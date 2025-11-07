හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී SPDR S P 500 ETF සඳහා අද මිල 673.36 USD කි. SPYON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SPYON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී SPDR S P 500 ETF සඳහා අද මිල 673.36 USD කි. SPYON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SPYON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SPYON ගැන වැඩි විස්තර

SPYON මිල තොරතුරු

SPYON යනු කුමක්ද

SPYON නිල වෙබ් අඩවිය

SPYON ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SPYON මිල පුරෝකථනය

SPYON ඉතිහාසය

SPYON මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SPYON-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SPYON තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

SPDR S P 500 ETF ලාංඡනය

SPDR S P 500 ETF මිල(SPYON)

1 SPYON සිට USD සජීවී මිල:

$673.36
$673.36$673.36
+0.03%1D
USD
SPDR S P 500 ETF (SPYON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:31:49 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 670.44
$ 670.44$ 670.44
පැය 24 පහළ
$ 681.64
$ 681.64$ 681.64
24H ඉහළ

$ 670.44
$ 670.44$ 670.44

$ 681.64
$ 681.64$ 681.64

$ 690.6831306581166
$ 690.6831306581166$ 690.6831306581166

$ 640.4052156827559
$ 640.4052156827559$ 640.4052156827559

+0.13%

+0.03%

-1.94%

-1.94%

SPDR S P 500 ETF (SPYON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 673.36. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 670.44 ක අවම අගයක් සහ $ 681.64 ක උපරිම අගයක් අතර SPYON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPYONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 690.6831306581166 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 640.4052156827559 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPYON පසුගිය පැය තුල, +0.13% කින්, පැය 24 තුල, +0.03% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -1.94% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) වෙළඳපල තොරතුරු

No.716

$ 24.93M
$ 24.93M$ 24.93M

$ 55.40K
$ 55.40K$ 55.40K

$ 24.93M
$ 24.93M$ 24.93M

37.02K
37.02K 37.02K

37,020.62252656
37,020.62252656 37,020.62252656

ETH

SPDR S P 500 ETF හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 24.93M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 55.40K වේ. මුළු සැපයුම 37.02K සමඟින් SPYON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 37020.62252656 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 24.93M කි.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා SPDR S P 500 ETFහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.2019+0.03%
දින 30 යි$ +3.08+0.45%
දින 60 යි$ +73.36+12.22%
දින 90 යි$ +73.36+12.22%
SPDR S P 500 ETF අද මිල වෙනස

අද, SPYON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.2019 (+0.03%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

SPDR S P 500 ETF දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +3.08 (+0.45%) කින් ඉහළ ගියේය.

SPDR S P 500 ETF දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SPYON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +73.36 (+12.22%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

SPDR S P 500 ETF දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +73.36 (+12.22%), කින් චලනය විය.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් SPDR S P 500 ETF මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) යනු කුමක්ද

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MEXC වෙතින් SPDR S P 500 ETF ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SPDR S P 500 ETF ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPYON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SPDR S P 500 ETF ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SPDR S P 500 ETF මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SPDR S P 500 ETF මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ SPDR S P 500 ETF (SPYON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ SPDR S P 500 ETF (SPYON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? SPDR S P 500 ETF සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් SPDR S P 500 ETF මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SPDR S P 500 ETFSPYON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SPYON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

SPDR S P 500 ETF (SPYON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SPDR S P 500 ETF මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SPDR S P 500 ETF MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPYON දේශීය මුදල් වෙත

