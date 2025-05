The Unfettered Souls (SOULS) යනු කුමක්ද

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ The Unfettered Souls,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SOULS හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ The Unfettered Soulsමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

The Unfettered Souls මිල ඉතිහාසය

SOULSහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SOULSහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ The Unfettered Souls මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

The Unfettered Souls (SOULS) මිලදී ගන්නා ආකාරය

SOULS දේශීය මුදල් වෙත

The Unfettered Souls (SOULS) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 1.14B USD වේ. The Unfettered Souls (SOULS) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, The Unfettered Souls (SOULS) හි ඉහළම මිල 0.03889 USD වේ. The Unfettered Souls (SOULS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? The Unfettered Souls (SOULS) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 46.09K USD වේ.

