SPACE-iZ Token (SPIZ) යනු කුමක්ද

SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

MEXC වෙතින් SPACE-iZ Token ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ SPACE-iZ Token ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPIZ ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ SPACE-iZ Token ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ SPACE-iZ Token මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

SPACE-iZ Token මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ SPACE-iZ Token,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPIZ හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ SPACE-iZ Tokenමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

SPACE-iZ Token මිල ඉතිහාසය

SPIZහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPIZහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ SPACE-iZ Token මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

SPACE-iZ Token (SPIZ) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SPACE-iZ Token මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් SPACE-iZ Token MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPIZ දේශීය මුදල් වෙත

1SPIZ සිට VNDවෙත ₫ 3.5999964 1SPIZ සිට AUDවෙත A$ 0.00021762 1SPIZ සිට GBPවෙත £ 0.0001053 1SPIZ සිට EURවෙත € 0.000124956 1SPIZ සිට USDවෙත $ 0.0001404 1SPIZ සිට MYRවෙත RM 0.000600912 1SPIZ සිට TRYවෙත ₺ 0.005439096 1SPIZ සිට JPYවෙත ¥ 0.020474532 1SPIZ සිට RUBවෙත ₽ 0.011292372 1SPIZ සිට INRවෙත ₹ 0.012016836 1SPIZ සිට IDRවෙත Rp 2.339999064 1SPIZ සිට KRWවෙත ₩ 0.19636344 1SPIZ සිට PHPවෙත ₱ 0.007831512 1SPIZ සිට EGPවෙත £E. 0.00704808 1SPIZ සිට BRLවෙත R$ 0.000790452 1SPIZ සිට CADවෙත C$ 0.000195156 1SPIZ සිට BDTවෙත ৳ 0.017026308 1SPIZ සිට NGNවෙත ₦ 0.22464 1SPIZ සිට UAHවෙත ₴ 0.005820984 1SPIZ සිට VESවෙත Bs 0.0129168 1SPIZ සිට PKRවෙත Rs 0.039448188 1SPIZ සිට KZTවෙත ₸ 0.071668584 1SPIZ සිට THBවෙත ฿ 0.004687956 1SPIZ සිට TWDවෙත NT$ 0.004234464 1SPIZ සිට AEDවෙත د.إ 0.000515268 1SPIZ සිට CHFවෙත Fr 0.000116532 1SPIZ සිට HKDවෙත HK$ 0.00109512 1SPIZ සිට MADවෙත .د.م 0.001309932 1SPIZ සිට MXNවෙත $ 0.002720952

SPACE-iZ Token සම්පත්

SPACE-iZ Token පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: SPACE-iZ Token පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද SPACE-iZ Token (SPIZ) හි මිල කීයද? SPACE-iZ Token (SPIZ)හි සජීවී මිල 0.0001404 USD වේ. SPACE-iZ Token (SPIZ) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? SPACE-iZ Token හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPIZහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.0001404 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. SPACE-iZ Token (SPIZ) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? SPACE-iZ Token (SPIZ) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. SPACE-iZ Token (SPIZ) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, SPACE-iZ Token (SPIZ) හි ඉහළම මිල 0.012 USD වේ. SPACE-iZ Token (SPIZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? SPACE-iZ Token (SPIZ) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 78.82 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

