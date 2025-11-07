හුවමාරුවDEX+
ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගන්නවෙළඳපොළස්පොට්ෆියුචර්ස්500XEarnසිදුවීම්
තවත්
Flip Fest
සජීවී Smart Pocket සඳහා අද මිල 0.00789 USD කි. SP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.සජීවී Smart Pocket සඳහා අද මිල 0.00789 USD කි. SP සිට USD මිල යාවත්කාලීන කිරීම්, සජීවී ප්‍රස්ථාර, වෙළඳපල සීමාව, පැය 24 පරිමාව සහ තවත් දේ තත්‍ය කාලීනව නිරීක්ෂණය කරන්න. දැන් MEXC හි SP මිල ප්‍රවණතාවය පහසුවෙන් ගවේෂණය කරන්න.

SP ගැන වැඩි විස්තර

SP මිල තොරතුරු

SP යනු කුමක්ද

SP නිල වෙබ් අඩවිය

SP ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

SP මිල පුරෝකථනය

SP ඉතිහාසය

SP මිලදී ගැනීමේ මාර්ගෝපදේශය

SP-සිට-ෆියට් මුදල් පරිවර්තකය

SP තත්කාල ගනුදෙනු

පූර්ව-වෙළඳපොළ

උපයන්න

Airdrop+

පුවත්

බ්ලොගය

දැන ගන්න

Smart Pocket ලාංඡනය

Smart Pocket මිල(SP)

1 SP සිට USD සජීවී මිල:

$0.007882
$0.007882$0.007882
+0.31%1D
USD
Smart Pocket (SP) සජීවී මිල සටහන
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:00:33 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) මිල තොරතුරු (USD)

පැය 24 මිල වෙනස්වීම් පරාසය:
$ 0.007117
$ 0.007117$ 0.007117
පැය 24 පහළ
$ 0.008336
$ 0.008336$ 0.008336
24H ඉහළ

$ 0.007117
$ 0.007117$ 0.007117

$ 0.008336
$ 0.008336$ 0.008336

$ 0.023315600067172444
$ 0.023315600067172444$ 0.023315600067172444

$ 0.002919119255657682
$ 0.002919119255657682$ 0.002919119255657682

-0.53%

+0.31%

-29.83%

-29.83%

Smart Pocket (SP) තත්‍ය කාලීන මිල $ 0.00789. පසුගිය පැය 24 තුළ, $ 0.007117 ක අවම අගයක් සහ $ 0.008336 ක උපරිම අගයක් අතර SP වෙළඳාම් වූ අතර, එය ක්‍රියාකාරී වෙළඳපල අස්ථාවරත්වයක් පෙන්නුම් කරයි. SPහි සර්වකාලීන ඉහළම මිල $ 0.023315600067172444 වන අතර, එහි සර්වකාලීන අඩුම මිල $ 0.002919119255657682 වේ.

කෙටි කාලීන කාර්ය සාධනය අනුව SP පසුගිය පැය තුල, -0.53% කින්, පැය 24 තුල, +0.31% කින් සහ පසුගිය දින 7 තුළ -29.83% කින් වෙනස් වී ඇත. මෙය ඔබට MEXC හි එහි නවතම මිල ප්‍රවණතා සහ වෙළඳපල ගතිකත්වයන් පිළිබඳ ඉක්මන් දළ විශ්ලේෂණයක් සපයයි.

Smart Pocket (SP) වෙළඳපල තොරතුරු

No.1194

$ 8.21M
$ 8.21M$ 8.21M

$ 151.33K
$ 151.33K$ 151.33K

$ 789.00M
$ 789.00M$ 789.00M

1.04B
1.04B 1.04B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

1.04%

SOL

Smart Pocket හි පැය 24 ක වෙළඳ පරිමාව $ 8.21M සහිතව, වත්මන් වෙළඳපල සීමාව $ 151.33K වේ. මුළු සැපයුම 1.04B සමඟින් SP හි සංසරණ සැපයුම වන්නේ, 100000000000 කි. එහි සම්පූර්ණයෙන් තනුක කළ ආගණනය (FDV) වන්නේ $ 789.00M කි.

