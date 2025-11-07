හුවමාරුවDEX+
සජීවී Spheron Network සඳහා අද මිල 0.01247 USD කි. SPON සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SPON මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

Spheron Network ලාංඡනය

Spheron Network මිල(SPON)

1 SPON සිට USD සජීවී මිල:

$0.01246
-15.23%1D
USD
Spheron Network (SPON) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:31:34 (UTC+8)

Spheron Network (SPON) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.0124
පැය 24 පහළ
$ 0.01552
24H ඉහළ

$ 0.0124
$ 0.01552
--
--
-2.58%

-15.22%

-18.07%

-18.07%

Spheron Network (SPON) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.01247. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.0124 ක අවම අගයක් සහ $ 0.01552 ක උපරිම අගයක් අතර SPON වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPONහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල -- වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල -- වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SPON පසුගිය පැය තුල, -2.58% කින්, පැය 24 තුල, -15.22% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -18.07% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Spheron Network (SPON) වෙළඳපල තොරතුරු

--
$ 76.88K
$ 76.88K$ 76.88K

$ 12.47M
$ 12.47M$ 12.47M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Spheron Network හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව -- සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 76.88K වේ. මුළු සැපයුම -- සමඟින් SPON හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 1000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 12.47M කි.

Spheron Network (SPON) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Spheron Networkහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ -0.0022386-15.22%
දින 30 යි$ -0.02079-62.51%
දින 60 යි$ -0.05471-81.44%
දින 90 යි$ -0.02663-68.11%
Spheron Network අද මිල වෙනස

අද, SPON එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ -0.0022386 (-15.22%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Spheron Network දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ -0.02079 (-62.51%) කින් ඉහළ ගියේය.

Spheron Network දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SPON එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ -0.05471 (-81.44%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Spheron Network දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ -0.02663 (-68.11%), කින් චලනය විය.

Spheron Network (SPON) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Spheron Network මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Spheron Network (SPON) යනු කුමක්ද

Community powered world's largest data centre for AI workloads.

MEXC වෙතින් Spheron Network ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Spheron Network ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPON ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Spheron Network ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Spheron Network මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Spheron Network මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Spheron Network (SPON) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Spheron Network (SPON) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Spheron Network සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Spheron Network මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Spheron Network (SPON) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Spheron NetworkSPON හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SPON ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Spheron Network (SPON) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Spheron Network මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Spheron Network MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPON දේශීය මුදල් වෙත

