Soulsaver (SOUL) යනු කුමක්ද

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

MEXC වෙතින් Soulsaver ලබා ගත හැකි අතර, ටෝකනය සෘජුවම අපගේ වේදිකාව මත මිලදී ගැනීම, රඳවා ගැනීම, මාරු කිරීම සහ ආයෝජනය කිරීමේ පහසුව ඔබට සපයයි. ඔබ පළපුරුදු ආයෝජකයෙකු හෝ ක්‍රිප්ටෝ මුදල් ලෝකයට නවකයෙකු වුවද, MEXC ඔබේ Soulsaver ආයෝජන ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම සඳහා පරිශීලක-හිතකාමී අතුරු මුහුණතක් සහ විවිධ මෙවලම් පිරිනමයි. මෙම ටෝකනය පිළිබඳ වඩාත් සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා, අපගේ ඩිජිටල් වත්කම් හඳුන්වාදීමේ පිටුවට පිවිසෙන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කරමු.



අමතරව, ඔබට කළ හැකි:

- ඔබේ වත්කම් මත ඔබට ත්‍යාග උපයා ගත හැකි ආකාරය බැලීමට SOUL ආයෝජනය කිරීම් තිබේද යන්න පරීක්ෂා කරන්න.

- නවතම වෙළඳපල ප්‍රවණතා සහ විශේෂඥ විදසුන් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටීමට අපගේ බ්ලොගයේ Soulsaver ගැන සමාලෝචන සහ විශ්ලේෂණ කියවන්න.

අපගේ විස්තීර්ණ සම්පත් සැලසුම් කර ඇත්තේ විශ්වාසයෙන් යුතුව ආයෝජනය කිරීමට අවශ්‍ය සියලු මෙවලම් සහ දැනුම ඔබ සතුව ඇති බව සහතික කරමින්, ඔබේ Soulsaver මිලදී ගැනීමේ අත්දැකීම සුමට සහ දැනුවත් කිරීමටය.

Soulsaver මිල පුරෝකථනය

ක්‍රිප්ටෝ මුදල් මිල පුරෝකථනවලට ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල අනාගත අගයන් පුරෝකථනය කිරීම හෝ අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වේ. මෙම අනාවැකිවල අරමුණ වන්නේ Soulsaver,Bitcoin හෝ Ethereum වැනි නිශ්චිත ක්‍රිප්ටෝ මුදල්වල විය හැකි අනාගත අගය පුරෝකථනය කිරීමයි. SOUL හි අනාගත මිල කොපමණ වනු ඇත්ද? එය 2026, 2027, 2028දී, සහ 2050 දක්වා කොපමණ වටීවිද? සවිස්තරාත්මක පුරෝකථන තොරතුරු සඳහා, අපගේ Soulsaverමිල පුරෝකථන පිටුව බලන්න.

Soulsaver මිල ඉතිහාසය

SOULහි මිල ගමන් මග සටහන් කරගැනීම එහි අතීත කාර්ය සාධනය පිළිබඳ වටිනා අවබෝධයක් ලබා දෙන අතර කාලයත් සමඟ එහි වටිනාකමට බලපාන සාධක තේරුම් ගැනීමට ආයෝජකයින්ට උපකාර කරයි. මෙම ඓතිහාසික රටා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් SOULහි විය හැකි අනාගත ගමන් මග තක්සේරු කිරීම සඳහා වටිනා සම්බන්ධයක් ලබා දිය හැක. සවිස්තරාත්මක මිල ඉතිහාස තොරතුරු සඳහා, අපගේ Soulsaver මිල ඉතිහාස පිටුව බලන්න.

Soulsaver (SOUL) මිලදී ගන්නා ආකාරය

Soulsaver මිලදී ගන්නා ආකාරය සොයන්නේද? ක්‍රියාවලිය සරල සහ කරදරයකින් තොරයි! අපගේ පියවරෙන් පියවර මිලදී ගන්නා ආකාරය පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට පහසුවෙන් Soulsaver MEXC හිදී මිලදී ගත හැක. MEXC හි ලියාපදිංචි වන ආකාරය සහ පවතින විවිධ පහසු ගෙවීමේ විකල්ප භාවිත කරන ආකාරය නිරූපණය කරමින් අපි ඔබට සවිස්තරාත්මක උපදෙස් සහ වීඩියෝ නිබන්ධන සපයන්නෙමු.