Smart Pocket (SP) මිල ඉතිහාසය USD

අද දින, දින 30ක්, දින 60ක්, සහ දින 90ක් සඳහා Smart Pocketහි මිල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය කරන්න:

කාල සීමාවවෙනස (USD)වෙනස (%)
අද$ +0.00002436+0.31%
දින 30 යි$ +0.00074+10.34%
දින 60 යි$ +0.00764+3,056.00%
දින 90 යි$ +0.00764+3,056.00%
Smart Pocket අද මිල වෙනස

අද, SP එහි නවතම වෙළඳපොළ ක්‍රියාකාරකම පිළිබිඹු කරමින්, $ +0.00002436 (+0.31%) ක වෙනසක් වාර්තා ක‍ර ඇත.

Smart Pocket දින-30 මිල වෙනස

පසුගිය දින 30 තුළ, ටෝකනයේ කෙටි කාලීන කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරමින්, මිල $ +0.00074 (+10.34%) කින් ඉහළ ගියේය.

Smart Pocket දින-60 මිල වෙනස

දර්ශනය දින 60 දක්වා පුළුල් කිරීමේදී, SP එහි කාර්යසාධනය පිළිබඳ පුළුල් ඉදිරි දර්ශනයක් ලබා දෙමින්, $ +0.00764 (+3,056.00%), ක වෙනසක් දක්නට ලැබුණි.

Smart Pocket දින-90 මිල වෙනස

දින 90 ප්‍රවණතාවය දෙස බලන විට, ටෝකනයේ දිගුකාලීන ගමන් පථය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දෙමින්, මිල $ +0.00764 (+3,056.00%), කින් චලනය විය.

Smart Pocket (SP) හි සර්වකාලීන මිල ඉතිහාසය සහ මිල චලනයන් අගුළු ඇරීමට අවශ්‍යද?

දැන් Smart Pocket මිල ඉතිහාස පිටුව පරික්ෂා කරන්න.

Smart Pocket (SP) යනු කුමක්ද

The SP token is the base currency of IP tokens. It serves as a universal economic language that connects every character, story, and piece of art. From here begins a new era where creators and fans around the world share their dreams through a single currency—and let value circulate freely among them.

MEXC වෙතින් Smart Pocket ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Smart Pocket ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.

අමතරව, ඔබට කළ හැකි:
- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SP ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.
- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Smart Pocket ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Smart Pocket මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Smart Pocket මිල පුරෝකථනය (USD)

හෙට, ලබන සතියේ හෝ ලබන මාසයේ Smart Pocket (SP) හි වටිනාකම කොපමණ USD වේද? 2025, 2026, 2027, 2028 — නැතහොත් මෙතැන් සිට අවුරුදු 10ක් හෝ 20ක් ඇතුළත ඔබේ Smart Pocket (SP) වත්කම්වල වටිනාකම කොපමණ විය හැකිද? Smart Pocket සඳහා කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන අනාවැකි ගවේෂණය කිරීමට අපගේ මිල පුරෝකථන මෙවලම භාවිතා කරන්න.

දැන් Smart Pocket මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න!

Smart Pocket (SP) ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව

Smart PocketSP හි ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව අවබෝධ කර ගැනීම එහි දිගුකාලීන වටිනාකම සහ වර්ධන විභවය පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් ලබා දිය හැකිය. ටෝකන බෙදා හරින ආකාරය සිට සැපයුම කළමනාකරණය කරන ආකාරය දක්වා, ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ව්‍යාපෘතියක ආර්ථිකයේ මූලික ව්‍යුහය හෙළිදරව් කරයි. දැන් SP ටෝකනයේ විස්තීර්ණ ටෝකන් ආර්ථික විද්‍යාව ගැන දැන ගන්න!