1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට VND
17,719,468.4
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට AUD
A$1,036.9744
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට GBP
511.7536
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට EUR
579.0896
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට USD
$673.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MYR
RM2,807.9112
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TRY
28,409.0584
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට JPY
¥103,024.08
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ARS
ARS$977,294.5032
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට RUB
54,710.5
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට INR
59,720.2984
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට IDR
Rp11,222,662.1776
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට PHP
39,788.8424
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට EGP
￡E.31,843.1944
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BRL
R$3,595.7424
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට CAD
C$949.4376
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BDT
82,042.1824
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට NGN
967,470.1808
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට COP
$2,579,918.2376
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ZAR
R.11,696.2632
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට UAH
28,287.8536
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TZS
T.Sh.1,658,519.348
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට VES
Bs153,526.08
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට CLP
$634,978.48
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට PKR
Rs189,086.2216
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට KZT
353,837.2128
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට THB
฿21,803.3968
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TWD
NT$20,860.6928
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට AED
د.إ2,471.2312
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට CHF
Fr538.688
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට HKD
HK$5,232.0072
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට AMD
֏257,492.864
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MAD
.د.م6,282.4488
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MXN
$12,490.828
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SAR
ريال2,525.1
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ETB
Br103,623.3704
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට KES
KSh86,991.3784
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට JOD
د.أ477.41224
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට PLN
2,477.9648
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට RON
лв2,962.784
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SEK
kr6,444.0552
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BGN
лв1,137.9784
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට HUF
Ft225,575.6
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට CZK
14,207.896
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට KWD
د.ك206.72152
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ILS
2,195.1536
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BOB
Bs4,646.184
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට AZN
1,144.712
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TJS
SM6,208.3792
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට GEL
1,824.8056
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට AOA
Kz617,195.0424
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BHD
.د.ب253.85672
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BMD
$673.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට DKK
kr4,356.6392
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට HNL
L17,736.3024
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MUR
30,907.224
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට NAD
$11,682.796
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට NOK
kr6,868.272
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට NZD
$1,198.5808
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට PAB
B/.673.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට PGK
K2,828.112
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට QAR
ر.ق2,451.0304
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට RSD
дин.68,426.8432
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට UZS
soʻm8,016,189.1936
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ALL
L56,393.9
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ANG
ƒ1,205.3144
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට AWG
ƒ1,212.048
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BBD
$1,346.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BAM
KM1,137.9784
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BIF
Fr1,980,351.76
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BND
$875.368
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BSD
$673.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට JMD
$107,838.604
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට KHR
2,715,155.86
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට KMF
Fr282,811.2
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට LAK
14,638,260.5768
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට LKR
රු205,038.12
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MDL
L11,507.7224
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MGA
Ar3,033,150.12
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MOP
P5,380.1464
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MVR
10,369.744
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MWK
MK1,164,980.136
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට MZN
MT43,061.372
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට NPR
रु95,415.112
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට PYG
4,775,469.12
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට RWF
Fr975,698.64
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SBD
$5,541.7528
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SCR
10,006.1296
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SRD
$25,924.36
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SVC
$5,878.4328
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට SZL
L11,669.3288
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TMT
m2,363.4936
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TND
د.ت1,986.412
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට TTD
$4,551.9136
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට UGX
Sh2,354,066.56
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට XAF
Fr382,468.48
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට XCD
$1,818.072
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට XOF
Fr382,468.48
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට XPF
Fr69,356.08
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BWP
P9,043.2248
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට BZD
$1,346.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට CVE
$64,534.8224
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට DJF
Fr119,184.72
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට DOP
$43,303.7816
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට DZD
د.ج87,846.5456
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට FJD
$1,535.2608
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට GNF
Fr5,854,865.2
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට GTQ
Q5,157.9376
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට GYD
$140,839.9776
1 SPDR S P 500 ETF(SPYON) සිට ISK
kr84,843.36

SPDR S P 500 ETF සම්පත්

SPDR S P 500 ETF පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල SPDR S P 500 ETF වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SPDR S P 500 ETF පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

SPDR S P 500 ETF (SPYON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SPYON හි සජීවී මිල, USD වලින් 673.36 USD වේ.
SPYON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SPYON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 673.36 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
SPDR S P 500 ETF හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SPYON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 24.93M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SPYON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SPYON හි සංසරණ සැපයුම 37.02K USD වේ.
SPYON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
690.6831306581166 USD ක ATH මිලක් SPYON අත්කර ගති.
SPYON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
640.4052156827559 USD ක ATL මිලක් SPYON අත්කර ගති.
SPYON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SPYON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 55.40K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SPYON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SPYON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SPYON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:31:49 (UTC+8)

SPDR S P 500 ETF (SPYON) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

SPYON-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

SPYON
SPYON
USD
USD

1 SPYON = 673.36 USD

SPYON වෙළඳාම

SPYON/USDT
$673.36
$673.36$673.36
+0.04%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,105.08
$102,105.08$102,105.08

+0.09%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,354.79
$3,354.79$3,354.79

+1.66%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.2412
$1.2412$1.2412

+44.66%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.54
$157.54$157.54

+1.03%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,105.08
$102,105.08$102,105.08

+0.09%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,354.79
$3,354.79$3,354.79

+1.66%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$157.54
$157.54$157.54

+1.03%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2310
$2.2310$2.2310

-0.15%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.011000
$0.011000$0.011000

+175.00%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.40
$30.40$30.40

+102.66%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.007998
$0.007998$0.007998

+699.80%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.431
$4.431$4.431

+343.10%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007776
$0.007776$0.007776

+264.38%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1108
$0.1108$0.1108

+121.60%

Burnr ලාංඡනය

Burnr

BURNR

$0.00002174
$0.00002174$0.00002174

+101.85%