230.9971
1 SP500 xStock(SPYX) සිට AMD
֏257,443.152
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MAD
.د.م6,281.2359
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MXN
$12,488.4165
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SAR
ريال2,524.6125
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ETB
Br103,603.3647
1 SP500 xStock(SPYX) සිට KES
KSh86,974.5837
1 SP500 xStock(SPYX) සිට JOD
د.أ477.32007
1 SP500 xStock(SPYX) සිට PLN
2,477.4864
1 SP500 xStock(SPYX) සිට RON
лв2,962.212
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SEK
kr6,442.8111
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BGN
лв1,137.7587
1 SP500 xStock(SPYX) සිට HUF
Ft225,532.05
1 SP500 xStock(SPYX) සිට CZK
14,205.153
1 SP500 xStock(SPYX) සිට KWD
د.ك206.68161
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ILS
2,194.7298
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BOB
Bs4,645.287
1 SP500 xStock(SPYX) සිට AZN
1,144.491
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TJS
SM6,207.1806
1 SP500 xStock(SPYX) සිට GEL
1,824.4533
1 SP500 xStock(SPYX) සිට AOA
Kz617,075.8857
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BHD
.د.ب253.80771
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BMD
$673.23
1 SP500 xStock(SPYX) සිට DKK
kr4,355.7981
1 SP500 xStock(SPYX) සිට HNL
L17,732.8782
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MUR
30,901.257
1 SP500 xStock(SPYX) සිට NAD
$11,680.5405
1 SP500 xStock(SPYX) සිට NOK
kr6,866.946
1 SP500 xStock(SPYX) සිට NZD
$1,198.3494
1 SP500 xStock(SPYX) සිට PAB
B/.673.23
1 SP500 xStock(SPYX) සිට PGK
K2,827.566
1 SP500 xStock(SPYX) සිට QAR
ر.ق2,450.5572
1 SP500 xStock(SPYX) සිට RSD
дин.68,413.6326
1 SP500 xStock(SPYX) සිට UZS
soʻm8,014,641.5748
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ALL
L56,383.0125
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ANG
ƒ1,205.0817
1 SP500 xStock(SPYX) සිට AWG
ƒ1,211.814
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BBD
$1,346.46
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BAM
KM1,137.7587
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BIF
Fr1,979,969.43
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BND
$875.199
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BSD
$673.23
1 SP500 xStock(SPYX) සිට JMD
$107,817.7845
1 SP500 xStock(SPYX) සිට KHR
2,714,631.6675
1 SP500 xStock(SPYX) සිට KMF
Fr282,756.6
1 SP500 xStock(SPYX) සිට LAK
14,635,434.4899
1 SP500 xStock(SPYX) සිට LKR
රු204,998.535
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MDL
L11,505.5007
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MGA
Ar3,032,564.535
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MOP
P5,379.1077
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MVR
10,367.742
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MWK
MK1,164,755.223
1 SP500 xStock(SPYX) සිට MZN
MT43,053.0585
1 SP500 xStock(SPYX) සිට NPR
रु95,396.691
1 SP500 xStock(SPYX) සිට PYG
4,774,547.16
1 SP500 xStock(SPYX) සිට RWF
Fr975,510.27
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SBD
$5,540.6829
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SCR
10,004.1978
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SRD
$25,919.355
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SVC
$5,877.2979
1 SP500 xStock(SPYX) සිට SZL
L11,667.0759
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TMT
m2,363.0373
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TND
د.ت1,986.0285
1 SP500 xStock(SPYX) සිට TTD
$4,551.0348
1 SP500 xStock(SPYX) සිට UGX
Sh2,353,612.08
1 SP500 xStock(SPYX) සිට XAF
Fr382,394.64
1 SP500 xStock(SPYX) සිට XCD
$1,817.721
1 SP500 xStock(SPYX) සිට XOF
Fr382,394.64
1 SP500 xStock(SPYX) සිට XPF
Fr69,342.69
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BWP
P9,041.4789
1 SP500 xStock(SPYX) සිට BZD
$1,346.46
1 SP500 xStock(SPYX) සිට CVE
$64,522.3632
1 SP500 xStock(SPYX) සිට DJF
Fr119,161.71
1 SP500 xStock(SPYX) සිට DOP
$43,295.4213
1 SP500 xStock(SPYX) සිට DZD
د.ج87,829.5858
1 SP500 xStock(SPYX) සිට FJD
$1,534.9644
1 SP500 xStock(SPYX) සිට GNF
Fr5,853,734.85
1 SP500 xStock(SPYX) සිට GTQ
Q5,156.9418
1 SP500 xStock(SPYX) සිට GYD
$140,812.7868
1 SP500 xStock(SPYX) සිට ISK
kr84,826.98

SP500 xStock සම්පත්

SP500 xStock පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල SP500 xStock වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SP500 xStock පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SP500 xStock (SPYX) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SPYX හි සජීවී මිල, USD වලින් 673.23 USD වේ.
SPYX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SPYX සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 673.23 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SP500 xStock හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SPYX සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 16.26M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SPYX හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SPYX හි සංසරණ සැපයුම 24.15K USD වේ.
SPYX හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
692.479563624506 USD ක ATH මිලක් SPYX අත්කර ගති.
SPYX හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
594.884270877716 USD ක ATL මිලක් SPYX අත්කර ගති.
SPYX හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SPYX සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 53.51K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SPYX වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SPYX මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SPYX මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:31:57 (UTC+8)

SP500 xStock (SPYX) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