SOUL දේශීය මුදල් වෙත

1SOUL සිට VNDවෙත ₫ 0.060487119 1SOUL සිට AUDවෙත A$ 0.00000368004 1SOUL සිට GBPවෙත £ 0.00000176925 1SOUL සිට EURවෙත € 0.00000209951 1SOUL සිට USDවෙත $ 0.000002359 1SOUL සිට MYRවෙත RM 0.00001009652 1SOUL සිට TRYවෙත ₺ 0.00009126971 1SOUL සිට JPYවෙත ¥ 0.000344414 1SOUL සිට RUBවෙත ₽ 0.00018987591 1SOUL සිට INRවෙත ₹ 0.00020174168 1SOUL සිට IDRවෙත Rp 0.03867212496 1SOUL සිට KRWවෙත ₩ 0.00330392104 1SOUL සිට PHPවෙත ₱ 0.00013160861 1SOUL සිට EGPවෙත £E. 0.00011832744 1SOUL සිට BRLවෙත R$ 0.00001330476 1SOUL සිට CADවෙත C$ 0.0000033026 1SOUL සිට BDTවෙත ৳ 0.00028680722 1SOUL සිට NGNවෙත ₦ 0.0037744 1SOUL සිට UAHවෙත ₴ 0.0000978985 1SOUL සිට VESවෙත Bs 0.000217028 1SOUL සිට PKRවෙත Rs 0.00066486056 1SOUL සිට KZTවෙත ₸ 0.00120540182 1SOUL සිට THBවෙත ฿ 0.00007838957 1SOUL සිට TWDවෙත NT$ 0.00007117103 1SOUL සිට AEDවෙත د.إ 0.00000865753 1SOUL සිට CHFවෙත Fr 0.00000195797 1SOUL සිට HKDවෙත HK$ 0.0000184002 1SOUL සිට MADවෙත .د.م 0.00002191511 1SOUL සිට MXNවෙත $ 0.00004590614

Soulsaver සම්පත්

Soulsaver පිළිබඳ වඩාත් ගැඹුරු අවබෝධයක් සඳහා, සුදු කඩදාසිය, නිල වෙබ් අඩවිය, සහ වෙනත් ප්‍රකාශන වැනි අමතර සම්පත් ගවේෂණය කිරීම සලකා බලන්න:

මිනිසුන් මෙසේද අසයි: Soulsaver පිළිබඳ වෙනත් ප්‍රශ්න අද Soulsaver (SOUL) හි මිල කීයද? Soulsaver (SOUL)හි සජීවී මිල 0.000002359 USD වේ. Soulsaver (SOUL) හි වෙළෙඳපොළ වටිනාකම කීයද? Soulsaver හි වත්මන් වෙළඳපල වටිනාකම $ 0.00 USD වේ. එය ගණනය කරනු ලබන්නේ SOULහි වත්මන් සැපයුම එහි තත්‍ය කාලීන වෙළඳපොළ මිල වන 0.000002359 USD මඟින් ගුණ කිරීමෙනි. Soulsaver (SOUL) හි සංසරණ සැපයුම කීයද? Soulsaver (SOUL) හි වත්මන් සංසරණ සැපයුම 0.00 USD වේ. Soulsaver (SOUL) හි ඉහළම මිල කීයද? 2025-05-15 වන විට, Soulsaver (SOUL) හි ඉහළම මිල 0.39997 USD වේ. Soulsaver (SOUL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව කීයද? Soulsaver (SOUL) හි 24 පැය වෙළඳ පරිමාව $ 28.07 USD වේ. ඔබට MEXC හි තවත් වෙළඳාම් කළ හැකි ටෝකන සොයා ගත හැකි අතර ඒවායේ 24 පැය වෙළඳ පරිමාව පරීක්ෂා කරන්න.