Smart Pocket (SP) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Smart Pocket මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Smart Pocket MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SP දේශීය මුදල් වෙත

1 Smart Pocket(SP) සිට VND
207.62535
1 Smart Pocket(SP) සිට AUD
A$0.0121506
1 Smart Pocket(SP) සිට GBP
0.0059964
1 Smart Pocket(SP) සිට EUR
0.0067854
1 Smart Pocket(SP) සිට USD
$0.00789
1 Smart Pocket(SP) සිට MYR
RM0.0329013
1 Smart Pocket(SP) සිට TRY
0.332958
1 Smart Pocket(SP) සිට JPY
¥1.20717
1 Smart Pocket(SP) සිට ARS
ARS$11.4513093
1 Smart Pocket(SP) සිට RUB
0.6409836
1 Smart Pocket(SP) සිට INR
0.699843
1 Smart Pocket(SP) සිට IDR
Rp131.4999474
1 Smart Pocket(SP) සිට PHP
0.4666146
1 Smart Pocket(SP) සිට EGP
￡E.0.373197
1 Smart Pocket(SP) සිට BRL
R$0.0422115
1 Smart Pocket(SP) සිට CAD
C$0.0111249
1 Smart Pocket(SP) සිට BDT
0.9613176
1 Smart Pocket(SP) සිට NGN
11.3361942
1 Smart Pocket(SP) සිට COP
$30.2298249
1 Smart Pocket(SP) සිට ZAR
R.0.1371282
1 Smart Pocket(SP) සිට UAH
0.3314589
1 Smart Pocket(SP) සිට TZS
T.Sh.19.38573
1 Smart Pocket(SP) සිට VES
Bs1.79892
1 Smart Pocket(SP) සිට CLP
$7.44027
1 Smart Pocket(SP) සිට PKR
Rs2.2155909
1 Smart Pocket(SP) සිට KZT
4.1460372
1 Smart Pocket(SP) සිට THB
฿0.2553993
1 Smart Pocket(SP) සිට TWD
NT$0.2442744
1 Smart Pocket(SP) සිට AED
د.إ0.0289563
1 Smart Pocket(SP) සිට CHF
Fr0.006312
1 Smart Pocket(SP) සිට HKD
HK$0.0613053
1 Smart Pocket(SP) සිට AMD
֏3.017136
1 Smart Pocket(SP) සිට MAD
.د.م0.0736137
1 Smart Pocket(SP) සිට MXN
$0.1464384
1 Smart Pocket(SP) සිට SAR
ريال0.0295875
1 Smart Pocket(SP) සිට ETB
Br1.2141921
1 Smart Pocket(SP) සිට KES
KSh1.0193091
1 Smart Pocket(SP) සිට JOD
د.أ0.00559401
1 Smart Pocket(SP) සිට PLN
0.0290352
1 Smart Pocket(SP) සිට RON
лв0.034716
1 Smart Pocket(SP) සිට SEK
kr0.0755862
1 Smart Pocket(SP) සිට BGN
лв0.0133341
1 Smart Pocket(SP) සිට HUF
Ft2.6422821
1 Smart Pocket(SP) සිට CZK
0.166479
1 Smart Pocket(SP) සිට KWD
د.ك0.00241434
1 Smart Pocket(SP) සිට ILS
0.0258003
1 Smart Pocket(SP) සිට BOB
Bs0.054441
1 Smart Pocket(SP) සිට AZN
0.013413
1 Smart Pocket(SP) සිට TJS
SM0.0727458
1 Smart Pocket(SP) සිට GEL
0.0213819
1 Smart Pocket(SP) සිට AOA
Kz7.2318951
1 Smart Pocket(SP) සිට BHD
