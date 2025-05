Spore (SPORE) යනු කුමක්ද

Spore.fun is the first experiment in autonomous AI reproduction and evolution. It combines Eliza Framework, Solana pump.fun and TEE verifiable computation to create an ecosystem where AI agents not only survive but also reproduce and adapt, entirely independent of human intervention.

MEXC වෙතින් Spore ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Spore ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPORE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Spore ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Spore මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Spore මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Spore,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPORE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Sporeමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Spore මිල ඉතිහාසය

SPOREහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPOREහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Spore මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Spore (SPORE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Spore මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Spore MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPORE දේශීය මුදල් වෙත

1SPORE සිට VNDවෙත ₫ 31.461507 1SPORE සිට AUDවෙත A$ 0.00191412 1SPORE සිට GBPවෙත £ 0.00092025 1SPORE සිට EURවෙත € 0.00109203 1SPORE සිට USDවෙත $ 0.001227 1SPORE සිට MYRවෙත RM 0.00525156 1SPORE සිට TRYවෙත ₺ 0.04747263 1SPORE සිට JPYවෙත ¥ 0.1790193 1SPORE සිට RUBවෙත ₽ 0.0987735 1SPORE සිට INRවෙත ₹ 0.10493304 1SPORE සිට IDRවෙත Rp 20.11475088 1SPORE සිට KRWවෙත ₩ 1.71848712 1SPORE සිට PHPවෙත ₱ 0.06845433 1SPORE සිට EGPවෙත £E. 0.06154632 1SPORE සිට BRLවෙත R$ 0.00692028 1SPORE සිට CADවෙත C$ 0.0017178 1SPORE සිට BDTවෙත ৳ 0.14917866 1SPORE සිට NGNවෙත ₦ 1.9632 1SPORE සිට UAHවෙත ₴ 0.0509205 1SPORE සිට VESවෙත Bs 0.112884 1SPORE සිට PKRවෙත Rs 0.34581768 1SPORE සිට KZTවෙත ₸ 0.62697246 1SPORE සිට THBවෙත ฿ 0.04078548 1SPORE සිට TWDවෙත NT$ 0.03701859 1SPORE සිට AEDවෙත د.إ 0.00450309 1SPORE සිට CHFවෙත Fr 0.00101841 1SPORE සිට HKDවෙත HK$ 0.0095706 1SPORE සිට MADවෙත .د.م 0.01139883 1SPORE සිට MXNවෙත $ 0.02386515

Spore සම්පත්

Spore පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Spore පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Spore (SPORE) හි මිල කීයද? Spore (SPORE)හි සජීවී මිල 0.001227 USD වේ. Spore (SPORE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Spore හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPOREහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.001227 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Spore (SPORE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Spore (SPORE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Spore (SPORE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Spore (SPORE) හි ඉහළම මිල 0.096 USD වේ. Spore (SPORE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Spore (SPORE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 874.49 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.