1 Spheron Network(SPON) සිට VND
328.14805
1 Spheron Network(SPON) සිට AUD
A$0.0192038
1 Spheron Network(SPON) සිට GBP
0.0094772
1 Spheron Network(SPON) සිට EUR
0.0107242
1 Spheron Network(SPON) සිට USD
$0.01247
1 Spheron Network(SPON) සිට MYR
RM0.0519999
1 Spheron Network(SPON) සිට TRY
0.5261093
1 Spheron Network(SPON) සිට JPY
¥1.90791
1 Spheron Network(SPON) සිට ARS
ARS$18.0985839
1 Spheron Network(SPON) සිට RUB
1.0131875
1 Spheron Network(SPON) සිට INR
1.1059643
1 Spheron Network(SPON) සිට IDR
Rp207.8332502
1 Spheron Network(SPON) සිට PHP
0.7368523
1 Spheron Network(SPON) සිට EGP
￡E.0.5897063
1 Spheron Network(SPON) සිට BRL
R$0.0665898
1 Spheron Network(SPON) සිට CAD
C$0.0175827
1 Spheron Network(SPON) සිට BDT
1.5193448
1 Spheron Network(SPON) සිට NGN
17.9166466
1 Spheron Network(SPON) සිට COP
$47.7776827
1 Spheron Network(SPON) සිට ZAR
R.0.2166039
1 Spheron Network(SPON) සිට UAH
0.5238647
1 Spheron Network(SPON) සිට TZS
T.Sh.30.7142335
1 Spheron Network(SPON) සිට VES
Bs2.84316
1 Spheron Network(SPON) සිට CLP
$11.75921
1 Spheron Network(SPON) සිට PKR
Rs3.5017007
1 Spheron Network(SPON) සිට KZT
6.5527356
1 Spheron Network(SPON) සිට THB
฿0.4037786
1 Spheron Network(SPON) සිට TWD
NT$0.3863206
1 Spheron Network(SPON) සිට AED
د.إ0.0457649
1 Spheron Network(SPON) සිට CHF
Fr0.009976
1 Spheron Network(SPON) සිට HKD
HK$0.0968919
1 Spheron Network(SPON) සිට AMD
֏4.768528
1 Spheron Network(SPON) සිට MAD
.د.م0.1163451
1 Spheron Network(SPON) සිට MXN
$0.2313185
1 Spheron Network(SPON) සිට SAR
ريال0.0467625
1 Spheron Network(SPON) සිට ETB
Br1.9190083
1 Spheron Network(SPON) සිට KES
KSh1.6109993
1 Spheron Network(SPON) සිට JOD
د.أ0.00884123
1 Spheron Network(SPON) සිට PLN
0.0458896
1 Spheron Network(SPON) සිට RON
лв0.054868
1 Spheron Network(SPON) සිට SEK
kr0.1193379
1 Spheron Network(SPON) සිට BGN
лв0.0210743
1 Spheron Network(SPON) සිට HUF
Ft4.17745
1 Spheron Network(SPON) සිට CZK
0.263117
1 Spheron Network(SPON) සිට KWD
د.ك0.00382829
1 Spheron Network(SPON) සිට ILS
0.0406522
1 Spheron Network(SPON) සිට BOB
Bs0.086043
1 Spheron Network(SPON) සිට AZN
0.021199
1 Spheron Network(SPON) සිට TJS
SM0.1149734
1 Spheron Network(SPON) සිට GEL
0.0337937
1 Spheron Network(SPON) සිට AOA
Kz11.4298773
1 Spheron Network(SPON) සිට BHD
.د.ب0.00470119
1 Spheron Network(SPON) සිට BMD
$0.01247
1 Spheron Network(SPON) සිට DKK
kr0.0806809
1 Spheron Network(SPON) සිට HNL
L0.3284598
1 Spheron Network(SPON) සිට MUR
0.572373
1 Spheron Network(SPON) සිට NAD
$0.2163545
1 Spheron Network(SPON) සිට NOK
kr0.127194
1 Spheron Network(SPON) සිට NZD
$0.0221966
1 Spheron Network(SPON) සිට PAB
B/.0.01247
1 Spheron Network(SPON) සිට PGK
K0.052374
1 Spheron Network(SPON) සිට QAR
ر.ق0.0453908
1 Spheron Network(SPON) සිට RSD
дин.1.2672014
1 Spheron Network(SPON) සිට UZS
soʻm148.4523572
1 Spheron Network(SPON) සිට ALL
L1.0443625
1 Spheron Network(SPON) සිට ANG
ƒ0.0223213
1 Spheron Network(SPON) සිට AWG
ƒ0.022446
1 Spheron Network(SPON) සිට BBD
$0.02494
1 Spheron Network(SPON) සිට BAM
KM0.0210743
1 Spheron Network(SPON) සිට BIF
Fr36.67427
1 Spheron Network(SPON) සිට BND
$0.016211
1 Spheron Network(SPON) සිට BSD
$0.01247
1 Spheron Network(SPON) සිට JMD
$1.9970705
1 Spheron Network(SPON) සිට KHR
50.2821575
1 Spheron Network(SPON) සිට KMF
Fr5.2374
1 Spheron Network(SPON) සිට LAK
271.0869511
1 Spheron Network(SPON) සිට LKR
රු3.797115
1 Spheron Network(SPON) සිට MDL
L0.2131123
1 Spheron Network(SPON) සිට MGA
Ar56.171115
1 Spheron Network(SPON) සිට MOP
P0.0996353
1 Spheron Network(SPON) සිට MVR
0.192038
1 Spheron Network(SPON) සිට MWK
MK21.574347
1 Spheron Network(SPON) සිට MZN
MT0.7974565
1 Spheron Network(SPON) සිට NPR
रु1.766999
1 Spheron Network(SPON) සිට PYG
88.43724
1 Spheron Network(SPON) සිට RWF
Fr18.06903
1 Spheron Network(SPON) සිට SBD
$0.1026281
1 Spheron Network(SPON) සිට SCR
0.1853042
1 Spheron Network(SPON) සිට SRD
$0.480095
1 Spheron Network(SPON) සිට SVC
$0.1088631
1 Spheron Network(SPON) සිට SZL
L0.2161051
1 Spheron Network(SPON) සිට TMT
m0.0437697
1 Spheron Network(SPON) සිට TND
د.ت0.0367865
1 Spheron Network(SPON) සිට TTD
$0.0842972
1 Spheron Network(SPON) සිට UGX
Sh43.59512
1 Spheron Network(SPON) සිට XAF
Fr7.08296
1 Spheron Network(SPON) සිට XCD
$0.033669
1 Spheron Network(SPON) සිට XOF
Fr7.08296
1 Spheron Network(SPON) සිට XPF
Fr1.28441
1 Spheron Network(SPON) සිට BWP
P0.1674721
1 Spheron Network(SPON) සිට BZD
$0.02494
1 Spheron Network(SPON) සිට CVE
$1.1951248
1 Spheron Network(SPON) සිට DJF
Fr2.20719
1 Spheron Network(SPON) සිට DOP
$0.8019457
1 Spheron Network(SPON) සිට DZD
د.ج1.6268362
1 Spheron Network(SPON) සිට FJD
$0.0284316
1 Spheron Network(SPON) සිට GNF
Fr108.42665
1 Spheron Network(SPON) සිට GTQ
Q0.0955202
1 Spheron Network(SPON) සිට GYD
$2.6082252
1 Spheron Network(SPON) සිට ISK
kr1.57122

Spheron Network සම්පත්

Spheron Network පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Spheron Network වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Spheron Network පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Spheron Network (SPON) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SPON හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.01247 USD වේ.
SPON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SPON සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.01247 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Spheron Network හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SPON සඳහා වෙළඳපොල සීමාව -- USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SPON හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SPON හි සංසරණ සැපයුම -- USD වේ.
SPON හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
-- USD ක ATH මිලක් SPON අත්කර ගති.
SPON හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
-- USD ක ATL මිලක් SPON අත්කර ගති.
SPON හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SPON සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 76.88K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SPON වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SPON මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SPON මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:31:34 (UTC+8)

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