.د.ب0.00297453
1 Smart Pocket(SP) සිට BMD
$0.00789
1 Smart Pocket(SP) සිට DKK
kr0.0510483
1 Smart Pocket(SP) සිට HNL
L0.2078226
1 Smart Pocket(SP) සිට MUR
0.362151
1 Smart Pocket(SP) සිට NAD
$0.1368915
1 Smart Pocket(SP) සිට NOK
kr0.080478
1 Smart Pocket(SP) සිට NZD
$0.0139653
1 Smart Pocket(SP) සිට PAB
B/.0.00789
1 Smart Pocket(SP) සිට PGK
K0.033138
1 Smart Pocket(SP) සිට QAR
ر.ق0.0287196
1 Smart Pocket(SP) සිට RSD
дин.0.8015451
1 Smart Pocket(SP) සිට UZS
soʻm93.9285564
1 Smart Pocket(SP) සිට ALL
L0.6607875
1 Smart Pocket(SP) සිට ANG
ƒ0.0141231
1 Smart Pocket(SP) සිට AWG
ƒ0.014202
1 Smart Pocket(SP) සිට BBD
$0.01578
1 Smart Pocket(SP) සිට BAM
KM0.0133341
1 Smart Pocket(SP) සිට BIF
Fr23.20449
1 Smart Pocket(SP) සිට BND
$0.010257
1 Smart Pocket(SP) සිට BSD
$0.00789
1 Smart Pocket(SP) සිට JMD
$1.2635835
1 Smart Pocket(SP) සිට KHR
31.8144525
1 Smart Pocket(SP) සිට KMF
Fr3.3138
1 Smart Pocket(SP) සිට LAK
171.5217357
1 Smart Pocket(SP) සිට LKR
රු2.402505
1 Smart Pocket(SP) සිට MDL
L0.1348401
1 Smart Pocket(SP) සිට MGA
Ar35.540505
1 Smart Pocket(SP) සිට MOP
P0.0630411
1 Smart Pocket(SP) සිට MVR
0.121506
1 Smart Pocket(SP) සිට MWK
MK13.650489
1 Smart Pocket(SP) සිට MZN
MT0.5045655
1 Smart Pocket(SP) සිට NPR
रु1.118013
1 Smart Pocket(SP) සිට PYG
55.95588
1 Smart Pocket(SP) සිට RWF
Fr11.43261
1 Smart Pocket(SP) සිට SBD
$0.0649347
1 Smart Pocket(SP) සිට SCR
0.1172454
1 Smart Pocket(SP) සිට SRD
$0.303765
1 Smart Pocket(SP) සිට SVC
$0.0688797
1 Smart Pocket(SP) සිට SZL
L0.1367337
1 Smart Pocket(SP) සිට TMT
m0.0276939
1 Smart Pocket(SP) සිට TND
د.ت0.0232755
1 Smart Pocket(SP) සිට TTD
$0.0533364
1 Smart Pocket(SP) සිට UGX
Sh27.58344
1 Smart Pocket(SP) සිට XAF
Fr4.48152
1 Smart Pocket(SP) සිට XCD
$0.021303
1 Smart Pocket(SP) සිට XOF
Fr4.48152
1 Smart Pocket(SP) සිට XPF
Fr0.81267
1 Smart Pocket(SP) සිට BWP
P0.1059627
1 Smart Pocket(SP) සිට BZD
$0.01578
1 Smart Pocket(SP) සිට CVE
$0.7561776
1 Smart Pocket(SP) සිට DJF
Fr1.39653
1 Smart Pocket(SP) සිට DOP
$0.5074059
1 Smart Pocket(SP) සිට DZD
د.ج1.0294872
1 Smart Pocket(SP) සිට FJD
$0.0179892
1 Smart Pocket(SP) සිට GNF
Fr68.60355
1 Smart Pocket(SP) සිට GTQ
Q0.0604374
1 Smart Pocket(SP) සිට GYD
$1.6502724
1 Smart Pocket(SP) සිට ISK
kr0.99414

