SpotSquad (SPOT) යනු කුමක්ද

SpotSquad establishes a user-governed attention assetization protocol by tokenizing attention and deeply integrating it with Squad3 missions. It transforms users' attention-driven behaviors in Web3 (e.g., browsing, clicking, dwell time) into tradable, composable on-chain assets, empowering projects to precisely target audiences while allowing users to monetize by "selling their attention."

MEXC වෙතින් SpotSquad ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SpotSquad ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPOT ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SpotSquad ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SpotSquad මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SpotSquad මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SpotSquad,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPOT හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SpotSquadමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SpotSquad මිල ඉතිහාසය

SPOTහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPOTහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SpotSquad මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SpotSquad (SPOT) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SpotSquad මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SpotSquad MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPOT දේශීය මුදල් වෙත

1SPOT සිට VNDවෙත ₫ 0.0000394725 1SPOT සිට AUDවෙත A$ 0.000000002295 1SPOT සිට GBPවෙත £ 0.000000001095 1SPOT සිට EURවෙත € 0.00000000129 1SPOT සිට USDවෙත $ 0.0000000015 1SPOT සිට MYRවෙත RM 0.000000006345 1SPOT සිට TRYවෙත ₺ 0.000000058755 1SPOT සිට JPYවෙත ¥ 0.000000216375 1SPOT සිට RUBවෙත ₽ 0.000000119235 1SPOT සිට INRවෙත ₹ 0.000000128205 1SPOT සිට IDRවෙත Rp 0.000024193545 1SPOT සිට KRWවෙත ₩ 0.00000205197 1SPOT සිට PHPවෙත ₱ 0.000000083835 1SPOT සිට EGPවෙත £E. 0.00000007425 1SPOT සිට BRLවෙත R$ 0.000000008295 1SPOT සිට CADවෙත C$ 0.00000000204 1SPOT සිට BDTවෙත ৳ 0.00000018336 1SPOT සිට NGNවෙත ₦ 0.000002311245 1SPOT සිට UAHවෙත ₴ 0.00000006228 1SPOT සිට VESවෙත Bs 0.0000001485 1SPOT සිට PKRවෙත Rs 0.00000042348 1SPOT සිට KZTවෙත ₸ 0.00000076413 1SPOT සිට THBවෙත ฿ 0.000000048825 1SPOT සිට TWDවෙත NT$ 0.00000004473 1SPOT සිට AEDවෙත د.إ 0.000000005505 1SPOT සිට CHFවෙත Fr 0.000000001215 1SPOT සිට HKDවෙත HK$ 0.00000001176 1SPOT සිට MADවෙත .د.م 0.00000001368 1SPOT සිට MXNවෙත $ 0.00000002835

SpotSquad සම්පත්

SpotSquad පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SpotSquad පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SpotSquad (SPOT) හි මිල කීයද? SpotSquad (SPOT)හි සජීවී මිල 0.0000000015 USD වේ. SpotSquad (SPOT) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SpotSquad හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම -- USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPOTහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0000000015 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SpotSquad (SPOT) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SpotSquad (SPOT) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම -- USD වේ. SpotSquad (SPOT) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-06-12 වන විට, SpotSquad (SPOT) හි ඉහළම මිල 1.43325 USD වේ. SpotSquad (SPOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SpotSquad (SPOT) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 579.74K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

MEXC මුල් නිෂ්පාදන මැට්‍රික්ස් එක පහළ බලන්න: Launchpool, Launchpad, 阳光普照 හි කෙසේ තේරෙමු? ඩිජිටල් දොළොත් කේන්ද්‍රපථයක් පිළිබඳව හැසිරෙන්නේ කෙළින්ම ශාස්ත්‍රීය බදවීම් කෙරෙහි පිවිසෙන විවිධ ආකාරලත් නිෂ්පාදන මඟින් ශාස්ත්‍රීය ව්‍යාපෘතීන්ට ප්‍රවේශය සඳහා බහුමහා මාර්ගයක් සම්පූර්ණ කරමින් ගෝලීය නායකත්වයේ යෙදෙන MEXC යනු, Launchpool, Launchpad,阳光普照 යන මුල් නිෂ්පාදන පද්ධතියක් ව්‍යුහගත කරමින් එම පද්ධතිය වශයෙන් සමාජගතකළ වේ. හිමි තේරීම් ආකාර, පත්‍ර ව්‍යුහන, තොරතුරු ලබාගැනීම් මෙන්ම ප්‍රාථමික мутiques අපට කරන ව ලම්බත්වය මඟින් භාවිතා කරන්නාගේ ආර්ථික නිර්මාණ සම්පූර්ණ ආරක්ෂිත විරාවත්වයෙන් තොරවීම සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා මෙම ලේකනය යෝජනා කල යුතුයි.

Launchpool vs. Launchpad:MEXC හි නිකුත් කරන විශාල නියාමන ආයෝජන මාර්ග දෙකවල් අවබෝධ කර ගන්න Launchpad vs Launchpool