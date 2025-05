MicroVisionChain (SPACE) යනු කුමක්ද

MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.

MEXC වෙතින් MicroVisionChain ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ MicroVisionChain ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SPACE ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ MicroVisionChain ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ MicroVisionChain මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

MicroVisionChain මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ MicroVisionChain,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SPACE හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ MicroVisionChainමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

MicroVisionChain මිල ඉතිහාසය

SPACEහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SPACEහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ MicroVisionChain මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

MicroVisionChain (SPACE) මිලදී ගන්නා ආකාරය

MicroVisionChain මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් MicroVisionChain MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SPACE දේශීය මුදල් වෙත

1SPACE සිට VNDවෙත ₫ 10,315.3743 1SPACE සිට AUDවෙත A$ 0.627588 1SPACE සිට GBPවෙත £ 0.301725 1SPACE සිට EURවෙත € 0.358047 1SPACE සිට USDවෙත $ 0.4023 1SPACE සිට MYRවෙත RM 1.721844 1SPACE සිට TRYවෙත ₺ 15.564987 1SPACE සිට JPYවෙත ¥ 58.7358 1SPACE සිට RUBවෙත ₽ 32.381127 1SPACE සිට INRවෙත ₹ 34.404696 1SPACE සිට IDRවෙත Rp 6,595.080912 1SPACE සිට KRWවෙත ₩ 563.445288 1SPACE සිට PHPවෙත ₱ 22.444317 1SPACE සිට EGPවෙත £E. 20.179368 1SPACE සිට BRLවෙත R$ 2.268972 1SPACE සිට CADවෙත C$ 0.56322 1SPACE සිට BDTවෙත ৳ 48.911634 1SPACE සිට NGNවෙත ₦ 643.68 1SPACE සිට UAHවෙත ₴ 16.69545 1SPACE සිට VESවෙත Bs 37.0116 1SPACE සිට PKRවෙත Rs 113.384232 1SPACE සිට KZTවෙත ₸ 205.567254 1SPACE සිට THBවෙත ฿ 13.368429 1SPACE සිට TWDවෙත NT$ 12.137391 1SPACE සිට AEDවෙත د.إ 1.476441 1SPACE සිට CHFවෙත Fr 0.333909 1SPACE සිට HKDවෙත HK$ 3.13794 1SPACE සිට MADවෙත .د.م 3.737367 1SPACE සිට MXNවෙත $ 7.828758

MicroVisionChain සම්පත්

MicroVisionChain පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: MicroVisionChain පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද MicroVisionChain (SPACE) හි මිල කීයද? MicroVisionChain (SPACE)හි සජීවී මිල 0.4023 USD වේ. MicroVisionChain (SPACE) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? MicroVisionChain හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SPACEහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.4023 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. MicroVisionChain (SPACE) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? MicroVisionChain (SPACE) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. MicroVisionChain (SPACE) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, MicroVisionChain (SPACE) හි ඉහළම මිල 38 USD වේ. MicroVisionChain (SPACE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? MicroVisionChain (SPACE) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 18.06K USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

උණුසුම් පුවත්

ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය කුමක්ද ඩොලර් මිල්ක්ශේක් සංකල්පය ගෝලීය ආරථික විරොධතාවය හා එය විවිධ වෙළෙඳපොළ මත ඇති කළ හැකි ආශ්‍රිතතාව පැහැදිළිය කරන බව අරමුණු කරයි, එය ක්‍රිප්ටෝ වල समेत.

බිට්කොයින් දැන්වීමක් හැමොට වුනොට? වෙළඳපොල සංඛ්‍යාත සහ විශිෂ්ට විමසුම් පිළිබඳ ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් බිට්කෝයින් හි මිල ව්‍යායාම වලට බලපාන සාධක හඳුනා ගැනීම, කාන්තාපතින්ට ක්‍රිප්ටෝ වෙළඳපොල මඟින් සුචිත කළ හැකි ආකාරය සඳහා ප්‍රමාණිතයි.