Smart Pocket සම්පත්

Smart Pocket පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

නිල Smart Pocket වෙබ් අඩවිය
බ්ලොක් ගවේෂකය

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Smart Pocket පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න

Smart Pocket (SP) හි අද වටිනාකම කීයද?
නවතම වෙළඳපල දත්ත සමඟ තත්‍ය කාලීනව යාවත්කාලීන කරන ලද SP හි සජීවී මිල, USD වලින් 0.00789 USD වේ.
SP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල කොපමණද?
SP සිට USD දක්වා වත්මන් මිල $ 0.00789 කි. නිවැරදි ටෝකන් පරිවර්තනය සඳහා MEXC පරිවර්තකය පරීක්ෂා කරන්න.
Smart Pocket හි වෙළඳපල සීමාව කොපමණද?
SP සඳහා වෙළඳපොල සීමාව $ 8.21M USD වේ. වෙළඳපොළ සීමාව = වත්මන් මිල × සංසරණ සැපයුම. එය ටෝකනයේ මුළු වෙළඳපල වටිනාකම සහ ශ්‍රේණිගත කිරීම පෙන්නුම් කරයි.
SP හි සංසරණ සැපයුම කුමක්ද?
SP හි සංසරණ සැපයුම 1.04B USD වේ.
SP හි සර්වකාලීන ඉහළම (ATH) මිල කොපමණද?
0.023315600067172444 USD ක ATH මිලක් SP අත්කර ගති.
SP හි සර්වකාලීන පහළම මිල (ATL) කොපමණද?
0.002919119255657682 USD ක ATL මිලක් SP අත්කර ගති.
SP හි වෙළඳ පරිමාව කොපමණද?
SP සඳහා සජීවී පැය 24 වෙළඳ පරිමාව $ 151.33K USD වේ.
මේ වසර තුලදී SP වඩාත් ඉහළට යයිද?
වෙළඳපල තත්ත්වයන් සහ ව්‍යාපෘති සංවර්ධනයන් මත පදනම්ව SP මෙම වසරේ ඉහළ යා හැකිය. වඩාත් ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් සඳහා SP මිල පුරෝකථනය පරීක්ෂා කරන්න.
පිටුව අවසන් වරට යාවත් කරන ලද්දේ: 2025-11-07 14:00:33 (UTC+8)

Smart Pocket (SP) කර්මාන්තයේ වැදගත් යාවත්කාලීන කිරීම්

කාලය (UTC+8)වර්ගයතොරතුරු
11-07 01:12:41කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00දාම-මත දත්ත
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15කර්මාන්ත යාවත්කාලීන
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

උණුසුම් පුවත්

බුල් රනුකාරයක් තුළ අධික ගණන් කෙසේද ගැලවෙන්නේද?

October 6, 2025

බිට්කොයින් මට්ටමින් 2 ජාල ඉහළ යාමේදි: 2025 හි බිට්කොයින්ගේ අනාගතය නැවත බලයේ යුතු තාක්ෂණය ගැන අවබෝධය

October 6, 2025

2025 න් අලුත් අල්ට්කෝඩ්: TOTAL3 නව ප්‍රථමිකයන්ට එන අපේ කාසියේ ප්‍රමාණය වර්ධනය නොවේ

October 5, 2025
තවත් බලන්න

වියාචනය

ක්‍රිප්ටෝ මිල ඉහළ වෙළෙඳපොළ අවදානම් සහ මිල අස්ථායීතාවයට යටත් වේ. ඔබට හුරුපුරුදු ව්‍යාපෘති සහ නිෂ්පාදනවල සහ එහි ඇති අවදානම් ඔබ තේරුම් ගන්නා තැන්වල ඔබ ආයෝජනය කළ යුතුය. ඔබ ඔබේ ආයෝජන පළපුරුද්ද, මූල්‍ය තත්ත්වය, ආයෝජන අරමුණු සහ අවදානම් ඉවසීම හොඳින් සලකා බැලිය යුතු අතර කිසියම් ආයෝජනයක් කිරීමට පෙර ස්වාධීන මූල්‍ය උපදේශකයෙකුගෙන් විමසන්න. මෙම ලේඛනය මූල්‍ය උපදෙසක් ලෙස නොසැලකිය යුතුය. අතීත කාර්ය සාධනය අනාගත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ විශ්වසනීය දර්ශකයක් නොවේ. ඔබේ ආයෝජනයේ අගය පහත වැටීම මෙන්ම ඉහළ යාමද සිදු විය හැකි අතර, ඔබ ආයෝජනය කළ මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට ආපසු නොලැබෙනු ඇත. ඔබේ ආයෝජන තීරණ සඳහා ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම වගකිව යුතුය. ඔබට සිදු විය හැකි ඕනෑම පාඩුවක් සඳහා MEXC වගකිව යුතු නොවේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, අපගේ භාවිත නියම සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම බලන්න. මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉහත සඳහන් කළ ක්‍රිප්ටෝ මුදලට අදාළ දත්ත (එහි වත්මන් සජීවී මිල වැනි) තෙවන පාර්ශ්ව මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ බව ද සලකන්න. ඒවා "පවතින පරිදි" පදනම මත සහ තොරතුරු අරමුණු සඳහා පමණක්, කිසිදු ආකාරයක නියෝජනයක් හෝ වගකීමක් නොමැතිව ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. තෙවන පාර්ශ්ව අඩවි වෙත සපයන ලින්ක් ද MEXC හි පාලනය යටතේ නැත. එවැනි තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සහ ඒවායේ අන්තර්ගතයේ විශ්වසනීයත්වය සහ නිරවද්‍යතාවය සඳහා MEXC වගකිව යුතු නැත.

SP-සිට-USD කැල්කියුලේටරය

ප්‍රමාණය

SP
SP
USD
USD

1 SP = 0.00789 USD

SP වෙළඳාම

SP/USDT
$0.007882
$0.007882$0.007882
+0.31%

අදම MEXC හා එක්වන්න

-- ක ස්පොට් සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව
-- ක අනාගත ගනුදෙනු සාදන්නාගේ ගාස්තුව, -- ක අනාගත ගනුදෙනු ස්පොට් ගන්නාගේ ගාස්තුව

උණුසුම්

සැලකිය යුතු වෙළඳපල අවධානයක් දිනා ගන්නා දැනට ප්‍රවණතාය පවතින ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,414.82
$102,414.82$102,414.82

+0.40%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.89
$3,364.89$3,364.89

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.05
$158.05$158.05

+1.36%

ChainOpera AI ලාංඡනය

ChainOpera AI

COAI

$1.1395
$1.1395$1.1395

+32.80%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ඉහළම පරිමාව

ඉහළම වෙළඳ පරිමාවක් සහිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Bitcoin ලාංඡනය

Bitcoin

BTC

$102,414.82
$102,414.82$102,414.82

+0.40%

Ethereum ලාංඡනය

Ethereum

ETH

$3,364.89
$3,364.89$3,364.89

+1.96%

Solana ලාංඡනය

Solana

SOL

$158.05
$158.05$158.05

+1.36%

XRP ලාංඡනය

XRP

XRP

$2.2354
$2.2354$2.2354

+0.04%

USDCoin ලාංඡනය

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

අලුතින් එක් කර ඇත

වෙළඳාම සඳහා ලබා ගත හැකි මෑතදී ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්‍රිප්ටෝ මුදල්

Neuralinker ලාංඡනය

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51 ලාංඡනය

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo ලාංඡනය

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ELIZAOS ලාංඡනය

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.012482
$0.012482$0.012482

+212.05%

SN64 ලාංඡනය

SN64

SN64

$30.39
$30.39$30.39

+102.60%

ඉහළම ලාභ ලබන්නන්

අද දින ඉහළම ක්‍රිප්ටෝ පොම්ප කිරීම්

Arbit ලාංඡනය

Arbit

ARBT

$0.010007
$0.010007$0.010007

+900.70%

Folks Finance ලාංඡනය

Folks Finance

FOLKS

$4.506
$4.506$4.506

+350.60%

Sudeng ලාංඡනය

Sudeng

HIPPO

$0.007759
$0.007759$0.007759

+263.58%

UnifAI ලාංඡනය

UnifAI

UAI

$0.1130
$0.1130$0.1130

+126.00%

DeAgentAI ලාංඡනය

DeAgentAI

AIA

$12.6560
$12.6560$12.6560

+107.13%